Путин заговорил об "исторических территориях" РФ и поставил Украине ультиматум

Анна Косик
17 декабря 2025, 13:57
655
Кремлевский диктатор объявил истинные намерения РФ по установлению мира.
Украина, Путин
Путин перешел к угрозам в сторону Украины и ее союзников / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что заявил Путин:

  • Россия может отвоевать "исторические земли" военным путем
  • Армия РФ имеет успехи на фронте
  • Россия до конца года поставит на боевое дежурство "Орешник"

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны страны-агрессора России, где сделал несколько заявлений, касающихся Украины. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Он не смог обойтись без ультиматума в сторону Киева, заявив, что РФ может нарастить темпы наступления в Украине, если западные страны и Украина не согласятся на мир. Россия якобы способна вернуть военным путем свои "исторические территории".

видео дня

Как Путин оценивает ситуацию на фронте

Кремлевский диктатор, похоже, все еще не снял "розовые очки", ведь с гордостью заявил о якобы захвате 300 населенных пунктов в 2025 году. Также Путин убеждает, что на стратегически важных направлениях российские войска якобы наращивают темпы наступления.

Не обошлось и без пафосных заявлений, якобы Россия гордится подвигами солдат и офицеров, сражающихся на передовой. Путин также отметил "доблестные действия" военнослужащих КНДР в Курской области.

Как диктатор прокомментировал поддержку Украины

Глава Кремля пожаловался, что масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО продолжается непрерывно. При этом назвал "ложью и бредом" то, что существует угроза для Европы со стороны России.

Россия якобы выступает за выстраивание равноправного сотрудничества с США и Европой, но армия остается гарантом суверенитета и безопасности.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео, что сказал Путин:

Что Путин сказал о развитии военных возможностей РФ

Возможности ВС России, по словам диктатора, постоянно развиваются. Ракетные комплексы, беспилотники, робототехника поступают в войска непрерывно. А состав ВМФ в 2025 году пополнили новые подводные лодки и 19 надводных кораблей и судов.

Путин также решил в очередной раз "побряцать оружием", ведь отметил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в России на боевое дежурство до конца года.

Как Россия оценивает усилия Украины и Европы по мирному урегулированию войны

Главред писал, что по данным ISW, Кремль выдвигает условия для отклонения украинских и европейских проектов мирного плана после того, как ранее не согласился на ключевые пункты мирного плана США, который был очень выгодным для России.

В частности советник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия "очень четко" выразила свою позицию и РФ будет иметь "решительные возражения", если Украина и Европа внесут поправки в мирный план.

Позиция РФ по мирному урегулированию войны - что известно

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин сказал, что мирного соглашения между РФ и Украиной не должно быть. Зато, по состоянию на сейчас, якобы надо говорить о капитуляции Украины.

Напомним, Главред писал, что канцлер Германии призвал Россию объявить перемирие на время Рождества, однако в Кремле эту инициативу отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не поддерживает такое предложение.

Накануне в Кремле заявили, что требование об отказе Украины от вступления в НАТО и его юридическое закрепление является одним из ключевых вопросов в рамках обсуждения пунктов американского плана окончания войны.

война в Украине НАТО Владимир Путин военная помощь российские войска Ракета Орешник
