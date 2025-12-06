Поражены Рязанский НПЗ и завод на Луганщине: Силы обороны провели успешную атаку

Силы обороны нанесли удар по инфраструктуре, производящей горючее для российской авиации и танков.

Рязанский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Силы обороны поразили Рязанский НПЗ

Нанесен удар по Алчевскому металлургическому комбинату

На объекте - попадание и пожар

В ночь на 6 декабря 2025 года Силы обороны Украины нанесли серии ударов по военным объектам на территории РФ и во временно оккупированной части Луганской области. Поражены Рязанский НПЗ и завод по изготовлению корпусов для снарядов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Украинские силы нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который расположен в Рязанской области России. По официальной информации, было зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации.

Завод имеет проектную годовую мощность 17,1 миллиона тонн сырой нефти и занимается производством топлива для авиации, автотранспорта и военной техники. Степень повреждений пораженной установки в настоящее время устанавливается.

"Рязанский НПЗ ... входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и тому подобное. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Удар по Алчевскому заводу

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату на временно оккупированной территории Луганской области. По данным Генштаба, предприятие производит корпуса для снарядов по заказу Министерства обороны России.

"Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются", - рассказали в Генштабе.

Украинские военные подчеркнули, что такие удары являются частью системной стратегии по снижению военно-промышленного потенциала РФ, логистики поставок топлива и боеприпасов, а также ослабление возможностей агрессора продолжать войну.

Удары по целям РФ - новости по теме

Напомним, Силы специальных операций Украины в ночь на 28 ноября нанесли удар по району вблизи мыса Чауда в оккупированном Крыму, где россияне размещали и запускали ударные БПЛА. По данным ССО, объект регулярно использовался для атак по украинской гражданской инфраструктуре.

Также 29 ноября дроны подразделений Департамента активных действий ГУР поразили российские элементы ПВО на Донбассе. Уничтожена пусковая установка С-300В и две радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

Как сообщал Главред, 4 декабря на военном аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило российский истребитель МиГ-29. Также этой ночью был поражен аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" возле Симферополя.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

