Экс-чиновник ЦРУ раскрыл условие, при котором Трамп поддержит гарантии безопасности Украины

Решающей в вопросе гарантий безопасности остается не только позиция США.

https://glavred.info/ukraine/eks-chinovnik-cru-raskryl-uslovie-pri-kotorom-tramp-podderzhit-garantii-bezopasnosti-ukrainy-10729769.html Ссылка скопирована

Трамп выполнит гарантии безопасности для Украины, но есть условие / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Главные тезисы:

Гофф считает, что Трамп выполнит обещания по безопасности Украине, если даст их публично

Гарантии зависят не только от США, но и от готовности Кремля к компромиссам

Позиция РФ об отказе от западных гарантий для Украины является нереалистичной

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф считает, что в случае публичного заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обещания будут выполнены. Об этом пишет УНИАН.

Гофф подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности не зависит исключительно от позиции Вашингтона. Решающим фактором, по его словам, станет также то, на какие шаги согласятся российские власти.

видео дня

Экс-чиновник назвал нынешнюю позицию Кремля - полный отказ от любых западных гарантий для Украины - "оторванной от реальности". Он напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял: мирное соглашение возможно лишь тогда, когда обе стороны - и Киев, и Москва - пойдут на определенные уступки.

По словам Гоффа, именно готовность России к компромиссам будет определять, насколько реалистичными могут быть будущие договоренности по безопасности Украины.

Пути завершения войны - мнение эксперта

Публицист Виталий Портников утверждает, что переговорный процесс о прекращении войны фактически застопорился, и ключевой причиной этого он называет спор вокруг территорий. Он напоминает, что даже Дональд Трамп говорил о намерении Владимира Путина установить контроль не над отдельными областями, а над всей Украиной. Кроме того, Портников отмечает, что у Киева нет оснований идти на отказ от Донбасса, который остается под украинским контролем.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Ранее был раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией. Единственным ответом может быть максимальная мобилизация общества для нужд фронта, убежден Евгений Дикий.

Напомним, ранее появился мрачный прогноз по завершению войны. Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.

Как сообщал Главред, ранее появился тревожный сценарий завершения войны. Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.

Также стоит прочитать:

О персоне: Ральф Гофф Ральф Гофф - американский бывший высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) с 35-летним стажем службы, в частности шесть раз возглавлял разведывательные станции в Европе, на Ближнем Востоке и в Южной и Центральной Азии. Он также был руководителем операций США в регионе Европы и Евразии и возглавлял Национальное ресурсное подразделение ЦРУ, которое работало с ведущими американскими бизнес-лидерами и вербовало агентов. После выхода на пенсию в 2023 году Гофф консультирует по вопросам национальной безопасности, выступает экспертом в СМИ и входит в Совет советников компании Qrypt. Он отмечен за выдающуюся карьеру в разведке, в частности наградами от ЦРУ и правительства США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред