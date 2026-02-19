Укр
Melovin высказался об экс-женихе на фоне слухов о его неверности

Анна Подгорная
19 февраля 2026, 23:41
21
Меловин раскрыл, что на самом деле думает о Петре Злоте после расставания.
Melovin, Петр Злотя
Melovin личная жизнь - певец заступился за экс-партнера Петра Злотю / коллаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Вкратце:

  • Меловин и Петр Злотя расстались через два с половиной месяца после помолвки
  • В Сети экс-возлюбленного звезды заподозрили в изменах

14 февраля Melovin объявил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей - пара обручилась в конце ноября 2025 года. Бывшие партнеры не стали раскрывать причину расставания, лишь поблагодарили друг друга за жизненный опыт.

После этого в Сети стали появляться слухи о том, что Мэл разошелся с Петром из-за неверности Злоти. Певец не смог пройти мимо этого, и дал комментарий о бывшем возлюбленном в своем Telegram-канале.

видео дня

Меловин назвал Петра человеком чести, а слухи о нем - нелепыми. "Ох, что только не придумают, лишь бы хайпануть. Ничего из того, что пытаются на него вылить, - не является правдой. Он - человек чести и герой, который спасает жизни", - заявил артист.

Melovin прокомментировал слухи
Melovin личная жизнь - певец заступился за экс-партнера Петра Злотю / фото: t.me/bighousemelovinators

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о непростом детстве Алины Гросу. Украинская певица призналась, что получала физическое наказание от родителей, и раскрыла причины.

Также стало известно, что победитель "Холостячки", предприниматель, волонтер и бывший бойфренд Златы Огневич Андрей Задворный, мобилизовался. Мужчина рассказал, где служит.

Читайте также:

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

