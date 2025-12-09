Укр
Читать на украинском
Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

Дарья Пшеничник
9 декабря 2025, 11:05
5578
Путин не имеет стимула соглашаться на перемирие, пока верит, что Запад может сдаться.
Ходжес, Путин
Когда Путин согласится на перемирие / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Главные тезисы:

  • Путин не пойдет на перемирие, пока считает Запад слабым
  • Стимул появится только тогда, когда США и Европа предоставят Украине все необходимое вооружение и давление
  • Удары по нефтегазовой отрасли РФ усложняют для нее продолжение войны

Российский президент Владимир Путин не будет рассматривать никакого перемирия, пока убежден, что Запад может "сдаться" или не будет иметь достаточной решимости поддерживать Украину. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу.

Когда Кремль может уйти на паузу в войне

По словам Ходжеса, шанс на прекращение огня появится только тогда, когда Россия осознает, что не способна победить. А это возможно лишь при условии, что США и европейские союзники открыто объявят о готовности предоставить Украине весь необходимый арсенал - от вооружения до экономической поддержки.

Генерал подчеркнул: если Вашингтон и Лондон продемонстрируют максимальную решимость, а Европа усилит санкционное давление и передаст Украине замороженные российские активы, Кремль будет вынужден пересмотреть свои расчеты.

Давление на российскую экономику - ключевой фактор

Ходжес отдельно подчеркнул важность ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре. По его мнению, если Украина продолжит целенаправленно ослаблять энергетический сектор РФ, в следующем году России будет значительно сложнее финансировать войну.

"Только когда Путин поймет, что проигрывает, он начнет думать о перемирии", - резюмировал генерал.

Роль США в переговорах с Россией - мнение эксперта

Политический эксперт Максим Разумный в комментарии Главреду отметил, что Россия ведет переговоры исключительно с США, не привлекая Украину и европейские страны. Такой подход позволяет Кремлю поддерживать образ влиятельного лидера внутри страны и имеет прагматическую подоплеку.

"Пока Россия не договорится с американцами, привлекать Украину или Европу нет смысла. Наша позиция и позиция европейцев известна и зафиксирована, и она вряд ли поможет США и России достичь договоренностей. Наоборот - может стать преградой для их переговоров", - пояснил Розумный.

Эксперт подчеркивает, что сейчас США остаются ключевым партнером для Москвы в любых дипломатических договоренностях, а участие других сторон пока не повлияет на результат.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что российские оккупанты продолжают уверенно захватывать территорию Украины с одной из самых больших скоростей от начала полномасштабного вторжения, поскольку мирные переговоры зашли в тупик.

Также 2 декабря в Москве состоялись переговоры между Стивом Уиткоффом, посланником Дональда Трампа, и президентом России Владимиром Путиным. По итогам этой встречи Кремль сообщил, что, кроме первичного мирного плана от Соединенных Штатов, они получили еще четыре дополнительных документа.

Контакты между украинской делегацией и американской стороной дали начальный, скорее концептуальный результат: стороны очертили основу будущего договора по безопасности, однако переломного момента в переговорах пока не видно. Об этом пишет Bloomberg.

О персоне: Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

перемирие война в Украине Владимир Путин Бен Ходжес
