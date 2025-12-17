'Худшая ситуация для Украины': украинцев предупредили о новом этапе в войне

Путин никогда не согласится на прекращение войны против Украины, кроме того, все полумеры воздействия на Кремль уже использованы, указал эксперт.

В какой новый этап в войне входит Украина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Kremlin.ru

Украине стоит ожидать худшей из возможных ситуаций

Путин не пойдет на прекращение войны

Украина входит в чрезвычайно сложный период, ведь попытки президента США полумерами убедить российского диктатора и военного преступника Путина прекратить войну зашли в тупик. Об этом в интервью Главреду рассказал оппозиционный политик, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"К сожалению, в ближайшее время стоит ожидать худшей ситуации для Украины. Если отвлечься от существующих нарративов, необходимо признать: Путин никогда не прекратит войну против Украины при своей жизни. Трамп, в свою очередь, никогда не пойдет на полную поддержку Украины в ущерб своим интересам в России", - указал он. видео дня

Санников подчеркнул, что нынешний этап для Украины является одним из самых тяжелых, ведь кажется, что все полумеры уже исчерпаны. Попытки убедить Дональда Трампа и через него повлиять на Владимира Путина он считает бесперспективными, однако для Украины этот путь был вынужденным, поскольку в ее ситуации невозможно полностью прекращать коммуникацию.

Сейчас же, по его словам, ключевой является мобилизация Европы, и для этого, по его убеждению, существуют реальные возможности.

Смотрите видео интервью Андрея Санникова Главреду о снятии санкций с режима Лукашенко:

Какие есть сценарии развития мирных переговоров - мнение эксперта

Как писал Главред, несмотря на заявления спецпредставителя США Стивена Уиткоффа о якобы существенном прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине, на практике переговорный процесс почти не сдвинулся с мертвой точки. Это связано с тем, что Вашингтон фактически продвигает российские условия, которые для Киева принципиально неприемлемы, отметил политолог Петр Олещук.

По его словам, такая позиция США объясняется жесткой линией Москвы, которая четко дала понять, что не согласится ни на какие правки к американскому "мирному плану", предложенные Украиной или европейскими партнерами. Россия настаивает на полном выполнении собственных требований, иначе любые договоренности срываются, при этом нет гарантии, что даже уступки с ее стороны приведут к реальному результату.

Он отметил, что в нынешних условиях переговорный процесс может развиваться только по двум возможным сценариям.

"Первый - Украина и европейские партнеры согласовывают какие-то более-менее приемлемые наработки. Далее Виткофф с Кушнером едут в Москву. Россияне им говорят: "Все это хорошо, но мы от своих требований не отступим". Поэтому Уиткофф и Кушнер возвращаются ни с чем. И снова начинается все по кругу. Второй - американцы объявляют, что переговоры не приносят результата, Трамп всеми разочарован и поэтому прекращает участие в переговорах", - предположил Олещук.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в неформальных разговорах исходит из того, что стратегическая цель российского лидера Владимира Путина в Украине заключается в установлении контроля над всей территорией государства. Об этом сообщила руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлс.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, со своей стороны, отметил, что после прекращения огня в Украине западные миротворческие силы при наличии соответствующих гарантий безопасности со стороны США и европейских стран в определенных условиях смогут противодействовать российским войскам.

В то же время, по оценке военного эксперта, бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Романенко, Россия имеет ресурсы для ведения войны в нынешнем формате примерно до конца 2026 года. Параллельно Кремль уже готовится к вероятному военному противостоянию с отдельными странами НАТО в 2028 году.

О персоне: Андрей Санников Андрей Олегович Санников (бел. Андрей Алегавич Санникаў; 8 марта 1954, Минск) - белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

