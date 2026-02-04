Укр
"Когда впервые увидела": жених Леси Никитюк раскрыл тайну их знакомства

Анна Подгорная
4 февраля 2026, 12:19
Дмитрий Бабчук поделился воспоминаниями о звездной невесте.
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк муж - Дмитрий Бабчук рассказал о знакомстве с ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

В октябре 2024 года украинская ведущая Леся Никитюк подтвердила, что состоит в романтических отношениях с военным Дмитрием Бабчуком. В январе 2025-го пара обручилась, а в июне впервые стала родителями.

Вопреки тому, что и Леся, и Дмитрий достаточно активно ведут блоги и общаются с поклонниками, деталей об их отношениях известно крайне мало. Лишь сейчас Бабчук признался, где познакомился со звездной возлюбленной.

видео дня

Он рассказал в Instagram, что первое знакомство состоялось в реальной жизни. Никитюк, по словам Дмитрия, испытала смешанные чувства, когда узнала о том, что он - действующий военный. Он опубликовал фото пса Рафика, питомца Леси, с удивленным выражением мордочки, чтобы проиллюстрировать реакцию ведущей.

"Ее лицо, когда она меня впервые увидела, и поняла, что я военный, и видеться мы будем редко", - подписал снимок жених Леси Никитюк.

Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк муж - Дмитрий Бабчук рассказал о знакомстве с ведущей / фото: instagram.com/special_my_profession

Ранее Главред рассказывал, что Monokate стала блондинкой перед финалом Нацотбора на Евровидение-2026. Украинская певица уже выступала на конкурсе в составе Go_A, а теперь пробует свои силы сольно.

Также олимпийская чемпионка Ольга Харлан объявила о беременности. Это будет первый ребенок для саблистки и ее жениха, итальянского спортсмена Луиджи Самеле.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

