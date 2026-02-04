Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

В основе опасений — непредсказуемость политики Вашингтона.

Украина не рассчитывает на гарантии союзников в будущем мирном соглашении / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

Украина не рассчитывает на надежные гарантии безопасности союзников

План "Б" Киева — опора на собственную мощную армию и оборонную промышленность

Международные гарантии рассматриваются лишь как дополнение

Украина опасается, что не может рассчитывать на гарантии безопасности со стороны союзников в рамках любого потенциального мирного соглашения, и поэтому должна быть готова в одиночку выступить в роли "стального ежа", чтобы гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин не вернется для новой атаки. Об этом пишет издание Politico.

Издание отмечает, что в Киеве все чаще исходят из того, что любые будущие договоренности о мире не смогут гарантировать долгосрочную безопасность страны. В условиях неопределенности с международными обязательствами ставка делается на собственные силы.

"В основе опасений Украины лежит несостоятельность обещаний Трампа, обусловленная его резкими изменениями в политике — от желания аннексировать Гренландию до сомнений в ценности союзников по НАТО и налаживания теплых отношений с Владимиром Путиным. Поскольку любые гарантии безопасности выглядят весьма ненадежными, план "Б" Украины состоит в том, чтобы полагаться на собственные силы", - говорится в статье.

"Разве Трамп начнет войну с Россией из-за Украины? Абсолютно нет. Разве Трамп введет санкции против России за нарушение режима прекращения огня? Крайне маловероятно", - отмечает аналитик Тимоти Эш.

Politico отмечает, что в Евросоюзе ранее призывали превратить страну в "стального ежа", неспособного стать легкой добычей для нынешних или будущих агрессоров.

Соглашения по безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Речь идет о формировании постоянной многочисленной армии, развитии беспилотных технологий, ракетных программ и собственного производства вооружений. Для этого требуется глубокая реформа оборонного сектора, обновление системы закупок, модернизация подходов к набору личного состава и значительные финансовые вливания.

В ходе переговоров Украина настаивала на сохранении армии численностью до 800 тысяч военнослужащих. Однако даже в случае перемирия поддержание такой структуры потребует колоссальных ресурсов и системной государственной поддержки.

Отдельное внимание уделяется беспилотным системам и высокоточным вооружениям.

Юридически обязывающие соглашения с США и европейскими странами, а также возможное присутствие многонациональных сил рассматриваются лишь как дополнение к собственной обороне.

"Однако они в значительной степени рассматриваются как дополнение к собственной армии Украины, а не как ее замена… С таким соседом украинцы должны быть столь же эффективными хозяевами обороны своего государства, чтобы Украина всегда оставалась независимой и свободной от России"", — заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.

Гарантии безопасности - последние новости

Как писал Главред, Запад рассматривает три уровня гарантий безопасности для Украины. Их основная цель – повысить для РФ цену нового нападения на Украину в будущем. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после заключения мирного соглашения в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он подчеркнул, что эти силы не будут вовлечены в боевые действия.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины, но только из-за уверенности в том, что страна-агрессор Россия не предпримет еще одну попытку вторжения в страну.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей. В Вашингтоне также отметили, что могут предложить Украине больше вооружения для укрепления ее армии после войны, если Киев согласится на мирное соглашение.

Будут ли эффективными гарантии безопасности: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что гарантии безопасности для Украины в формате пятой статьи Устава НАТО или Будапештского меморандума не будут эффективными, поскольку имеют скорее характер политических договоренностей, чем реальных инструментов защиты.

Эксперт также убежден, что армии стран-партнеров не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины. Кроме того, в случае повторной агрессии со стороны России миротворческие контингенты, по его оценке, быстро покинут страну.

"Представим, что у нас появляется определенный контингент из Европы, условные французские легионеры или экспедиционный корпус из Штатов. Россия через полгода начинает наступление. Что этот контингент будет делать? Они начнут защищать наши территории? Они будут так же, как и наши ребята, год или два оставаться на "нуле" без отпусков, чтобы защищать Украину? Думаю, нет. Они сразу отправятся в свой Висконсин, Чикаго, Торонто, Париж и так далее. Но при этом мы не получим той безопасности, на которую надеемся", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

