Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

Марина Иваненко
19 февраля 2026, 11:58
Почему украинские фермеры все чаще выбирают малину вместо зерновых и овощей. Реальные затраты, урожайность и сроки окупаемости в 2026 году.
Какую ягоду выгодно посадить в 2026 году?
Какую ягоду выгодно посадить в 2026 году? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какую ягоду выгодно посадить в 2026 году
  • Почему фермеры выбирают именно ее

Украинское село постепенно отходит от выращивания только зерновых и овощей борщевого набора. Все больше хозяев ищут культуры, которые дают высокую маржинальность на небольших площадях. Малина в 2026 году уверенно остается среди лидеров таких решений. И Главред расскажет подробнее, почему именно.

Несмотря на риски, связанные с погодой и колебаниями цен, ягода привлекает низким порогом входа, понятной технологией и более быстрым стартом, чем у многих конкурентов. Но действительно ли этот бизнес так выгоден, как кажется на первый взгляд?

Фермер и автор канала"ЧЕРНЕЦКИЙ" поделился практическим опытом выращивания малины, озвучив реальные затраты, урожайность и сроки окупаемости.

Почему фермеры выбирают именно малину

При выборе культуры хозяева обычно сравнивают малину с голубикой, виноградом и смородиной. Малина выигрывает сразу по нескольким параметрам:

  • Дешевле саженец, чем у голубики, и быстрее выход на урожай.
  • Меньшая прихотливость, чем у винограда, который требует постоянной обрезки и боится града.
  • Более быстрый сбор, чем у смородины, что снижает затраты на рабочую силу.

Посадка и уход: что критически важно

Для малины важно защищенное место — вблизи заборов или лесополос. Это уменьшает риск вымерзания и повреждения ветрами. Оптимальная схема — междурядье 2,5 метра, что позволяет работать техникой.

В первый год главный враг — сорняки: без ручной прополки не обойтись. Со второго года допускается использование гербицидов. Обязательный элемент — шпалеры, которые удерживают нагруженные урожаем побеги.

Видео о том, какую ягоду выгодно сажать в 2026 году, можно посмотреть здесь:

Сколько стоит старт в 2026 году

Для участка 20 соток средние расходы выглядят так:

  • Саженцы — ≈13 000 грн
  • Подготовка почвы и шпалеры — ≈9 000 грн
  • Ежегодная защита и подкормка — до 10 000 грн

Урожай и деньги

С такой площади реально получить 1–2 тонны ягоды. По цене:

  • 45 грн/кг — прибыль умеренная
  • 100 грн/кг — бизнес становится сверхприбыльным

При этом нужно учитывать расходы на сбор и риски погоды.

Фермеры отмечают: реальные деньги появляются на 3–4 год. Малиновый бизнес — это игра на дистанцию, а не быстрый заработок.

Об источнике: канал "Чернецкий"

"ЧЕРНЕЦКИЙ" — это авторский YouTube-проект украинского блогера, который фокусируется на практических советах по агробизнесу, фермерству и личной эффективности. Основная тематика канала охватывает выращивание ягодных культур, в частности малины, где автор делится собственным опытом — от посадки первых соток до масштабирования плантаций. Контент отличается откровенностью, ведь блогер без прикрас рассказывает о реальных финансовых затратах, провальных сезонах и технических трудностях, с которыми сталкиваются фермеры. Кроме аграрной темы, на канале можно найти обзоры техники, советы по выбору коммерческих авто и истории из жизни за пределами поля.

