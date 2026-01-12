Укр
РФ превращает "Герань" в истребители: разведка раскрыла опасную модернизацию

Дарья Пшеничник
12 января 2026, 10:45
1564
В ISW отмечают, что Россия, вероятно, открыла внутреннюю производственную линию для нового типа беспилотников.
Герань
Новые модификации БПЛА "Герань"/ Коллаж: Главред, фото: ГУР

Главное из новостей:

  • РФ создает "Герань" для поражения воздушных целей, оснащая их ПЗРК "Верба" и другими ракетами
  • Дроны сохраняют ударную функцию, ведь несут и зенитную ракету, и полноценную боевую часть
  • ГУР фиксирует использование новых иностранных компонентов

видео дня

Россия продолжает активно модернизировать свои ударные беспилотники типа "Шахед"/"Герань", пытаясь приспособить их для поражения воздушных целей и элементов украинской противовоздушной обороны.

Как сообщали ранее в Главном управлении разведки Украины, в начале 2026 года российские войска впервые применили новую модификацию дальнобойного дрона "Герань-5", способного нести около 90 кг взрывчатки и преодолевать до 1000 км.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия уже открыла внутреннюю производственную линию для этих БПЛА, что стало возможным благодаря передаче иранских технологий. По оценке ISW, Москва стремится использовать "Герань-5" не только для ударов по наземным целям, но и для уничтожения украинских дронов-перехватчиков и элементов ПВО, что может усилить ее возможности в воздухе.

"Герань-2" серии "Е"

В то же время ГУР обнародовало новые данные о еще одной модификации российских дронов — "Герань-2" серии "е", которая теперь одновременно несет на борту переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба" и полноценную боевую часть. На портале War&Sanctions ГУР представило интерактивную схему и подробный анализ электронной компонентной базы этого БПЛА.

По данным разведки, эта версия дрона работает под ручным управлением оператора в реальном времени. Для наведения используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, установленная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

В случае обнаружения воздушной цели оператор активирует два сервопривода: один запускает батарею и систему охлаждения головки самонаведения ПЗРК, другой - открывает защитную крышку. Пуск ракеты происходит автоматически после захвата цели.

В отличие от предыдущей модификации с советской ракетой Р‑60, новая версия с ПЗРК "Верба" сохраняет на борту основную термобарическую боевую часть ТББЧ‑50М. Это означает, что после отстрела ракеты дрон может продолжать выполнять свою ударную задачу.

РФ использует новые иностранные компоненты

ГУР также обращает внимание на использование в этой модели нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония), который только в конце 2024 года был представлен для гражданских автомобильных систем автономного вождения. Другие компоненты происходят из США, Китая, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании.

Разведка отмечает, что публикация таких данных имеет целью разоблачение технологических цепочек, которые позволяют России продолжать производство ударных БПЛА, а также содействие усилению международного санкционного давления.

Сколько воздушных целей против Украины выпустила РФ за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти 1100 дронов, более 890 КАБов и более 50 ракет различных типов запустили россияне в течение недели.

Он заявил, что в результате этих атак по критической инфраструктуре Украины во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация.

Российские дроны типа "Герань" - новости по теме

Накануне в ГУР сообщили, что российские оккупанты впервые применили ударный БПЛА "Герань-5". Этим дроном враг атаковал Украину в начале 2026 года.

Также ранее украинские разведчики раскрыли секреты российского БПЛА типа "Герань-3" с турбореактивным двигателем. Как говорится в сообщении ГУР, этот беспилотник является аналогом иранского реактивного дрона Shahed-238.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добывание, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине герань война России и Украины
