Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Математика урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассаду

Руслан Иваненко
21 февраля 2026, 14:01
8
Садовник рассказал, как рассчитать дату посева огурцов для крепкой и рассады.
Огурцы
Автор объяснил, какой метод рассады выбрать — в кассетах или горшках / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего сеять огурцы для открытого грунта и теплицы
  • Какие методы выращивания рассады выбрать для раннего урожая
  • Чем отличаются кассетный и горшечный методы для огородников

В преддверии весеннего сезона украинские огородники традиционно ищут точную дату посева огурцов на рассаду.

Главред решил рассказать, когда лучше всего сеять огурцы на рассаду для здорового урожая.

видео дня

Опытный садовод и автор YouTube-канала "Наша дача" рассказал, что успех урожая зависит не только от качества семян, но и от правильного планирования сроков посева.

По его словам, универсальной даты нет, однако существует формула, которая позволяет получить здоровую и крепкую рассаду, адаптированную к конкретным условиям хозяина.

Как определить дату посева

Дата посева напрямую определяется планируемой высадкой в грунт — открытый или тепличный. Для точного расчета специалист советует сделать "обратный отсчет" от момента посадки, учитывая время развития сеянцев, которое меняется в зависимости от способа выращивания.

Дачник подчеркнул: главное — не спешить за соседями, а ориентироваться на собственные возможности и состояние почвы.

Методы выращивания рассады

Существуют два основных метода выращивания рассады. Первый предусматривает использование небольших кассет, что позволяет экономить место и субстрат, особенно при массовом производстве.

Рассада в кассетах готова к пересадке через 14–16 дней, имеет один настоящий листок и быстро приживается. Эксперты предупреждают, что задержка пересадки может привести к вытягиванию стебля и ухудшению качества растения.

Второй метод, распространенный в домашних хозяйствах, предусматривает выращивание рассады в горшках объемом до полулитра.

В таких условиях сеянцы развиваются 25–30 дней, на момент высадки имеют толстый стебель, пять-шесть крупных листьев и даже первые завязи. Рассада, выращенная этим способом, начинает плодоносить быстрее, однако требует больше пространства и внимания на подоконнике или в теплице.

Советы по посеву

Практические рекомендации экспертов советуют ориентироваться на дату высадки в грунт. Для посадки в открытый грунт в середине мая кассетный метод требует посева в начале мая, а метод с горшками — в конце апреля. Комнатные сорта огурцов можно сеять даже в конце февраля, но только при наличии дополнительного освещения и тепла. Преждевременный посев без соответствующих условий может ухудшить качество рассады и привести к потере урожая.

Понимание физиологии роста растения позволяет каждому садоводу составить собственный график посевов и обеспечить здоровый и ранний урожай.

Подробнее о том, как рассчитать дату посева огурцов на рассаду, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород огурец огурцы рассада интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:33Украина
Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:49Фронт
Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все больше

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все больше

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

Последние новости

14:45

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

14:36

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Математика урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

13:33

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:28

Волшебное правило "8 часов": врач рассказал, что нужно для хорошего сна

Реклама
13:10

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

13:04

Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадкиВидео

13:00

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

12:49

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:25

Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видеоВидео

12:14

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:00

Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

11:59

Стало плохо в ее квартире: звезду "Служебного романа" экстренно увезла скорая

11:48

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожаяВидео

11:48

В шаге от весны: какая будет погода в Днепре в последнюю неделю зимы

11:16

"На протяжении" или "в течение": как на самом деле правильно говорить

Реклама
11:13

Кремль врет о крупных победах на фронте: в ISW разоблачили страну-лжеца

11:12

РФ пытается взять в "клещи" важный город: какую тактику применяет враг

10:45

Почему рассада тонкая и слабая: главные ошибки и как исправитьВидео

10:32

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

10:20

Они быстро "считывают" людей: три знака зодиака сочетают в себе гения и интуицию

10:10

Перевод часов в 2026 году: перейдет ли Украина на летнее время

09:28

Почему 22 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

09:12

Гороскоп на завтра 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение

08:58

Когда придут деньги и начнется яркий роман: гороскоп на март 2026 для БлизнецовВидео

08:42

От -17 до ощутимых "плюсов": в Ровенской области резко изменится погода, точная дата

08:22

Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

07:43

Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

06:10

В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенкомнение

05:55

Видео 18+: путиниста SHAMAN отменяют в РФ из-за скандального ролика

05:47

Mercedes, Apple и даже Google: какие мировые бренды снимают рекламу в Украине

05:23

Закуска, которую сметут первой: рецепт помидоров под шубой за 5 минут

04:41

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

04:03

Не сказки, а шифр: какую историю Украины спрятал Николай Гоголь

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 отличия на изображении пекаря за 25 секунд

03:30

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Реклама
02:55

Точка невозврата близко: что происходит с ледяным континентом и в чем опасность

02:26

В Кремле подбирают преемника Лукашенко: кто может занять место главы БеларусиВидео

01:57

5 бытовых дел, которые самые счастливые пары делают вместе: об этом знают единицы

01:43

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

01:20

Отключения электроэнергии 21 февраля: данные о графиках для Киева и области

00:48

Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

00:00

Налет накапливался годами: как отмыть душевую лейку изнутриВидео

20 февраля, пятница
23:51

Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФВидео

22:41

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

22:35

ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять