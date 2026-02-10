Укр
Трендовые кроссовки 2026: топ-3 пары для элегантных образов на каждый день

Кристина Трохимчук
10 февраля 2026, 11:20
Мода прощается с трендом на "ugly shoes" в пользу изящных моделей.
Модные кроссовки 2026
Модные кроссовки 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, levingtquatrejuillet, _hart_01

Вы узнаете:

  • Тренды обуви 2026
  • Какие женские кроссовки будут популярны в 2026 году

В 2026 году тренды обуви окончательно меняют вектор: массивные ugly shoes и громоздкие подошвы уходят в прошлое, уступая изяществу, легкости и продуманным силуэтам. Главред расскажет, на какие модели женских кроссовок стоит обратить внимание весной.

Элегантные кроссовки Slim Fit — новая база 2026 года

Блогер Alllen Stylist назвала три ключевых направления, которые формируют моду на женские кроссовки в новом сезоне. Первый и один из главных трендов — Slim Fit. Это модели с лаконичным дизайном, узким и облегающим силуэтом, которые выглядят аккуратно и изысканно.

В отличие от массивных форм, такие модные кроссовки 2026 подчеркивают стройность стопы и не перегружают образ. Они легко сочетаются не только с денимом, но и с классическими брюками, юбками и даже костюмами. Именно поэтому Slim Fit становятся ключевым элементом базового гардероба для городского стиля.

"Выглядят на ноге очень элегантно и роскошно, подчеркивают стройность стопы, а не ее объем", — отмечает стилист.

Slim Fit кроссовки
Slim Fit кроссовки / фото: pinterest.com, k4dida

Ретро-кроссовки и эстетика Frugal Chic

В моде остается ретро-эстетика, но она трансформируется. В 2026 году в центре внимания — культовые силуэты:

  • Adidas SL 72;
  • Nike Cortez;
  • коллаборации в стиле Miu Miu.

Самый актуальный материал — коричневая замша. Именно она формирует трендовые цвета обуви 2026 и прекрасно вписывается в эстетику frugal chic. Это о сдержанной, экономной роскоши — вещах, которые выглядят дорого, но не демонстрируют это напоказ. Такие женские кроссовки 2026 года идеально подходят для транзитного гардероба: их можно носить и весной, и летом, сочетая с минималистичными образами без перегрузки деталями.

Ретро кроссовки
Ретро кроссовки / фото: pinterest.com, claudiafelisch

Sneakerinas — гибрид кроссовок и балеток

Самая громкая новинка сезона — сникерины (sneakerinas). Это гибрид кроссовок и балеток, который уже называют самой модной обувью весна-лето 2026.

Особое внимание стоит обратить на модели из атласа и кроссовки с атласными лентами вместо классических шнурков. В тренде нежные пастельные оттенки, вдохновленные показами Prada и Simone Rocha. Этот формат обуви балансирует между девичьей нежностью и городской динамикой, поэтому идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть нестандартно, но актуально.

"Лично для себя выберу модель из атласа и с лентами вместо шнурков, обязательно в нежном оттенке, пастельных тонах", — поделилась Alllen Stylist.

Сникеры
Сникеры / фото: pinterest.com, Soeffel1374

Какие кроссовки выбрать в 2026 году

Подводя итоги модных трендов 2026 года, можно сказать одно: главный акцент — на изящных формах, качественных материалах и универсальности. Модели Slim Fit, ретро-кроссовки в стиле frugal chic и гибридные sneakerinas формируют новое представление о том, какой должна быть современная обувь — легкой, элегантной и вневременной.

Какие кроссовки будут в тренде в 2026 году — смотрите видео:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Alllen Stylist

Alllen Stylist — украинская стилистка и блогер, которая рассказывает о моде и стиле в TikTok. В своем блоге она рассказывает о модных трендах и дает полезные советы по стилю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода
3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

