РФ угрожает оспорить европейские и украинские правки мирного плана – ISW

У Путина заявили, чо РФ будет иметь "решительные возражения", если Украина и Европа внесут поправки в мирный план.

РФ не заинтересована в пересмотре европейской позиции по мирному соглашению / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Кратко:

РФ не примет положений, которые связаны с различными "территориальными вопросами"

РФ не заинтересована в пересмотре европейской позиции по мирному соглашению

Кремль выдвигает условия для отклонения украинских и европейских проектов мирного плана после того, как ранее не согласился на ключевые пункты мирного плана США, который был очень выгодным для России. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

В частности советник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия "очень четко" выразила свою позицию и РФ будет иметь "решительные возражения", если Украина и Европа внесут поправки в мирный план.

По его словам, РФ не примет положений, которые связаны с различными "территориальными вопросами", среди которых любые дискуссии о демилитаризованной "буферной" зоне на Донбассе.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не заинтересована в пересмотре европейской позиции по мирному соглашению.

В ISW напомнили, что 11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отклонил семь пунктов мирного плана США, включая пункты оригинального плана по территориальным обменам на основе линии соприкосновения и предоставления гарантий безопасности для Украины.

При каких условиях Путин согласится на перемирие - мнение эксперта

Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не согласится ни на какое перемирие, пока считает, что Запад может уступить или не продемонстрирует достаточной решимости поддерживать Украину.

По словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса, возможность прекращения огня возникнет только тогда, когда Россия поймет, что не сможет одержать победу. Это станет реальным только при условии, что США и европейские союзники открыто подтвердят готовность предоставить Украине полный спектр помощи - от вооружения до экономической поддержки.

"Только когда Путин поймет, что проигрывает, он начнет думать о перемирии", - резюмировал генерал в комментарии 24 каналу.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву сильные и юридически обязательные гарантии безопасности, построенные по принципу пятой статьи НАТО. По информации Axios, во время онлайн-встречи Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали с советниками по национальной безопасности Украины, а также Германии, Франции и Великобритании идею создания демилитаризованной зоны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что существует ощутимая вероятность завершения войны, а также анонсировал ряд важных международных контактов с участием США и европейских партнеров.

По данным немецкого издания Bild, дипломатическая активность вокруг урегулирования войны в Украине резко возросла. Переговоры сейчас находятся в наиболее интенсивной фазе с начала полномасштабного вторжения России, а международные посредники пытаются максимально ускорить достижение договоренностей.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

