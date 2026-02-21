Модная замена скучным пиджакам: топ-3 жакета, которые освежат весенний гардероб

Блогер SVITLA показала стильные весенние жакеты, которые станут акцентом образа.

Модные тренды весна 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, alvasperle; pinterest.com, mashakuz2010

Весна — идеальное время, чтобы освежить гардероб и добавить образам структуры и характера. Именно жакет становится универсальной вещью, которая легко сочетается и с джинсами, и с платьями, и с классическими брюками. Главред расскажет, какими обновками можно пополнить свой шкаф.

Модный блогер SVITLA назвала три модели жакетов, которые этой весной стоит иметь в своем гардеробе:

жакет Наполеон;

танг-жакет с воротником-стойкой;

легендарный жакет-бар.

Жакет "Наполеон" — история снова в тренде

Жакет Наполеон (или гусарский жакет) периодически возвращается в моду, проходя путь от военной униформы XIX века до современных подиумов. В свое время он стал знаковым для группы The Beatles в 1967 году, был важной частью сценического гардероба Майкла Джексона в 80-х и ярко заявил о себе в 2000-х.

По словам SVITLA, сегодня такой жакет может быть как акцентной вещью образа, так и более сдержанным — в однотонном, минималистичном исполнении. Он придает уверенности и четкой архитектуры силуэту, особенно если имеет декоративные пуговицы или контрастную отделку.

Гусарский жакет / фото: pinterest.com, fashionicon555

Жакет "Танг" — изящество с восточным характером

Еще один интересный вариант — танг-жакет с воротником-стойкой (который также называют воротником "мао") и характерными застежками-лягушками. Его история уходит корнями в традиционную китайскую одежду времен династии Цин.

В классическом варианте такой жакет изготавливали из шелка, однако сегодня дизайнеры переосмысливают фасон, используя различные ткани — от плотного хлопка до костюмной шерсти. SVITLA отмечает, что танг-жакет придает образу изысканности и легкого этнического настроения, оставаясь при этом современным и уместным в городском стиле.

Жакет Тан7 / фото: pinterest.com, bydontcallmenoa

Жакет "Бар" — символ кутюрного New Look

Не теряет актуальности и легендарный жакет-бар с мягкой линией плеч и выразительно подчеркнутой талией. Его силуэт напоминает песочные часы и считается эталоном утонченной женственности.

К созданию этого фасона причастен Кристиан Диор и его революционный стиль New Look, который стал настоящим глотком свежего воздуха для женщин в послевоенную эпоху. Сегодня жакет-бар активно переосмысливают: добавляют объемные плечи в стиле 80-х или сочетают с более расслабленным низом. Однако главное остается неизменным — акцент на талии и женственном силуэте.

Жакет New Look / фото: pinterest.com, kartbaeva_aidana

Модные жакеты 2026 — смотреть видео:

Об источнике: SVITLA SVITLA - блогерка Дария Свитла, которая рассказывает о моде и стиле на платформе TikTok. Инфлюэнсерка делает обзоры на тренды, делится стильными советами и помогает зрительницам выглядеть современно и со вкусом.

