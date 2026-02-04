Кожа захватила тренды: Злата Огневич показала, как носить кожаные луки

Вы узнаете:
- Почему кожа стала трендом 2026
- Как носит кожаные вещи Злата Огневич
Кожа стала ярким трендом в коллекциях 2026 года. Этот материал стал настоящей находкой для дизайнеров, ведь он добавляет акцент даже в самые сдержанные образы. Главред расскажет, как ввести кожаные вещи в гардероб и какие образы с этим материалом носит украинская певица Злата Огневич.
Почему кожа стала трендом в 2026
Популярность кожаных вещей в 2026 году не стала одномоментной — к ней дизайнеры шли несколько лет, сообщает Vogue.ua. Материал получил признание у модных брендов по нескольким причинам:
- эстетика "тихой роскоши": вещи из качественной кожи выглядят дорого и статусно;
- универсальность: один и тот же элемент одежды легко превращается из повседневного в вечерний;
- практичность: современная веган-кожа износостойкая, отлично держит форму и проста в уходе.
Как носит кожу Злата Огневич
Главной поклонницей кожаных трендов в украинском шоу-бизнесе стала певица Злата Огневич. Она не только выбирает целостные аутфиты, но и умело использует кожаные аксессуары для расстановки акцентов.
Кожаные платья
Рассматривая стиль Златы Огневич, невозможно не заметить ее любовь к кожаным платьям. В 2026 году их представили такие гиганты, как Balenciaga, Givenchy и Hermès. Злата выбирает фасоны, которые подчеркивают силуэт, ведь сама фактура материала уже делает образ самодостаточным.
Кожаная куртка
Ничто не сравнится с практичностью кожаной куртки в осенне-весенний период. Бомберы, косухи и другие дизайнерские переосмысления этой вещи укрепляют ее популярность и делают куртку частью базового гардероба. Певица доказывает: правильно подобранная кожанка способна "собрать" даже самый простой лук.
Кожаные штаны
Еще одна вещь из кожи, которая может стать базой вашего гардероба, — кожаные штаны. Они с легкостью могут заменить привычные джинсы. Если джинсы часто воспринимаются как элемент casual-стиля, то кожа может быть уместна как в деловых, так и в повседневных луках.
Злата Огневич в кожаном луке - смотреть видео:
О персоне: Злата Огневич
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
