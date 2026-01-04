Россияне вооружают 'Шахеды' ракетами: Флеш обнародовал тревожные фото

Дрон оборудован камерой и радиомодемом.

Россияне начали устанавливать на шахедах ПЗРК / Коллаж: Главред, фото: Флеш/Telegram

На "Шахедах" впервые обнаружили установленный ПЗРК

РФ модернизирует дроны для поражения украинской авиации

Эксперты предупреждают пилотов о новой угрозе

Украинские специалисты впервые зафиксировали российский ударный дрон типа "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. О новой угрозе сообщил эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".

По его словам, модифицированный БПЛА обнаружили 4 января. На дрон оккупанты установили ПЗРК, вероятно, чтобы усложнить работу украинской армейской авиации и увеличить шансы дрона избежать перехвата.

"Шахед" оборудовали камерой и радиомодемом, а запуск ракеты осуществляет оператор, который управляет аппаратом с территории РФ. "Флеш" призвал украинских пилотов учесть появление новой угрозы, избегать сближения с дронами на встречных курсах и быть особенно осторожными при маневрах.

ПЗРК обычно используют для поражения низколетящих целей - вертолетов, самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Такие комплексы могут оснащаться различными типами наведения: тепловым, лазерным или ручным, что делает их опасными даже в руках оператора, который работает дистанционно.

Смотрите видео, которое обнародовал эксперт и показал новую модернизацию вражеских дронов:

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно усложняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. Сейчас, объясняет Бескрестнов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только наиболее важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Модернизация российского оружия - новости по теме

Ранее Главред рассказывал, что армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Также российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

Напомним, все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

