Генштаб сообщил о поражении ряда стратегических объектов в РФ: о каких целях идет речь

Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров морского порта "Темрюк".

Удар по Новошахтинскому НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал

Главное из новости:

Украина нанесла удары по порту "Темрюк", аэродрому Майкоп и ремонтному подразделению РФ

Storm Shadow уничтожили объекты Новошахтинского нефтезавода

В ночь на четверг, 25 декабря, Силы обороны Украины осуществили масштабные атаки на объекты, обеспечивающие российскую армию. По данным Генерального штаба ВСУ, под ударами оказались морской порт "Темрюк" в Краснодарском крае, военный аэродром в районе города Майкоп (Республика Адыгея) и ремонтное подразделение противника на временно оккупированной территории Донецкой области.

В порту "Темрюк" зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса, который используется для транспортировки сжиженного газа и топлива на нужды российских войск.

На аэродроме вблизи Майкопа подтверждено поражение цели и возникновение пожара, данные о масштабах ущерба уточняются.

Кроме того, в районе населенного пункта Труженка ударные дроны уничтожили ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка РФ.

Отдельно Генштаб подтвердил результаты предыдущих атак на аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму: уничтожена радиолокационная станция 96К6, станция связи Р-419 и повреждена РЛС 55Ж6Т.

Удар Storm Shadow по нефтезаводу в Ростовской области

В тот же день, 25 декабря, Воздушные силы ВСУ применили крылатые ракеты Storm Shadow против Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. В районе предприятия зафиксированы многочисленные взрывы, цель поражена, масштабы разрушений уточняются.

Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков топлива на юге России и активно обеспечивает оккупационные войска дизельным топливом и авиационным керосином. Общий объем его резервуаров превышает 210 тысяч кубических метров.

Эксперты об ударах по целям РФ

Согласно оценкам Института изучения войны, удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали подорожание бензина на внутреннем рынке.

Эксперты указывают, что дефицит увеличит расходы как бизнеса, так и граждан, а в перспективе может усилить инфляцию в России.

Атаки на территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 декабря в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Ефремове Тульской области был атакован Ефремовский завод синтетического каучука. Вспыхнул пожар.

В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.

В ночь на 22 декабря в Краснодарском крае России прогремели взрывы после атаки ударных дронов. По данным оперативного штаба региона, в результате атаки беспилотников в поселке Волна на Кубани повреждены два судна и два причала. На месте "прилета" возник масштабный пожар. Кроме того, поврежден трубопровод.

В ночь на 19 декабря в ряде регионов РФ прогремели взрывы. В Тольятти после атаки дронов горел химзавод. Орел и Ростов были частично обесточены.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

