РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

РФ применяет баллистику для ударов по важным объектам, однако иногда использует их и для демонстративного запугивания населения, указал эксперт.

Какие объекты РФ определила для ударов баллистикой - эксперт ответил / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

РФ бьет баллистикой в основном по важным военным и инфраструктурным объектам

Боевая часть 500 кг ставит под угрозу гражданские объекты

Баллистические ракеты остаются одним из самых мощных и дорогих видов вооружения в арсенале России, поэтому их применение обычно имеет конкретную военную или стратегическую цель. О том, какие цели российских ударов баллистикой по Украине рассказал в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам Коваленко, Россия обычно не применяет баллистические ракеты для ударов по поездам, за исключением случаев, когда речь идет об особо важных для нее целях, в частности перевозке военных грузов. Подобные атаки фиксировались в 2022–2023 годах.

"Преимущественно баллистикой россияне бьют по важным для них объектам: ТЭС, подстанциям, военным объектам, полигонам и т. д. Баллистику россияне не тратят на удары по автобусным остановкам где-то в пригороде Днепра", — указал он.

В то же время он отметил, что при использовании баллистики по городам с целью поражения объекта, который Москва считает приоритетным, удары часто приходятся и на расположенные рядом гражданские объекты. Ракеты с боевой частью массой около 500 килограммов осколочно-фугасного или кассетного типа представляют угрозу для мирного населения независимо от заявленной цели.

Эксперт подчеркнул, что российская сторона наносит такие удары, осознавая риск гибели гражданских лиц. В качестве примера он привел атаку 29 апреля 2024 года по зоне отдыха вблизи Трассы здоровья в Одессе, где не было военных объектов. По его оценке, этот удар имел демонстративный характер и был направлен на запугивание населения в рамках так называемого зернового террора, который тогда осуществляла Россия.

"Таким образом, если России понадобится запугать население, она вполне может осуществить такой террористический удар баллистикой и по невоенным объектам. Но в основном россияне бьют ею по объектам, которые, как они считают, важно уничтожить", - резюмирует он.

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Как Россия готовит удары по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, российские войска получают информацию о состоянии украинской энергосистемы с помощью спутникового наблюдения и через свои источники в МАГАТЭ. Об этом в эфире Киев24 заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он отметил, что после старта инспекций агентства на атомных электростанциях и подстанциях удары по этим объектам стали более точными и результативными.

"На мой взгляд, инспекторы собирали информацию, все снимали и фотографировали, а затем эти данные могли передаваться российским спецслужбам", – заявил Омельченко.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска завершили подготовку к возможному удару по Украине, который может произойти уже в ближайшие дни. Среди вероятных целей называют теплоэлектроцентрали столицы. О такой угрозе утром 19 февраля сообщил мониторинговый канал.

В ночь на 19 февраля был нанесен удар по Лозовской общине в Харьковской области. В результате обстрела были повреждены крупнейшая котельная города и объекты водоснабжения, из-за чего тысячи жителей остались без тепла и воды, сообщил городской голова Сергей Зеленский.

Также в ночь на 17 февраля российские силы осуществили массированную атаку с применением дронов и ракет. По состоянию на 09:30 вторника силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 392 воздушные цели.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

