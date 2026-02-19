С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

Что сообщил Демченко:
- Россияне активизировались на границе в Харьковской и Сумской областях
- Врагу не удается прорваться через украинскую границу
- Во время попыток атак на границе РФ теряет много живой силы
Оккупационная армия страны-агрессора России пытается атаковать позиции украинских военных вдоль границы, чтобы расширить зону боевых действий. Об этом в телеэфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, в полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ, фиксируются попытки атак на наиболее активных, угрожающих направлениях.
"Продвинуться вглубь территории нашей страны враг не может. Зато несет большие потери", - подчеркнул спикер ГПСУ.
Какова цель противника в Харьковской области
В Харьковской области вблизи границы враг "прощупывает" обороноспособность украинских сил. Цель оккупантов - прорыв границы и расширение действий в рамках продвижения на границе Волчанской общины.
Что задумал враг в Сумской области
В Сумской области активные попытки продвижения фиксируются в пределах Хотинской и Юнаковской общин. По словам Демченко, россияне "придумывают какие-то уловки", чтобы захватить побольше территорий и выйти в тыл украинских защитников.
"И в пределах Харьковской области, и в пределах Сумской потери врага достаточно велики. Но видим, что противник, к сожалению, не считается со своими людьми и продолжает гнать их в "мясные" штурмы. Задача у них одна - продвинуться любой ценой", - добавил Демченко.
Что дало преимущество украинским военным на фронте - мнение эксперта
Главред писал, что по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, российские оккупационные войска оказались без связи из-за отключения терминалов Starlink.
Все предыдущие попытки наладить альтернативные системы без использования Starlink оказались неудачными. Поэтому технологический прогресс дал украинским силам преимущество.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал , что российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года - в годовщину начала полномасштабного вторжения - продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.
Ранее стало известно, что в Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться. Они засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска.
Накануне аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.
Об источнике: Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
