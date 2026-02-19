С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

Пограничники фиксируют попытки расширения зоны боевых действий вдоль границы.

https://glavred.info/front/s-granicy-na-proryv-tyla-vsu-v-gpsu-predupredili-o-novoy-ugroze-na-fronte-10742111.html Ссылка скопирована

Враг готов задействовать много живой силы, чтобы прорваться на границе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщил Демченко:

Россияне активизировались на границе в Харьковской и Сумской областях

Врагу не удается прорваться через украинскую границу

Во время попыток атак на границе РФ теряет много живой силы

Оккупационная армия страны-агрессора России пытается атаковать позиции украинских военных вдоль границы, чтобы расширить зону боевых действий. Об этом в телеэфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, в полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ, фиксируются попытки атак на наиболее активных, угрожающих направлениях.

видео дня

"Продвинуться вглубь территории нашей страны враг не может. Зато несет большие потери", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Какова цель противника в Харьковской области

В Харьковской области вблизи границы враг "прощупывает" обороноспособность украинских сил. Цель оккупантов - прорыв границы и расширение действий в рамках продвижения на границе Волчанской общины.

Волчанск / Инфографика: Главред

Что задумал враг в Сумской области

В Сумской области активные попытки продвижения фиксируются в пределах Хотинской и Юнаковской общин. По словам Демченко, россияне "придумывают какие-то уловки", чтобы захватить побольше территорий и выйти в тыл украинских защитников.

"И в пределах Харьковской области, и в пределах Сумской потери врага достаточно велики. Но видим, что противник, к сожалению, не считается со своими людьми и продолжает гнать их в "мясные" штурмы. Задача у них одна - продвинуться любой ценой", - добавил Демченко.

Что дало преимущество украинским военным на фронте - мнение эксперта

Главред писал, что по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, российские оккупационные войска оказались без связи из-за отключения терминалов Starlink.

Все предыдущие попытки наладить альтернативные системы без использования Starlink оказались неудачными. Поэтому технологический прогресс дал украинским силам преимущество.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал , что российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года - в годовщину начала полномасштабного вторжения - продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Ранее стало известно, что в Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться. Они засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска.

Накануне аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.

Больше новостей:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред