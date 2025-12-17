Путин заговорил об "исторических территориях" РФ и поставил Украине ультиматум

Кремлевский диктатор объявил истинные намерения РФ по установлению мира.

Путин перешел к угрозам в сторону Украины и ее союзников / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что заявил Путин:

Россия может отвоевать "исторические земли" военным путем

Армия РФ имеет успехи на фронте

Россия до конца года поставит на боевое дежурство "Орешник"

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны страны-агрессора России, где сделал несколько заявлений, касающихся Украины. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Он не смог обойтись без ультиматума в сторону Киева, заявив, что РФ может нарастить темпы наступления в Украине, если западные страны и Украина не согласятся на мир. Россия якобы способна вернуть военным путем свои "исторические территории".

Как Путин оценивает ситуацию на фронте

Кремлевский диктатор, похоже, все еще не снял "розовые очки", ведь с гордостью заявил о якобы захвате 300 населенных пунктов в 2025 году. Также Путин убеждает, что на стратегически важных направлениях российские войска якобы наращивают темпы наступления.

Не обошлось и без пафосных заявлений, якобы Россия гордится подвигами солдат и офицеров, сражающихся на передовой. Путин также отметил "доблестные действия" военнослужащих КНДР в Курской области.

Как диктатор прокомментировал поддержку Украины

Глава Кремля пожаловался, что масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО продолжается непрерывно. При этом назвал "ложью и бредом" то, что существует угроза для Европы со стороны России.

Россия якобы выступает за выстраивание равноправного сотрудничества с США и Европой, но армия остается гарантом суверенитета и безопасности.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео, что сказал Путин:

Что Путин сказал о развитии военных возможностей РФ

Возможности ВС России, по словам диктатора, постоянно развиваются. Ракетные комплексы, беспилотники, робототехника поступают в войска непрерывно. А состав ВМФ в 2025 году пополнили новые подводные лодки и 19 надводных кораблей и судов.

Путин также решил в очередной раз "побряцать оружием", ведь отметил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в России на боевое дежурство до конца года.

Как Россия оценивает усилия Украины и Европы по мирному урегулированию войны

Главред писал, что по данным ISW, Кремль выдвигает условия для отклонения украинских и европейских проектов мирного плана после того, как ранее не согласился на ключевые пункты мирного плана США, который был очень выгодным для России.

В частности советник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия "очень четко" выразила свою позицию и РФ будет иметь "решительные возражения", если Украина и Европа внесут поправки в мирный план.

Позиция РФ по мирному урегулированию войны - что известно

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин сказал, что мирного соглашения между РФ и Украиной не должно быть. Зато, по состоянию на сейчас, якобы надо говорить о капитуляции Украины.

Напомним, Главред писал, что канцлер Германии призвал Россию объявить перемирие на время Рождества, однако в Кремле эту инициативу отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не поддерживает такое предложение.

Накануне в Кремле заявили, что требование об отказе Украины от вступления в НАТО и его юридическое закрепление является одним из ключевых вопросов в рамках обсуждения пунктов американского плана окончания войны.

