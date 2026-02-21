Волшебное правило "8 часов": врач рассказал, что нужно для хорошего сна

Врачи заявили, что универсальной нормы сна не существует. Эксперты советуют ориентироваться на самочувствие и качество отдыха, а не на фиксированные 8 часов.

Врач рассказал, что качество сна важнее чем его длительность / Коллаж Главред, фото: Pexels

Привычное правило о восьми часах сна давно стало почти аксиомой. Однако специалисты по сну утверждают, что универсальной цифры не существует, а чрезмерные переживания из-за "недосыпа" могут быть не менее вредны, чем сам недостаток отдыха.

Согласно рекомендациям клиники Майо, большинству взрослых людей стоит стремиться к семи и более часам сна в сутки. Для подростков нормой считается диапазон от восьми до десяти часов. Но ключевым фактором врачи называют не только длительность, но и качество сна. Об этом пишет Unilad.

Почему качество сна важнее его длительности

Если сон часто прерывается, организм не получает полноценного восстановления. Специалисты подчеркивают, что непрерывный, глубокий сон может оказаться важнее, чем строгое следование цифре на будильнике.

Врач заявил, что непрерывный сон важнее чем его длительность / Фото: Pexels

Врач Крис ван Туллекен отметил, что не стоит превращать "8 часов" в источник стресса. По его словам, оптимальный диапазон сна для большинства людей находится между шестью и восемью часами.

Чем опасны хронический недосып и пересып

Похожей позиции придерживается и врач Дэн Фридерих. Он указывает, что регулярный сон менее шести часов действительно связан с повышенными рисками для здоровья. Люди могут страдать от сердечно-сосудистых заболеваний , или же часто ощущать ухудшения самочувствия.

При этом чрезмерный сон также не считается безусловно полезным. Исследования показывают, что систематический отдых более девяти часов может коррелировать с определенными проблемами со здоровьем.

"Если вы спите больше девяти часов, это тоже вредно для здоровья. Но спать меньше пяти часов - это худшее, что вы можете делать", - отметил врач.

Что помогает улучшить качество сна

Отдельное внимание специалисты уделяют психологическому аспекту. Эксперт по бессоннице Коллин Карни предупреждает, что жесткая фиксация на "идеальной норме" сна часто усиливает тревожность, что само по себе ухудшает засыпание.

По мнению врачей, более здоровый подход заключается в ориентации на самочувствие, стабильный режим и качество отдыха. Сон должен поддерживать жизнь, а не становиться поводом для постоянного беспокойства.

