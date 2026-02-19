Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

Юрий Берендий
19 февраля 2026, 22:34
252
РФ применяет баллистику для ударов по важным объектам, однако иногда использует их и для демонстративного запугивания населения, указал эксперт.
РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь
Какие объекты РФ определила для ударов баллистикой - эксперт ответил / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

  • РФ бьет баллистикой в основном по важным военным и инфраструктурным объектам
  • Боевая часть 500 кг ставит под угрозу гражданские объекты

Баллистические ракеты остаются одним из самых мощных и дорогих видов вооружения в арсенале России, поэтому их применение обычно имеет конкретную военную или стратегическую цель. О том, какие цели российских ударов баллистикой по Украине рассказал в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам Коваленко, Россия обычно не применяет баллистические ракеты для ударов по поездам, за исключением случаев, когда речь идет об особо важных для нее целях, в частности перевозке военных грузов. Подобные атаки фиксировались в 2022–2023 годах.

видео дня

"Преимущественно баллистикой россияне бьют по важным для них объектам: ТЭС, подстанциям, военным объектам, полигонам и т. д. Баллистику россияне не тратят на удары по автобусным остановкам где-то в пригороде Днепра", — указал он.

В то же время он отметил, что при использовании баллистики по городам с целью поражения объекта, который Москва считает приоритетным, удары часто приходятся и на расположенные рядом гражданские объекты. Ракеты с боевой частью массой около 500 килограммов осколочно-фугасного или кассетного типа представляют угрозу для мирного населения независимо от заявленной цели.

Эксперт подчеркнул, что российская сторона наносит такие удары, осознавая риск гибели гражданских лиц. В качестве примера он привел атаку 29 апреля 2024 года по зоне отдыха вблизи Трассы здоровья в Одессе, где не было военных объектов. По его оценке, этот удар имел демонстративный характер и был направлен на запугивание населения в рамках так называемого зернового террора, который тогда осуществляла Россия.

"Таким образом, если России понадобится запугать население, она вполне может осуществить такой террористический удар баллистикой и по невоенным объектам. Но в основном россияне бьют ею по объектам, которые, как они считают, важно уничтожить", - резюмирует он.

Искандер инфографика
ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Как Россия готовит удары по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, российские войска получают информацию о состоянии украинской энергосистемы с помощью спутникового наблюдения и через свои источники в МАГАТЭ. Об этом в эфире Киев24 заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он отметил, что после старта инспекций агентства на атомных электростанциях и подстанциях удары по этим объектам стали более точными и результативными.

"На мой взгляд, инспекторы собирали информацию, все снимали и фотографировали, а затем эти данные могли передаваться российским спецслужбам", – заявил Омельченко.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска завершили подготовку к возможному удару по Украине, который может произойти уже в ближайшие дни. Среди вероятных целей называют теплоэлектроцентрали столицы. О такой угрозе утром 19 февраля сообщил мониторинговый канал.

В ночь на 19 февраля был нанесен удар по Лозовской общине в Харьковской области. В результате обстрела были повреждены крупнейшая котельная города и объекты водоснабжения, из-за чего тысячи жителей остались без тепла и воды, сообщил городской голова Сергей Зеленский.

Также в ночь на 17 февраля российские силы осуществили массированную атаку с применением дронов и ракет. По состоянию на 09:30 вторника силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 392 воздушные цели.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

22:34Война
Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

22:25Мир
Отключать будут по графику, но не везде: кто останется со светом 20 февраля

Отключать будут по графику, но не везде: кто останется со светом 20 февраля

21:14Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временем

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временем

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

Последние новости

00:17

"Докладываю": известный блогер мобилизовался в ВСУ

19 февраля, четверг
23:53

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

23:49

Почему в палочках от Chupa Chups есть дырка: гениальная инженерная идея, спасающая жизни

23:41

Melovin высказался об экс-женихе на фоне слухов о его неверности

22:59

Матвиенко призналась, как вместе с Мирзояном спаслась от развода

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:34

РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

22:25

Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

22:08

Его хотел "Шахтер": "Полесье" в шаге от подписания перспективного игрока

21:58

Как сварить яйца так, чтобы они моментально чистились: простая хитрость

Реклама
21:41

В Запорожской области ввели новые графики отключения света на 20 февраля

21:20

Жир исчезает за секунды: как отмыть пластиковые контейнеры, чтобы стали как новые

21:14

Отключать будут по графику, но не везде: кто останется со светом 20 февраля

21:08

Фильмы для яркого киновечера: 5 лучших ролей Бенисио дель Торо

20:35

Трамп принял решение о санкциях против России - опубликован официальный указ

20:31

6 мест в доме, которые "съедают" сигнал Wi-Fi: где нельзя устанавливать роутер

19:59

Амбиции против реальности: как Путин загнал себя в тупик войны – The Economist

19:28

Сколько на самом деле еще может воевать Кремль: аналитик развенчал нарратив о "двух годах"

19:23

В Украине посреди леса нашли "тайный город" - ученые бьют тревогуВидео

19:21

Почему женщины в Средневековье полностью сбривали брови: ответ удивит многих

19:10

Как формируется в РФ "лояльность общества к войне"?мнение

Реклама
19:00

Секрет гармонии на грядках: что сажать вместе, а что может испортить урожайВидео

18:39

Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО

18:32

Мелодичный синоним к слову "туалет": как на украинском выразиться более красиво

18:20

Давали шанс 5%: вопреки прогнозам врачей женщина в 50 лет родила тройняшек

17:58

В шаге от весны: какую погоду для Днепра принесут последние выходные зимы

17:31

В Украине перестанет работать "Резерв+" - в Минобороны сделали заявление

17:28

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

17:21

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 20 февраля

16:51

Что люди чаще всего говорят на смертном одре: признание медсестрыВидео

16:42

Закончит ли РФ войну в 2026 году: разведка Европы раскрыла замысел Кремля

16:39

Оффшоры, $112 млн и "черная бухгалтерия": раскрыта роль Галущенко в деле "Мидас"Видео

16:37

Ужасные ямы на трассе Киев - Чоп в Житомирской области: стало известно, когда их заделают

16:35

Почему в СРСР стены красили только до половины: настоящая причина удивит

16:27

Уважаемый мужчина: Никитюк впервые показала лицо крошки-сына

15:40

Через два месяца после смерти: стало известно, от чего умер звезда "Криминального чтива"

15:40

Что на самом деле означают черные пятна на пекинской капусте: можно ли ее есть

15:13

Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины

15:12

Больше чем у Маска: девушка стала самой богатой в мире, но есть нюанс

14:54

Скрытая угроза: 12 вещей, которые категорически нельзя покупать в секонд-хенде

14:51

В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

Реклама
14:34

Настоящий скачок цен: в Украине подорожал популярный продукт

14:11

Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

14:05

Не куры и не утки: что реально выгодно держать в селе

13:55

Почему Докторская колбаса так называется и для чего ее на самом деле создали

13:44

Насыщает на полдня, а готовится 15 минут: очень простой рецепт завтрака

13:34

В США скончался молодой 25-летней рэппер

13:30

Даже коммуналку не платит: женщина придумала, как сэкономить на жилье

13:05

Девочка села за пианино и через минуту все были поражены - что она сделала

12:59

Путинистка Успенская молится за свою дочь: что с ней случилось

12:54

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять