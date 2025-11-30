Силы обороны зачистили от россиян Ивановку на Днепропетровщине – DeepState

В Днепропетровской области освобождено 8,49 кв. км в Синельниковском районе.

Украинские защитники оттесняют врага / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное:

Зачищено от российских оккупантов село Ивановка на Днепропетровщине

В Днепропетровской области освобождено 8,49 кв. км

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Ивановка Межевской поселковой громады в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Населенный пункт находится на границе с Донецкой областью, сообщает в воскресенье OSINT-проект DeepState.

При этом также публикуются новые карты состояния линии боевого столкновения на фронте.

Где продвинулся враг

В то же время, как сообщают аналитики проекта, враг продвинулся поблизости от Мирнограда Покровского района в Донецкой области.

Согласно карте проекта, в Днепропетровской области освобождено 8,49 кв. км. В Донецкой области враг увеличил территорию под своим контролем на 1,2 кв. км за счет продвижения в "серой зоне".

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

