Нападение РФ на страны НАТО: раскрыт сценарий новой войны в Европе

Россия может попытаться серьезно пошатнуть восточный фланг НАТО, предупредил Тарас Жовтенко.

Главное из заявлений Жовтенко:

Война точно будет тянуться еще весь 2026-й год

Россия может попытаться серьезно "пошатнуть восточный фланг НАТО

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко прокомментировал вероятность развязывания РФ новой войны в Европе.

"Война (в Украине, - ред.) точно будет тянуться еще весь 2026-й год", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, все указывает на то, что примерно в феврале-марте, возможно апреле, Россия может попытаться серьезно "пошатнуть восточный фланг НАТО, или пробить сухопутный коридор в Калининград".

"То есть россияне как воевали, так и будут продолжать воевать, как обстреливали, так и будут обстреливать. Однако это может стратегически повлиять на Европу, которая в тот момент поймет, что ждать дальше некуда", - говорит он.

Собеседник напоминает о том, что к тому времени будет уже больше года пребывания Дональда Трампа в Белом доме, и его обещания завершения российско-украинской войны.

"И если нападение на восточный фланг НАТО произойдет в масштабе, которого опасаются эксперты, Трамп провалит политику сдерживания Кремля, которую НАТО реализовывало с 1949 года. Тогда Европе не останется выбора: либо быстро реагировать на восточном фланге и в Украине, либо иметь перспективу континентальной войны в Европе", - отметил он.

Жовтенко также считает, что на вероятную военную провокацию РФ вся Европа реагировать не будет.

"Скорее всего, действовать будут лидеры коалиции решительных, потому что некоторые страны, например Венгрия и Словакия, не готовы активно вмешиваться. Поэтому вся надежда - на Великобританию, Францию и Германию", - резюмировал он.

Эксперт о стремлении РФ разрушить НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев убеждён, что Владимир Путин будет стремиться проверить НАТО на устойчивость. По его мнению, ключевая задача Кремля — подорвать сплочённость Альянса и довести его до распада. В этом случае государства Европы окажутся лицом к лицу с Россией и станут значительно уязвимее: без механизма коллективной обороны им пришлось бы искать компромиссы с Москвой, поскольку в одиночку ни одна страна не сможет гарантировать себе безопасность.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

