Сегодня Уиткофф поедет в Москву на переговоры с Путиным: что известно

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным в понедельник, 1 декабря.
Во время общения с журналистами 30 ноября на борту самолета Air Force One Трамп подтвердил, что Уиткофф и Путин планируются встретиться. Он не уточнил, когда именно состоится встреча.
"Где-то на следующей неделе", - сказал президент США.
Смотрите видео - Трамп подтвердил, что Уиткофф поедет в Москву:
Как пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, пока неизвестно, будет ли старший советник президента США Джаред Кушнер сопровождать Уиткоффа в России. На прошлой неделе президент Трамп предположил, что его зять может поехать в Москву вместе со спецпосланником.
Издание отмечает, что поездка Уиткоффа состоится на следующий день после того, как он, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер встретились с высокопоставленной украинской делегацией во Флориде.
Ожидается, что в Москве спецпосланник президента США встретится лично с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудит вопрос прекращения войны в Украине.
По данным СМИ, переговоры Уиткоффа с Путиным запланированы на 2 декабря.
Как писал Главред, 30 ноября представители Украины и США встретились во Флориде, чтобы обсудить план завершения российско-украинской войны.
После встречи госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сделали короткие заявления, подчеркнув продуктивность диалога и стратегическую важность сотрудничества.
Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что заключение мирного соглашения между Украиной и Россией не имеет четко определенных сроков. По его словам, приоритетом является прекращение смертей, а не привязка к определенным датам.
Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получила от США ключевые положения мирного плана, сформулированного после переговоров между украинской и американской сторонами в Женеве.
