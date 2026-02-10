Трендовые кроссовки 2026: топ-3 пары для элегантных образов на каждый день

Вы узнаете:
- Тренды обуви 2026
- Какие женские кроссовки будут популярны в 2026 году
В 2026 году тренды обуви окончательно меняют вектор: массивные ugly shoes и громоздкие подошвы уходят в прошлое, уступая изяществу, легкости и продуманным силуэтам. Главред расскажет, на какие модели женских кроссовок стоит обратить внимание весной.
Элегантные кроссовки Slim Fit — новая база 2026 года
Блогер Alllen Stylist назвала три ключевых направления, которые формируют моду на женские кроссовки в новом сезоне. Первый и один из главных трендов — Slim Fit. Это модели с лаконичным дизайном, узким и облегающим силуэтом, которые выглядят аккуратно и изысканно.
В отличие от массивных форм, такие модные кроссовки 2026 подчеркивают стройность стопы и не перегружают образ. Они легко сочетаются не только с денимом, но и с классическими брюками, юбками и даже костюмами. Именно поэтому Slim Fit становятся ключевым элементом базового гардероба для городского стиля.
"Выглядят на ноге очень элегантно и роскошно, подчеркивают стройность стопы, а не ее объем", — отмечает стилист.
Ретро-кроссовки и эстетика Frugal Chic
В моде остается ретро-эстетика, но она трансформируется. В 2026 году в центре внимания — культовые силуэты:
- Adidas SL 72;
- Nike Cortez;
- коллаборации в стиле Miu Miu.
Самый актуальный материал — коричневая замша. Именно она формирует трендовые цвета обуви 2026 и прекрасно вписывается в эстетику frugal chic. Это о сдержанной, экономной роскоши — вещах, которые выглядят дорого, но не демонстрируют это напоказ. Такие женские кроссовки 2026 года идеально подходят для транзитного гардероба: их можно носить и весной, и летом, сочетая с минималистичными образами без перегрузки деталями.
Sneakerinas — гибрид кроссовок и балеток
Самая громкая новинка сезона — сникерины (sneakerinas). Это гибрид кроссовок и балеток, который уже называют самой модной обувью весна-лето 2026.
Особое внимание стоит обратить на модели из атласа и кроссовки с атласными лентами вместо классических шнурков. В тренде нежные пастельные оттенки, вдохновленные показами Prada и Simone Rocha. Этот формат обуви балансирует между девичьей нежностью и городской динамикой, поэтому идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть нестандартно, но актуально.
"Лично для себя выберу модель из атласа и с лентами вместо шнурков, обязательно в нежном оттенке, пастельных тонах", — поделилась Alllen Stylist.
Какие кроссовки выбрать в 2026 году
Подводя итоги модных трендов 2026 года, можно сказать одно: главный акцент — на изящных формах, качественных материалах и универсальности. Модели Slim Fit, ретро-кроссовки в стиле frugal chic и гибридные sneakerinas формируют новое представление о том, какой должна быть современная обувь — легкой, элегантной и вневременной.
Какие кроссовки будут в тренде в 2026 году — смотрите видео:
@alllen_stylist ♬ оригинальный звук — alllen_stylist
Об источнике: Alllen Stylist
Alllen Stylist — украинская стилистка и блогер, которая рассказывает о моде и стиле в TikTok. В своем блоге она рассказывает о модных трендах и дает полезные советы по стилю.
