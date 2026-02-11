На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату

После длительных морозов температура воздуха поднимется выше 0 градусов.

https://glavred.info/synoptic/na-poltavshchinu-vozvrashchaetsya-dolgozhdannoe-teplo-sinoptiki-nazvali-datu-10739951.html Ссылка скопирована

Погода в Полтаве 12-13 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Отступят ли морозы из Полтавы и области полностью

Когда на градусниках жителей Полтавщины будет до 7 градусов тепла

После недель, когда температура воздуха не поднималась выше 0 градусов, в Полтаве и области ожидается потепление. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Хотя ночью температура все еще будет морозная, днем в ближайшие дни ожидается от 0 до 7 градусов тепла. При этом существенных осадков синоптики не прогнозируют.

видео дня

Что известно о Полтаве / Инфографика: Главред

Погода 12 февраля

В четверг погода будет облачной, с прояснениями. На дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 2-7 градусов мороза, а днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла.

Погода в Полтаве 12 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 13 февраля

В последний рабочий день текущей недели станет еще теплее, чем в четверг - ночью температура поднимется до 2 градусов мороза - 3 градусов тепла, а днем будет держаться в пределах 2-7 градусов тепла.

Погода в Полтаве 13 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Какая будет погода в Украине до конца февраля - прогноз синоптиков

Главред писал , что по данным синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине до конца февраля 2026 года, в целом, будет соответствовать норме. В большинстве регионов - на 1,5 градуса выше нормы.

Средняя месячная температура ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, что в пределах нормы.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что начиная с 11 февраля, синоптики фиксируют изменение синоптической ситуации. По словам Екатерины Ткачук, Житомирская область войдет под влияние впадины глубокого атлантического циклона, что принесет повышение температуры.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни температура воздуха в Киеве будет держаться около нуля, а после 16 февраля ожидается небольшое похолодание. Максимально температура воздуха может снизиться до -15 градусов.

Накануне стало известно, что в Одесской области в ближайшие дни сохранится тенденция к резким погодным колебаниям. Антициклон Emmeram, который принес похолодание, смещается на восток, а на смену ему приходит циклон Tamara, формирующийся над Западной Европой.

Больше новостей:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред