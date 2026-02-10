Укр
Морозы отступят: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Житомирской области

Дарья Пшеничник
10 февраля 2026, 12:07
33
На дорогах области ожидаются гололедица и мокрый снег.
Морозы отступят: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Житомирской области
Какая будет погода 10–15 февраля в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/zhitomir_zhytomir

Главное из новости:

  • В Житомирскую область вернулся арктический холод, но уже с 11 февраля начнется постепенное потепление
  • Дороги останутся скользкими: гололед, мокрый снег и дождь будут сопровождать оттепель
  • В конце недели температура будет колебаться от -2 до +3°

В Житомирской области начало недели встретило жителей очередным вторжением арктического воздуха. После нескольких дней мягкой погоды область снова оказалась в условиях настоящей зимней холодной погоды.

видео дня

Как сообщила Суспильному начальница отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук, 10 февраля регион еще будет находиться под влиянием волны холода скандинавского происхождения.

По ее словам, нынешние температурные качели - характерный признак измененного климата.

"Тенденция к мягким, так называемым европейским зимам создает ложное ощущение, что холодные периоды уже не вернутся. Однако такие арктические вторжения... напоминают: зима может проявляться и ощутимой холодной погодой", - отметила синоптик.

По ее прогнозам, в ночь на 10 февраля столбики термометров опустятся до -15...-20°C, днем ожидается -4...-9°C. Дороги покроет гололед.

В Житомире 10 февраля ожидают небольшую облачность без осадков, южный ветер 7–12 м/с и температуру -18…-20° ночью и -5…-7° днем. Подобная ситуация будет и по области.

Постепенное потепление с 11 февраля

Начиная с 11 февраля, синоптики фиксируют изменение синоптической ситуации. По словам Екатерины Ткачук, область войдет под влияние впадины глубокого атлантического циклона, что принесет повышение температуры.

В этот день будет облачно, без существенных осадков, но гололед на дорогах сохранится. Ночные температуры составят -8…-13°, днем - от 0 до -5°.

Уже 12 февраля дневные значения могут пересечь нулевую отметку.

"В четверг, 12 февраля, днем возможна оттепель - 0...+2°C, местами - небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя", - сообщила синоптик.

Ночью ожидается слабый снег, днем - мокрый снег и дождь, а температура будет колебаться от 0...-5° ночью до -1...+4° днем.

Конец недели: теплее, но скользко

После середины недели Житомирщина окончательно перейдет в фазу неустойчивой оттепели. С 13 по 15 февраля регион окажется под влиянием южного циклона, который принесет более теплые и влажные воздушные массы. "Сохранятся риски выпадения мокрого снега и дождя, образования туманов и гололеда, что потребует повышенного внимания как со стороны коммунальных, так и дорожных служб", - подчеркнула Ткачук.

Температура в эти дни почти не будет отличаться между ночью и днем - от -2 до +3°. Осадки будут преимущественно в виде мокрого снега и дождя, а южный ветер останется умеренным.

В Украине завершается период сильных морозов

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что период самых суровых морозов в Украине подходит к концу.

По ее словам, в ближайшие дни температура будет расти. Хотя зима еще напомнит о себе отдельными волнами холода, общая тенденция - к потеплению.

Согласно прогнозу, антициклон обеспечит сухую погоду по всей стране. Только в Закарпатье возможен небольшой мокрый снег.

Киев также прощается с лютыми морозами. В столице, по словам Диденко, "наконец-то заканчивается эпоха сильных морозов". Ночь еще может "укусить" до -20 °C, но днем в Киеве будет солнечно, сухо и около -10 °C. Во второй половине дня усилится южный ветер.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды новости Житомира Погода Житомирская область
