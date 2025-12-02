Трамп направил в РФ нетипичную команду переговорщиков: каких результатов ждать

Трамп всегда полагался на личную дипломатию и людей, которые пользуются его доверием.

Трамп выбрал нетрадиционный и противоречивый подход к дипломатии / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Для переговоров с Путиным Трамп отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера

Трамп выбирает посредников, которым доверяет лично

Привлечение Кушнера указывает на попытку применить подход "личной дипломатии"

Президент США Дональд Трамп выбрал "нетрадиционный – и порой противоречивый – подход к дипломатии" в попытке заключить мирное соглашение для прекращения войны России в Украине.

В частности, на переговоры к главе России Владимиру Путину Трамп отправил спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера. Ни один из них не был утвержден Сенатом на дипломатических должностях, пишет CNN.

Издание отмечает, что в течение своего второго срока Трамп обратился к узкому кругу деловых партнеров и надежных союзников, чтобы попытаться решить некоторые из самых сложных конфликтов в мире. В результате они преуспели.

Уиткофф и Кушнер были ключевыми посредниками в заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Вероятно, по этой причине их поставили в центр переговоров о прекращении войны России против Украины.

Бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента отметил, что Трамп "всегда не хотел подчиняться бюрократическим структурам" и вместо этого полагался на "личную дипломатию".

Кушнер, который в течение двух недель участвовал в составе американской делегации в двух встречах высокого уровня с украинскими чиновниками, снова стал ключевой фигурой в дипломатических усилиях администрации.

Кушнер не имеет официальной должности в администрации Трампа. Однако, по словам источников CNN, Трамп считает Кушнера своим "правой рукой" в вопросах внешней политики. Один из источников, приближенный к нему, описал его как человека, который имеет хорошие идеи относительно того, как решать сложные вопросы. Он снова оказался в центре внимания общественности, когда вместе с Виткоффом договаривался о плане прекращения огня в Газе.

"После этого неопределенного перемирия он тихо работал вместе с бизнесменом, который стал посланником, над усилиями по прекращению войны в Украине, как сообщают CNN несколько источников, знакомых с его ролью", — пишет издание.

Чиновники Белого дома и люди, близкие к Кушнеру, утверждают, что не было конкретного момента, когда было решено, что зять президента начнет работать над вопросами России и Украины. Еще до вступления Трампа в должность он помогал консультировать некоторых чиновников администрации во время переходного процесса на президентских выборах по вопросам, касающимся Ближнего Востока.

Источники, приближенные к нему, также утверждают, что он обладает редким качеством, которым не обладают даже самые высокие чины в окружении президента: полное доверие Трампа.

Это доверие, как утверждают источники, было решающим для того, чтобы дать понять иностранным лидерам, что когда он участвует, они, по сути, имеют дело непосредственно с Трампом.

Как сказал чиновник CNN, президент США "считает, что его посланники, кто бы они ни были, если их считают непосредственно связанными с ним и выражающими его точку зрения, то это и является важным".

Что касается переговоров между Россией и Украиной, то "президент обращается к людям, которых он хорошо знает, которым доверяет, и которые, по его мнению, преуспели в других сферах и бизнесе и, несомненно, могут преуспеть и в этом".

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл, также стал ключевой фигурой в возобновленных переговорах о прекращении войны, хотя он не собирается ехать в Москву, пишет CNN.

Дрисколл, друг вице-президента Джей Ди Вэнса, провел серию встреч с высокопоставленными чиновниками Украины в Киеве и Женеве, поскольку администрация давила на них, чтобы они приняли соглашение о прекращении войны. Он также встретился с российскими чиновниками в Абу-Даби.

Бывший дипломат Дэниел Фрид сказал, что "наличие Дрисколла" как "человека, которому доверяют в мире Трампа, является важным".

Однако "нужен кто-то, кто, как и Дрисколл, понимает детали".

"Можно ожидать, что русские будут бросать различные неожиданные вызовы, замаскированные под сладкие обещания. Нужен кто-то, кто сможет обнаружить вонючие бомбы в красивой обертке", - сказал Фрид, который был послом США в Польше.

Сможет ли команда Трампа продавить свой мирный план

Присутствие Кушнера в команде, работавшей над Украиной, казалось, отражало растущее разочарование Трампа из-за его неспособности быстро положить конец многолетнему конфликту и его желание применить свой подход, который он использовал во время сделки по Газе, к России и Украине.

Для украинцев это также было сигналом, что Трамп считает, что соглашение вполне реально.

"Украинцы считают, что Трамп видит Кушнера как посредника. Они надеются, что Джаред сможет преодолеть разногласия, они работают над этим вместе с администрацией, но не считают, что это уже на финишной прямой", – сказал источник CNN, приближенный к украинцам.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" относительно возможности заключения мирного соглашения в Украине. Сейчас специальный посланник Стив Уиткофф направляется в Россию.

"Мы надеемся, что эта война наконец закончится", - добавила Левитт.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну, отмечает австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан.

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путина

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отметил, что сейчас все ждут, какой ответ представитель США Стив Уиткофф получит в Кремле. И в этой связи просочившаяся в СМИ информация наталкивает на размышления.

"Получается, что американцы обсуждали с украинцами внутриполитические требования к Киеву. Особенно это касается вопроса проведения выборов — с учётом очередных попыток Путина трактовать Конституцию Украины и рассуждать о мнимой "нелегитимности" власти. Будет крайне печально, если Москве удастся увести переговоры в сторону обсуждения внутренних дел Украины и тем самым заболтать ключевые вопросы, первый из которых — прекращение огня", - написал Невзлин.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

