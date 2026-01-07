Укр
Читать на украинском
Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

Ангелина Подвысоцкая
7 января 2026, 16:57
Великобритания и Франция предлагают обеспечить безопасность на земле, море и в воздухе.
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о гарантиях безопасности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Что известно:

  • Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности
  • Украине не получит ядерный щит от партнеров

Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности. Речь идет о мерах, которые будут обеспечивать безопасность на земле, на море и в небе. Подробности рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет РБК-Украина.

Он утверждает, что от Великобритании и Франции пока не поступали предложения о развертывании ядерного щита над Украиной.

"Отдельный трек - ПВО, а также - усиление нашей армии, а также дополнительное финансирование для личного состава, для нас очень важна укомплектованность наших бригад. И мы говорим о некоторых лицензиях, которые нам нужны для копродукции", - сказал Зеленский.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Когда может быть достигнуто мирное соглашение: мнение эксперта

Текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам. Такую оценку в комментарии для Главреда дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, ключевая проблема — неподобающий состав делегаций и формат встреч.

Эксперт считает, что гипотетически представить подписание документа об окончательном урегулировании можно лишь в 2026 году. Для этого, по его мнению, должны совпасть несколько факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление со стороны возможной администрации Трампа.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьёзных переговоров на эту тему", — уточнил он.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае введения режима прекращения огня численность миротворческих сил в Украине может составлять от 15 до 20 тысяч военнослужащих, указывает "Радио Свобода".

Европейские лидеры вместе с представителями США пытаются финализировать договоренности по гарантиям безопасности, которые предусматривают, в частности, возможное присутствие американских военных в Украине для обеспечения стабильности любого мирного соглашения. По информации Bloomberg, источники отмечают, что переговоры в Париже во вторник, 6 января, будут сосредоточены на сочетании инициатив, недавно предложенных Вашингтоном, с планами так называемой коалиции желающих.

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф убеждён, что если президент США Дональд Трамп публично заявит о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обязательства будут иметь реальное воплощение.

Другие новости:

Что такое "Коалиция желающих"

О создании коалиции в марте 2025 года объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе со страной-агрессором РФ. Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела.

Официальное название — "Коалиция решительных" (Coalition of the Resolute). Но в медиа и выступлениях политиков часто используют и другой вариант — "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing).

Ключевой предмет обсуждения участников коалиции – возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня.

В первом саммите коалиции приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников.

Роль руководителей объединения берут на себя Франция и Британия. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков.

Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие.

Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

