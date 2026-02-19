Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

О чем вы узнаете:
Украинское село постепенно отходит от выращивания только зерновых и овощей борщевого набора. Все больше хозяев ищут культуры, которые дают высокую маржинальность на небольших площадях. Малина в 2026 году уверенно остается среди лидеров таких решений. И Главред расскажет подробнее, почему именно.
Несмотря на риски, связанные с погодой и колебаниями цен, ягода привлекает низким порогом входа, понятной технологией и более быстрым стартом, чем у многих конкурентов. Но действительно ли этот бизнес так выгоден, как кажется на первый взгляд?
Фермер и автор канала"ЧЕРНЕЦКИЙ" поделился практическим опытом выращивания малины, озвучив реальные затраты, урожайность и сроки окупаемости.
Почему фермеры выбирают именно малину
При выборе культуры хозяева обычно сравнивают малину с голубикой, виноградом и смородиной. Малина выигрывает сразу по нескольким параметрам:
- Дешевле саженец, чем у голубики, и быстрее выход на урожай.
- Меньшая прихотливость, чем у винограда, который требует постоянной обрезки и боится града.
- Более быстрый сбор, чем у смородины, что снижает затраты на рабочую силу.
Посадка и уход: что критически важно
Для малины важно защищенное место — вблизи заборов или лесополос. Это уменьшает риск вымерзания и повреждения ветрами. Оптимальная схема — междурядье 2,5 метра, что позволяет работать техникой.
В первый год главный враг — сорняки: без ручной прополки не обойтись. Со второго года допускается использование гербицидов. Обязательный элемент — шпалеры, которые удерживают нагруженные урожаем побеги.
Сколько стоит старт в 2026 году
Для участка 20 соток средние расходы выглядят так:
- Саженцы — ≈13 000 грн
- Подготовка почвы и шпалеры — ≈9 000 грн
- Ежегодная защита и подкормка — до 10 000 грн
Урожай и деньги
С такой площади реально получить 1–2 тонны ягоды. По цене:
- 45 грн/кг — прибыль умеренная
- 100 грн/кг — бизнес становится сверхприбыльным
При этом нужно учитывать расходы на сбор и риски погоды.
Фермеры отмечают: реальные деньги появляются на 3–4 год. Малиновый бизнес — это игра на дистанцию, а не быстрый заработок.
Об источнике: канал "Чернецкий"
"ЧЕРНЕЦКИЙ" — это авторский YouTube-проект украинского блогера, который фокусируется на практических советах по агробизнесу, фермерству и личной эффективности. Основная тематика канала охватывает выращивание ягодных культур, в частности малины, где автор делится собственным опытом — от посадки первых соток до масштабирования плантаций. Контент отличается откровенностью, ведь блогер без прикрас рассказывает о реальных финансовых затратах, провальных сезонах и технических трудностях, с которыми сталкиваются фермеры. Кроме аграрной темы, на канале можно найти обзоры техники, советы по выбору коммерческих авто и истории из жизни за пределами поля.
