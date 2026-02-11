Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Лучшие духи на весну/лето-2026: эксклюзивное парфюмерное "предсказание"

Анна Подгорная
11 февраля 2026, 17:00
68
Как пахнуть трендово, соблазнительно, обворожительно - лучшие советы от Parfmommy.
Parfmommy
Модные духи 2026 - какой парфюм выбрать советы от Parfmommy / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thatbsandra, pexels.com

Читайте больше:

  • Какие ароматы будут в тренде весной/летом-2026
  • В каких парфюмах искать модные аккорды

Весна неумолимо приближается. И это прекрасный повод не только попробовать что-то новое в одежде, но и пересмотреть свой парфюмерный гардероб. Главред получил эксклюзивное "предсказание" от парфюмерного эксперта и популярной блогерши Сандры Parfmommy на весну/лето-2026.

Парфмамми поделилась, какие аккорды будут в тренде, а также дала наводку, в каких парфюмах их искать.

видео дня

В первую очередь Parfmommy рекомендует обратить внимание на "elevated gourmands" – гурманику, которая "выросла" и стала сложнее.

"Фисташка остается на пике; наряду с ней свою актуальность не потеряют миндаль и лактонные композиции. Популярным станет рисовый аккорд – в 2026-м мы увидим и услышим множество релизов с ним. Хорошо знакомые кофе, чай (в частности индийский Масала) и карамель будут переосмыслены и представлены в интересных, неординарных сочетаниях. Гурманика потеряет чрезмерную сладость, зато будет ориентирована на создание комфортного, теплого и несколько сексуального вайба", - говорит эксперт.

Примеры: Dirty Rice BTSO, Prada Infusion de Santal Chai, Gucci Vanilla Firenze.

Dirty Rice BTSO
Dirty Rice BTSO / фото: instagram.com/borntostandout.official
Prada Infusion de Santal Chai
Prada Infusion de Santal Chai / фото: instagram.com/pradabeauty
Gucci Vanilla Firenze
Gucci Vanilla Firenze / фото: instagram.com/guccibeauty

Весной также будут актуальны алкогольные композиции - новую волну популярности получат дерзкие пьянящие ароматы с нотами дорогого алкоголя: рома, коньяка, виски и джина.

"Они отлично сочетаются с гурманкой, придавая ей "взрослые" оттенки, винтажными композициями, с зелеными аккордами и специями", - добавила Сандра.

Примеры: Angel’s Share on the Rocks Kilian, Gin & Tonic Art de Parfum, Frapin Speakeasy.

Angel’s Share on the Rocks Kilian
Angel’s Share on the Rocks Kilian / фото: instagram.com/kilianparis
Gin & Tonic Art de Parfum
Gin & Tonic Art de Parfum / фото: instagram.com/artdeparfum
Frapin Speakeasy
Frapin Speakeasy / фото: instagram.com/liquidesparis

Гиперреалистичные фрукты и сложные фруктовые аккорды. Да, весной хочется чего-то посочнее, и парфюмеры не обделили поклонников подобных ароматов своим вниманием. Блогерша подчеркивает - фруктовые ароматы также станут более глубокими, сочными и "темными". Инжир, сливовое варенье, маракуйя, малина и, конечно же, хорошо знакомый вишневый аккорд в сочетании с амброй, деревом и кожей.

Примеры: Sentire Perfumes Plum Twist, Billie Eilish Your Turn 2, Maison Crivelli Oud Maracuja.

Sentire Perfumes Plum Twist
Sentire Perfumes Plum Twist / фото: instagram.com/sentire.perfumes
Billie Eilish Your Turn 2
Billie Eilish Your Turn 2 / фото: instagram.com/billieeilishfragrances
Maison Crivelli Oud Maracuja
Maison Crivelli Oud Maracuja / фото: instagram.com/maisoncrivelli

Также, по словам Парфмамми, растет спрос на фантазийные духи, что связано с популярностью буктока, в частности роментези (книги в жанре романтического фэнтези - прим редактора).

В тренде будут:

  • сказочные, мечтательные концепции
  • лактонные композиции, с маршмеллоу и "воздушными" нотами.

Примеры: LLI Blanche Bete, YSL Muse, ELDO The Ghost in The Shell.

LLI Blanche Bete
LLI Blanche Bete / фото: instagram.com/liquides_imaginaires
YSL Muse
YSL Muse / фото: instagram.com/yslbeauty
ELDO The Ghost in The Shell
ELDO The Ghost in The Shell / фото: instagram.com/etatlibreorange

И последним в списке парфюмерных трендов, но не последним по актуальности оказалось дерево. "Много дерева! Сандал с его сливочной мягкостью, цитрусово-дымный ветивер, уд с кожаным нюансом, свежий кедровый спил или землистые, "шоколадные" пачули – дерево может быть разным, но оно всегда придает композиции объем и дороговизну. В 2026 году дерево продолжит появляться как в отдельных композициях, так и в сочетании с другими трендовыми нотами", - утверждает Parfmommy.

