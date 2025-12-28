Укр
В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

Анна Косик
28 декабря 2025, 07:46
Во время атаки россияне начали жаловаться на проблемы с электроснабжением, и не только.
Атака на россию 28 декабря
Детали ночной атаки беспилотников на Россию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

  • Россию атаковали ночью десятки дронов
  • После взрыва в Сызрани частично исчез свет
  • Под удар беспилотников попал местный НПЗ

В ночь на 28 декабря беспилотники мощно атаковали страну-агрессора Россию. Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии 25 украинских дронов над 6 областями.

Однако сбить все россиянам не удалось. Громкие взрывы, в частности, прогремели в Самарской области РФ, где были атакованы важные цели противника.

Что известно об атаке на Сызрань

После полуночи в городе прогремело несколько взрывов. Местные власти никак не комментировали атаку беспилотников, но сами россияне не смогли промолчать и рассказали обо всем в Сети.

Очевидцы утверждают, что после одного из взрывов в городе частично пропал свет и начались перебои с теплоснабжением. Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что это произошло после прицельного удара по одной из подстанций.

Кроме этого этой ночью была, вероятно, атакована еще одна подстанция и дважды дроны попали по местному НПЗ. Одна из жительниц Сызрани рассказала, что после взрывов в район нефтеперерабатывающего завода помчались до десяти пожарных машин и три кареты скорой медицинской помощи.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки на Сызрань:

Что могли поразить на территории НПЗ

По данным других местных жителей, на Сызранском НПЗ удар пришелся по установке ЭЛОУ-АВТ-5, туда и ехали пожарные.

ЭЛОУ-АВТ-5 - это комплексная установка первичной переработки нефти на НПЗ, включающая блок электрообессоливания и обезвоживания и секции атмосферной и вакуумной перегонки. Предназначена она для подготовки сырой нефти, ее обессоливания и разделения на различные соль масляные фракции и гудрон перед дальнейшей глубокой переработкой.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Украина регулярно бьет по НПЗ РФ

Главред писал, что несколько дней назад, 17 декабря, Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, а также нефтебазу "Николаевская" в Ростовской области РФ.

В результате удара по инфраструктуре НПЗ в Славянске-на-Кубани зафиксированы взрывы и пожар. А в Ростовской области был поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что 25 декабря под ударами оказались морской порт "Темрюк" в Краснодарском крае, военный аэродром в районе города Майкоп (Республика Адыгея) и ремонтное подразделение противника на временно оккупированной территории Донецкой области.

Накануне, 24 декабря, подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким вражеским объектам. В частности, поражен завод синтетического каучука и место хранения БЭК.

Ранее стало известно об атаке на Россию 17 декабря. Тогда в Воронеже беспилотники атаковали энергоструктуру, в результате чего зафиксировали повреждения линий электропередач и пожары.

Другие новости:

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

