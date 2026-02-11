На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату

Вы узнаете:
- Отступят ли морозы из Полтавы и области полностью
- Когда на градусниках жителей Полтавщины будет до 7 градусов тепла
После недель, когда температура воздуха не поднималась выше 0 градусов, в Полтаве и области ожидается потепление. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
Хотя ночью температура все еще будет морозная, днем в ближайшие дни ожидается от 0 до 7 градусов тепла. При этом существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Погода 12 февраля
В четверг погода будет облачной, с прояснениями. На дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 2-7 градусов мороза, а днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла.
Погода 13 февраля
В последний рабочий день текущей недели станет еще теплее, чем в четверг - ночью температура поднимется до 2 градусов мороза - 3 градусов тепла, а днем будет держаться в пределах 2-7 градусов тепла.
Какая будет погода в Украине до конца февраля - прогноз синоптиков
Главред писал , что по данным синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине до конца февраля 2026 года, в целом, будет соответствовать норме. В большинстве регионов - на 1,5 градуса выше нормы.
Средняя месячная температура ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, что в пределах нормы.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что начиная с 11 февраля, синоптики фиксируют изменение синоптической ситуации. По словам Екатерины Ткачук, Житомирская область войдет под влияние впадины глубокого атлантического циклона, что принесет повышение температуры.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни температура воздуха в Киеве будет держаться около нуля, а после 16 февраля ожидается небольшое похолодание. Максимально температура воздуха может снизиться до -15 градусов.
Накануне стало известно, что в Одесской области в ближайшие дни сохранится тенденция к резким погодным колебаниям. Антициклон Emmeram, который принес похолодание, смещается на восток, а на смену ему приходит циклон Tamara, формирующийся над Западной Европой.
Больше новостей:
- Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Драконам - одиночество, Лошадям - страх
- Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ
- Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред