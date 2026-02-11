Лучшие духи на весну/лето-2026: эксклюзивное парфюмерное "предсказание"

Как пахнуть трендово, соблазнительно, обворожительно - лучшие советы от Parfmommy.

Модные духи 2026 - какой парфюм выбрать советы от Parfmommy / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thatbsandra, pexels.com

Какие ароматы будут в тренде весной/летом-2026

В каких парфюмах искать модные аккорды

Весна неумолимо приближается. И это прекрасный повод не только попробовать что-то новое в одежде, но и пересмотреть свой парфюмерный гардероб. Главред получил эксклюзивное "предсказание" от парфюмерного эксперта и популярной блогерши Сандры Parfmommy на весну/лето-2026.

Парфмамми поделилась, какие аккорды будут в тренде, а также дала наводку, в каких парфюмах их искать.

В первую очередь Parfmommy рекомендует обратить внимание на "elevated gourmands" – гурманику, которая "выросла" и стала сложнее.

"Фисташка остается на пике; наряду с ней свою актуальность не потеряют миндаль и лактонные композиции. Популярным станет рисовый аккорд – в 2026-м мы увидим и услышим множество релизов с ним. Хорошо знакомые кофе, чай (в частности индийский Масала) и карамель будут переосмыслены и представлены в интересных, неординарных сочетаниях. Гурманика потеряет чрезмерную сладость, зато будет ориентирована на создание комфортного, теплого и несколько сексуального вайба", - говорит эксперт.

Примеры: Dirty Rice BTSO, Prada Infusion de Santal Chai, Gucci Vanilla Firenze.

Dirty Rice BTSO / фото: instagram.com/borntostandout.official

Prada Infusion de Santal Chai / фото: instagram.com/pradabeauty

Gucci Vanilla Firenze / фото: instagram.com/guccibeauty

Весной также будут актуальны алкогольные композиции - новую волну популярности получат дерзкие пьянящие ароматы с нотами дорогого алкоголя: рома, коньяка, виски и джина.

"Они отлично сочетаются с гурманкой, придавая ей "взрослые" оттенки, винтажными композициями, с зелеными аккордами и специями", - добавила Сандра.

Примеры: Angel’s Share on the Rocks Kilian, Gin & Tonic Art de Parfum, Frapin Speakeasy.

Angel’s Share on the Rocks Kilian / фото: instagram.com/kilianparis

Gin & Tonic Art de Parfum / фото: instagram.com/artdeparfum

Frapin Speakeasy / фото: instagram.com/liquidesparis

Гиперреалистичные фрукты и сложные фруктовые аккорды. Да, весной хочется чего-то посочнее, и парфюмеры не обделили поклонников подобных ароматов своим вниманием. Блогерша подчеркивает - фруктовые ароматы также станут более глубокими, сочными и "темными". Инжир, сливовое варенье, маракуйя, малина и, конечно же, хорошо знакомый вишневый аккорд в сочетании с амброй, деревом и кожей.

Примеры: Sentire Perfumes Plum Twist, Billie Eilish Your Turn 2, Maison Crivelli Oud Maracuja.

Sentire Perfumes Plum Twist / фото: instagram.com/sentire.perfumes

Billie Eilish Your Turn 2 / фото: instagram.com/billieeilishfragrances

Maison Crivelli Oud Maracuja / фото: instagram.com/maisoncrivelli

Также, по словам Парфмамми, растет спрос на фантазийные духи, что связано с популярностью буктока, в частности роментези (книги в жанре романтического фэнтези - прим редактора).

В тренде будут:

сказочные, мечтательные концепции

лактонные композиции, с маршмеллоу и "воздушными" нотами.

Примеры: LLI Blanche Bete, YSL Muse, ELDO The Ghost in The Shell.

LLI Blanche Bete / фото: instagram.com/liquides_imaginaires

YSL Muse / фото: instagram.com/yslbeauty

ELDO The Ghost in The Shell / фото: instagram.com/etatlibreorange

И последним в списке парфюмерных трендов, но не последним по актуальности оказалось дерево. "Много дерева! Сандал с его сливочной мягкостью, цитрусово-дымный ветивер, уд с кожаным нюансом, свежий кедровый спил или землистые, "шоколадные" пачули – дерево может быть разным, но оно всегда придает композиции объем и дороговизну. В 2026 году дерево продолжит появляться как в отдельных композициях, так и в сочетании с другими трендовыми нотами", - утверждает Parfmommy.

Примеры: Chloe Cedrus Intense, Initio Oud for Greatness, Ex Nihilo Santal Calling.

Chloe Cedrus Intense / фото: fragrantica.ru

Initio Oud for Greatness / фото: instagram.com/initioparfumsprives

Ex Nihilo Santal Calling / фото: instagram.com/exnihiloparis

О персоне: Сандра Parfmommy Сандра (Александра) Parfmommy - украинская парфюмерная блогерша. Известная своими обзорами на парфюмерные новинки и тематическими подборками духов и косметики. В социальных сетях за Парфмамми следят почти сто тысяч подписчиков.

