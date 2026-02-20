В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

Также в Москве считали, что только 10% украинцев будут сопротивляться вторжению.

В ГУР готовились к вторжению России с января 2022 года, а в Москве думали, что только 10% украинцев будут сопротивляться вторжению.

Как пишет издание The Guardian, небольшая группа офицеров ГУР в январе начала негласное планирование на случай чрезвычайных ситуаций, ее побуждали к действиям предупреждения США и собственная информация.

Под видом месячных учений офицеры арендовали несколько квартир по всему Киеву и сняли крупные суммы наличных. Спустя месяц, в середине февраля, война еще не началась, поэтому "учения" продлили еще на месяц.

18 февраля тогдашний глава военной разведки Кирилл Буданов получил трехчасовой брифинг от западного официального лица, который детально изложил российские планы по захвату аэродрома Гостомель. Эта информация помогла составить оборонительные планы в самый последний момент.

В Кремле думали, что Украина сдастся

Также в Москве считали, что только 10% украинцев будут сопротивляться вторжению. Согласно российским оценкам, полученным и сопоставленным одной из западных служб, в Москве полагали, что только 10% украинцев будут сопротивляться вторжению, в то время как остальные либо активно поддержат, либо неохотно примут российскую власть.

Более того, Путин решил начать войну против Украины в тайне от высоких чинов в РФ. Издание, ссылаясь на оценки ЦРУ США, пишет, что подробности планов путина до самого последнего момента знали лишь немногие невоенные чиновники, а вот глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не знали.

Каков сценарий новой войны в Европе: мнение эксперта

Все указывает на то, что примерно в феврале-марте, возможно апреле, Россия может попытаться серьезно "пошатнуть восточный фланг НАТО, или пробить сухопутный коридор в Калининград". Об этом заявил в комментрии Главреду эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

"Если нападение на восточный фланг НАТО произойдет в масштабе, которого опасаются эксперты, Трамп провалит политику сдерживания Кремля, которую НАТО реализовывало с 1949 года. Тогда Европе не останется выбора: либо быстро реагировать на восточном фланге и в Украине, либо иметь перспективу континентальной войны в Европе", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

