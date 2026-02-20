"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Военные РФ начали интегрировать дроны в единую сеть управления на базе Mesh-модемов.

"Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА / коллаж: Главред, фото: Сергій FLASH | Про технології

Кратко:

Речь идёт о работе по объединению различных типов БПЛА в единую сеть

Следующим шагом может стать подключение к этой сети наземных роботизированных комплексов

Эксперт по системам связи, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш", рассказал о модернизации российских беспилотников. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, военные РФ начали интегрировать дроны в единую сеть управления на базе Mesh-модемов.

"Военный коллега прислал мне фото комплектации новой "Молнии" (беспилотника, - ред.). К сожалению, я этого и "опасался", – пишет он.

Как отметил Бескрестнов, на "Молниях" устанавливаются Mesh-модемы - аналогичные тем, что применяются в дронах типа Shahed-136, однако с меньшей мощностью.

По мнению "Флэша", речь идёт о системной работе по объединению различных типов БПЛА в единую коммуникационную сеть с унифицированным приёмо-передающим оборудованием. Он предполагает, что следующим шагом может стать подключение к этой сети и наземных роботизированных комплексов.

Mesh-система представляет собой тип беспроводной сети, где вместо одного маршрутизатора используется несколько взаимосвязанных узлов. Один из них подключён к источнику сигнала, а остальные распределяются по территории и взаимодействуют между собой, формируя устойчивое покрытие. Если один из узлов выходит из строя, устройства автоматически переключаются на ближайшую доступную точку, что повышает надёжность связи.

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно затрудняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время, объясняет Бескрестов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только самые важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Специалист отмечает, что российские силы могут минировать отдельные участки местности, но чаще ПТМ-3 сбрасывают рядом с местом падения самого "шахида". Мина оснащена магнитным детонатором, поэтому враг рассчитывает, что к обломкам дрона подъедет полиция, ГСЧС или другая техника - и это вызовет взрыв.

Бескрестов призвал граждан не приближаться на автомобиле к месту падения дрона, особенно вдоль его траектории, поскольку это может быть опасно.

Модернизация российского оружия - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Россия продолжает активно модернизировать свои ударные беспилотники типа "Шахед"/"Герань". Российские войска впервые применили новую модификацию дальнобойного дрона "Герань-5", способного нести около 90 кг взрывчатки и преодолевать до 1000 км.

Кроме того, войска РФ начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

Напомним, все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