Примеры: Chloe Cedrus Intense, Initio Oud for Greatness, Ex Nihilo Santal Calling.

Chloe Cedrus Intense
Chloe Cedrus Intense / фото: fragrantica.ru
Initio Oud for Greatness
Initio Oud for Greatness / фото: instagram.com/initioparfumsprives
Ex Nihilo Santal Calling
Ex Nihilo Santal Calling / фото: instagram.com/exnihiloparis

Читайте также:

О персоне: Сандра Parfmommy

Сандра (Александра) Parfmommy - украинская парфюмерная блогерша. Известная своими обзорами на парфюмерные новинки и тематическими подборками духов и косметики. В социальных сетях за Парфмамми следят почти сто тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

парфюм интересные новости духи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

17:56Энергетика
Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

17:55Фронт
Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

16:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

Гороскоп на завтра 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Гороскоп на завтра 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Последние новости

18:50

"Дедлайн" Трампа: названы точные сроки завершения войны в Украине

18:47

Мороз постепенно отступает: какая будет погода в Днепре в конце недели

18:30

Повышение тарифов на свет и тепло в Украине - в СНБО предупредили украинцев

18:21

Легкие макияжи для Дня влюбленных: 3 идеи для свидания и тематической фотосессииВидео

18:17

"Сам вызвал скорую": известный украинский певец попал в больницу с инфарктом

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - ХарченкоУкраине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко
18:12

Цены существенно снизились: в Украине подешевел популярный вид мяса

17:56

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

17:55

Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

17:45

Один трюк в доме разгоняет тепло за минуты: радиаторы "кочегарят" по максимумуВидео

Реклама
17:14

На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату

17:00

Лучшие духи на весну/лето-2026: эксклюзивное парфюмерное "предсказание"

16:44

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

16:41

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

16:38

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Драконам - одиночество, Лошадям - страх

16:36

Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела

16:35

Как правильно сказать "перчатки": филолог удивила неожиданным ответом

16:32

Что будет с ценами на продукты: украинцев предупредили о нюансе из-за обстрелов

16:20

Кто сделал монстра из Путина и почему мира не будет после его смерти - командирВидео

16:07

"Отдать медаль россиянам": Ризатдинова сделала заявление о скандале на Олимпиаде-2026

16:06

ВСУ впервые сбили редкий вражеский дрон с искусственным интеллектом: чем он опасен

Реклама
15:48

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

15:44

"Мгла" возвращается: в Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга

15:18

Старт в стриминге: оборудование для начинающих и профессионалов, которые хотят начать трансляции новости компании

15:17

Всегда будут свежие: как никогда не ошибиться с выбором яиц в магазине

15:11

"От любимого": Мозговая похвасталась оригинальным подарком от Аксельрода

15:05

"Вырвалось": Руслана объяснила свою агитацию во время нацотбора за Lelѐka

14:49

Как распознать опасную привязанность в отношениях: 5 тревожных сигналов

14:46

Полетели Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

14:23

Самая длинная змея в истории: в Книге рекордов Гиннеса показали дикого гиганта

14:20

Гороскоп Таро на завтра 12 февраля: Скорпиону - гармония, Льву - путь вперед

14:13

"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

14:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати - что говорят приметы

13:58

Подкормка деревьев и кустарников: почему опытные садоводы делают это именно зимой

13:51

Избавилась от "костылей": актриса Тышкевич рассказала о важном решении

13:44

"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутациейФото

13:38

Собаку после четырех возвратов забрали из приюта: реакция животного растрогала

13:24

"Я не разбираюсь": победительница Нацотбора не выбирала песню на конкурсВидео

13:11

Статуя Девы Марии ожила на глазах у толпы: паломники сняли все на видео

12:50

Когда Киев вернется к комфортным графикам отключений: эксперт назвал срок

12:48

Путинистка Дана Борисова положила свою дочь в психбольницу

Реклама
12:33

"Вернулась": Горбунов заговорил про отношения с первой женой

12:24

ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской областиВидео

12:10

Русский на уроке английского: в Одессе разгорелся языковой скандал

12:09

Может ли учитель требовать от ученика включить камеру: правила "дистанционки"

12:08

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

11:58

Первая "панелька" СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого домаФото

11:57

Миллионы людей совершают одну рискованную ошибку при выборе пароля

11:10

"Отсрочка до конца жизни": Сеть взорвал торт с необычным дизайном

11:10

Почему 12 февраля нельзя планировать свое будущее: какой церковный праздник

10:58

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять