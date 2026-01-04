Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россияне вооружают "Шахеды" ракетами: Флеш обнародовал тревожные фото

Дарья Пшеничник
4 января 2026, 20:23
114
Дрон оборудован камерой и радиомодемом.
Шахед с ПЗРК
Россияне начали устанавливать на шахедах ПЗРК / Коллаж: Главред, фото: Флеш/Telegram

Ключевое:

  • На "Шахедах" впервые обнаружили установленный ПЗРК
  • РФ модернизирует дроны для поражения украинской авиации
  • Эксперты предупреждают пилотов о новой угрозе

Украинские специалисты впервые зафиксировали российский ударный дрон типа "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. О новой угрозе сообщил эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".

По его словам, модифицированный БПЛА обнаружили 4 января. На дрон оккупанты установили ПЗРК, вероятно, чтобы усложнить работу украинской армейской авиации и увеличить шансы дрона избежать перехвата.

видео дня

"Шахед" оборудовали камерой и радиомодемом, а запуск ракеты осуществляет оператор, который управляет аппаратом с территории РФ. "Флеш" призвал украинских пилотов учесть появление новой угрозы, избегать сближения с дронами на встречных курсах и быть особенно осторожными при маневрах.

ПЗРК обычно используют для поражения низколетящих целей - вертолетов, самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Такие комплексы могут оснащаться различными типами наведения: тепловым, лазерным или ручным, что делает их опасными даже в руках оператора, который работает дистанционно.

Смотрите видео, которое обнародовал эксперт и показал новую модернизацию вражеских дронов:

Россияне вооружают 'Шахеды' ракетами: Флеш обнародовал тревожные фото

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно усложняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. Сейчас, объясняет Бескрестнов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только наиболее важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Модернизация российского оружия - новости по теме

Ранее Главред рассказывал, что армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Также российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

Напомним, все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

Стоит также ознакомиться:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как будут выключать свет в Киеве и области: ДТЭК опубликовал график на 5 января

Как будут выключать свет в Киеве и области: ДТЭК опубликовал график на 5 января

21:02Энергетика
Россияне вооружают "Шахеды" ракетами: Флеш обнародовал тревожные фото

Россияне вооружают "Шахеды" ракетами: Флеш обнародовал тревожные фото

20:23Война
До семи часов без света: ДТЭК обновил график отключений для Днепропетровщины 5 января

До семи часов без света: ДТЭК обновил график отключений для Днепропетровщины 5 января

20:16Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Последние новости

21:02

Как будут выключать свет в Киеве и области: ДТЭК опубликовал график на 5 января

20:24

Варить больше не надо: Сеть взорвал революционный способ приготовления макаронВидео

20:23

Россияне вооружают "Шахеды" ракетами: Флеш обнародовал тревожные фото

20:16

До семи часов без света: ДТЭК обновил график отключений для Днепропетровщины 5 январяФото

20:05

США постепенно сжимают РФ: что ждет Украину в 2026-ммнение

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
19:29

Китай не допустит поражения РФ: раскрыт тревожный сценарий окончания войны

19:13

Как остановить прорастание картофеля: простые лайфхаки для городского храненияВидео

18:54

Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения

18:48

УЗ приостановила продажу билетов на некоторые рейсы: что стало причиной и когда возобновят

Реклама
18:34

Когда на самом деле надо убирать елку - названа важная дата в 2026 году

18:27

"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

18:11

Китайский гороскоп на завтра 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

17:43

Захват Мадуро США — тревожный звоночек для Кремля, — Le Monde

17:36

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

17:23

Где в Киеве живет мистика: от Лысой горы до Зеленого театра

17:13

Водителей призвали одеть носки на зеркала авто - какая причина

17:06

Сколько может стоить евро в 2026 году: появился неожиданный прогноз

17:05

Шуба за миллион: жена Александра Усика ошеломила скандальной обновкой

16:32

Кто на самом деле контролирует Родинское: в ВСУ прокомментировали громкие заявления РФ

16:27

Фотообман времени: раскрыт секрет, почему предки выглядели старше в молодости

Реклама
16:23

Как Россия стерла Черкесию: геноцид, о котором молчат учебники

16:12

Без этого аксессуара не обойтись в холода: как выбрать перчатки на зимуВидео

16:08

Цена подскочила на 17%: популярный напиток среди украинцев стремительно дорожает

16:06

Невозможно оторваться: готовим божественную намазку за 5 минут

15:42

ДНК без магии: что на самом деле стоит за генетическим кодом

15:35

Ожидается рост: стало известно, сколько Украина производит дальнобойных дронов

15:28

РФ тестирует "покровский сценарий": в WP предупредили о новой тактике захвата городов

15:10

В Украине массово отчисляют студентов из университетов: в чем причина

14:21

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

14:16

Только эти китайские знаки зодиака будут самыми успешными в 2026 году

14:10

ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиковВидео

14:08

Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

13:51

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

13:39

Люкс без вкуса: что портит образ даже с дорогими брендами

13:21

Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет: что он там нашелФото

13:03

Не только с чесноком: почему сало кормило армии и летало в космос

13:00

"Надо все закончить": Цимбалюк сделал заявление про победительницу "Холостяка"

12:59

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

12:57

План появился еще более 60 лет назад: почему во Львове на самом деле нет метроВидео

12:41

РФ готовит новое наступление: какой город Украины хочет захватить враг до февраля

Реклама
12:05

"Проходит лечение из-за контузии": Витвицкая рассказала о службе жениха-воина

12:02

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:52

"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

11:50

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:44

Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

11:21

В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

10:48

"Несколько раз сходились": бывшая Цимбалюка раскрыла их отношения

10:31

Путин перед сложным выбором: все сценарии для диктатора рискованны - The Times

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

10:15

"Без иллюзий": эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять