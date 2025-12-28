В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

Главное:
- Россию атаковали ночью десятки дронов
- После взрыва в Сызрани частично исчез свет
- Под удар беспилотников попал местный НПЗ
В ночь на 28 декабря беспилотники мощно атаковали страну-агрессора Россию. Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии 25 украинских дронов над 6 областями.
Однако сбить все россиянам не удалось. Громкие взрывы, в частности, прогремели в Самарской области РФ, где были атакованы важные цели противника.
Что известно об атаке на Сызрань
После полуночи в городе прогремело несколько взрывов. Местные власти никак не комментировали атаку беспилотников, но сами россияне не смогли промолчать и рассказали обо всем в Сети.
Очевидцы утверждают, что после одного из взрывов в городе частично пропал свет и начались перебои с теплоснабжением. Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что это произошло после прицельного удара по одной из подстанций.
Кроме этого этой ночью была, вероятно, атакована еще одна подстанция и дважды дроны попали по местному НПЗ. Одна из жительниц Сызрани рассказала, что после взрывов в район нефтеперерабатывающего завода помчались до десяти пожарных машин и три кареты скорой медицинской помощи.
Смотрите видео атаки на Сызрань:
Что могли поразить на территории НПЗ
По данным других местных жителей, на Сызранском НПЗ удар пришелся по установке ЭЛОУ-АВТ-5, туда и ехали пожарные.
ЭЛОУ-АВТ-5 - это комплексная установка первичной переработки нефти на НПЗ, включающая блок электрообессоливания и обезвоживания и секции атмосферной и вакуумной перегонки. Предназначена она для подготовки сырой нефти, ее обессоливания и разделения на различные соль масляные фракции и гудрон перед дальнейшей глубокой переработкой.
Украина регулярно бьет по НПЗ РФ
Главред писал, что несколько дней назад, 17 декабря, Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, а также нефтебазу "Николаевская" в Ростовской области РФ.
В результате удара по инфраструктуре НПЗ в Славянске-на-Кубани зафиксированы взрывы и пожар. А в Ростовской области был поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что 25 декабря под ударами оказались морской порт "Темрюк" в Краснодарском крае, военный аэродром в районе города Майкоп (Республика Адыгея) и ремонтное подразделение противника на временно оккупированной территории Донецкой области.
Накануне, 24 декабря, подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким вражеским объектам. В частности, поражен завод синтетического каучука и место хранения БЭК.
Ранее стало известно об атаке на Россию 17 декабря. Тогда в Воронеже беспилотники атаковали энергоструктуру, в результате чего зафиксировали повреждения линий электропередач и пожары.
