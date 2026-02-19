Закончит ли РФ войну в 2026 году: разведка Европы раскрыла замысел Кремля

Европейские разведчики пессимистично настроены относительно окончания войны в Украине до конца года.

Reuters узнало истинную цель России в переговорах с США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Кратко:

Донбасс не решит стратегических задач

Россия стремится разделить переговорный процесс на два трека

Европейские разведслужбы скептически оценивают перспективы прекращения войны в Украине в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональд Трамп о том, что мирное соглашение якобы "достаточно близко". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на беседы с руководителями пяти европейских спецслужб.

"Театр переговоров"

По информации издания, источники на условиях анонимности заявили, что Москва не заинтересована в быстром завершении войны. Четверо из пяти собеседников считают, что Россия использует контакты с США для продвижения темы смягчения санкций и заключения выгодных экономических соглашений. Один из руководителей спецслужбы охарактеризовал недавний раунд переговоров в Женеве как "театр переговоров".

видео дня

Журналисты отмечают, что такие оценки демонстрируют серьезные расхождения во взглядах между европейскими столицами и Белым домом, который, по данным Киева, рассчитывает достичь соглашения до июня.

"Россия не стремится к мирному соглашению. Она добивается своих стратегических целей, и они не изменились", - заявил один из источников.

Среди этих целей, по его словам, - устранение президента Украины Владимир Зеленский и превращение страны в "нейтральную" буферную зону для Запада.

Другой представитель разведки подчеркнул, что Москва не испытывает острой необходимости в срочном мире, а ее экономика, по его оценке, не находится на грани краха.

Донбасс не решит стратегических задач

Комментируя территориальный вопрос, один из источников отметил: даже если Россия получит полный контроль над Донецкой областью, это может удовлетворить ее тактически, но не обеспечит главную цель - смену прозападного руководства в Киеве.

Еще один собеседник добавил, что предположение о том, будто уступка Донецкой области автоматически приведет к быстрому миру, является ошибочным. По его мнению, после этого Москва может выдвинуть новые требования.

Санкции и экономические расчеты

Два источника утверждают, что Россия стремится разделить переговорный процесс на два трека: один - по войне в Украине, второй - по двусторонним экономическим договоренностям с США, включая возможное ослабление санкций.

Ранее Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявлял, что американская и российская стороны обсуждали масштабное соглашение о сотрудничестве на сумму до 12 триллионов долларов, якобы предложенное российским представителем Кирилл Дмитриев.

По словам одного из европейских чиновников, подобная инициатива может быть рассчитана как на интерес Трампа, так и на российских олигархов, чьи позиции ослабли из-за санкционного давления. При этом источник подчеркнул, что российское общество остается достаточно устойчивым к экономическим трудностям.

В то же время другой представитель разведки предупредил: уже во второй половине 2026 года Россия может столкнуться с весьма серьезными финансовыми рисками.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Переговоры буксуют: взгляд эксперта

Политолог Владимир Горбач считает, что нынешние контакты между Украиной, Россией и США остаются скорее формальностью и не приводят к конкретным результатам. По его оценке, продвижение вперёд тормозят узкий формат переговоров и недостаточно высокий уровень участников.

Аналитик полагает, что реальные подвижки возможны лишь при совпадении ряда условий: ослаблении позиций России, усилении международного давления и появлении готовности к взаимным уступкам. До этого, прогнозирует он, серьёзного прогресса ждать не стоит — по крайней мере, до весны 2026 года.

Мирные переговоры в Женеве - что известно

Как писал Главред, 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был "непростым, но важным". По его словам, украинская команда готовится к продолжению встреч уже в ближайшее время.

По данным The New York Times, стороны пытались найти решение по контролю над Донбассом. В частности, Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах стороны продвинулись в вопросах по военному направлению. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция.

По словам Зеленского, Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.

Зеленский также сообщил, что новый раунд переговоров состоится в Швейцарии.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

