Melovin высказался об экс-женихе на фоне слухов о его неверности

Melovin личная жизнь - певец заступился за экс-партнера Петра Злотю / коллаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Меловин и Петр Злотя расстались через два с половиной месяца после помолвки

В Сети экс-возлюбленного звезды заподозрили в изменах

14 февраля Melovin объявил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей - пара обручилась в конце ноября 2025 года. Бывшие партнеры не стали раскрывать причину расставания, лишь поблагодарили друг друга за жизненный опыт.

После этого в Сети стали появляться слухи о том, что Мэл разошелся с Петром из-за неверности Злоти. Певец не смог пройти мимо этого, и дал комментарий о бывшем возлюбленном в своем Telegram-канале.

Меловин назвал Петра человеком чести, а слухи о нем - нелепыми. "Ох, что только не придумают, лишь бы хайпануть. Ничего из того, что пытаются на него вылить, - не является правдой. Он - человек чести и герой, который спасает жизни", - заявил артист.

Melovin личная жизнь - певец заступился за экс-партнера Петра Злотю / фото: t.me/bighousemelovinators

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

