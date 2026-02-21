Модная замена скучным пиджакам: топ-3 жакета, которые освежат весенний гардероб

Вы узнаете:
Весна — идеальное время, чтобы освежить гардероб и добавить образам структуры и характера. Именно жакет становится универсальной вещью, которая легко сочетается и с джинсами, и с платьями, и с классическими брюками. Главред расскажет, какими обновками можно пополнить свой шкаф.
Модный блогер SVITLA назвала три модели жакетов, которые этой весной стоит иметь в своем гардеробе:
- жакет Наполеон;
- танг-жакет с воротником-стойкой;
- легендарный жакет-бар.
Жакет "Наполеон" — история снова в тренде
Жакет Наполеон (или гусарский жакет) периодически возвращается в моду, проходя путь от военной униформы XIX века до современных подиумов. В свое время он стал знаковым для группы The Beatles в 1967 году, был важной частью сценического гардероба Майкла Джексона в 80-х и ярко заявил о себе в 2000-х.
По словам SVITLA, сегодня такой жакет может быть как акцентной вещью образа, так и более сдержанным — в однотонном, минималистичном исполнении. Он придает уверенности и четкой архитектуры силуэту, особенно если имеет декоративные пуговицы или контрастную отделку.
Жакет "Танг" — изящество с восточным характером
Еще один интересный вариант — танг-жакет с воротником-стойкой (который также называют воротником "мао") и характерными застежками-лягушками. Его история уходит корнями в традиционную китайскую одежду времен династии Цин.
В классическом варианте такой жакет изготавливали из шелка, однако сегодня дизайнеры переосмысливают фасон, используя различные ткани — от плотного хлопка до костюмной шерсти. SVITLA отмечает, что танг-жакет придает образу изысканности и легкого этнического настроения, оставаясь при этом современным и уместным в городском стиле.
Жакет "Бар" — символ кутюрного New Look
Не теряет актуальности и легендарный жакет-бар с мягкой линией плеч и выразительно подчеркнутой талией. Его силуэт напоминает песочные часы и считается эталоном утонченной женственности.
К созданию этого фасона причастен Кристиан Диор и его революционный стиль New Look, который стал настоящим глотком свежего воздуха для женщин в послевоенную эпоху. Сегодня жакет-бар активно переосмысливают: добавляют объемные плечи в стиле 80-х или сочетают с более расслабленным низом. Однако главное остается неизменным — акцент на талии и женственном силуэте.
Модные жакеты 2026 — смотреть видео:
@svitla.daria 3 трендовых ЖАКЕТА 2026 ✨#жакеты#пиджаки#тренды2026#мода2026♬ Twilight Whisper - Kairo Vibe
Об источнике: SVITLA
SVITLA - блогерка Дария Свитла, которая рассказывает о моде и стиле на платформе TikTok. Инфлюэнсерка делает обзоры на тренды, делится стильными советами и помогает зрительницам выглядеть современно и со вкусом.
