Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп сделал важные заявления о мирных переговорах с Украиной и РФ: что сказал

Анна Ярославская
26 ноября 2025, 07:06
432
Переговоры сложные и медленные, но стороны начинают видеть выгоду в договоренности, заявил президент США.
Путин, Трамп, Зеленский
Трамп заявил об отсутствии сроков для договоренностей между РФ и Украиной / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • У "мирного соглашения" РФ и Украины нет жесткого дедлайна
  • Уиткофф поедет в Москву на следующей неделе для встречи с Путиным
  • Трамп оправдал территориальные уступки Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

видео дня

"У меня нет дедлайна. Для меня срок заканчивается тогда, когда все закончится (война – ред.). И я думаю, что на данный момент все устали от боевых действий. Они теряют слишком много людей", - сказал Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force 1.

Смотрите видео - Трамп заявил, что не устанавливал дедлайнов для заключения мирного соглашения:

Скриншот

Отметим, что издание Financial Times писало со ссылкой на источники, что администрация Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения, то есть до 27 ноября.

Когда состоится встреча Уиткоффа с Путиным

Глава Белого дома добавил, что переговоры продолжаются, и на следующей неделе его специальный посланник Стив Уиткофф посетит Москву для встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным.

"Стив Уиткофф едет туда (в Россию – ред.). Возможно, с Джаредом (Кушнером – ред.). Я не уверен, поедет ли Джаред. Но он участвует в процессе (урегулирования войны в Украине – ред.). Умный парень. И они встретятся с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве", - заявил Трамп.

О сдаче территорий России

Трамп также оправдал необходимость территориальных уступок со стороны Киева, ссылаясь на успешные продвижения российских войск и желание сохранить жизни.

"Смотрите, как все идет: если взглянуть, все движется в одном направлении (речь идет о линии фронта – ред.). Так что в итоге эта земля в ближайшие несколько месяцев может и так быть захвачена Россией. Так хотите ли вы воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?", - заявил президент США.

О мирном плане

Президент США сообщил, что в переговорах по мирному плану для Украины и России остались "несколько нерешенных пунктов". Первоначальный план состоял из 28 пунктов, однако сейчас он сократился до 22, большинство из которых уже согласовано.

По его словам, процесс согласования мирного соглашения является сложным, но стороны "начинают понимать", что договоренность может быть выгодной для всех.

Трамп добавил, что ведутся дискуссии о линии разграничения и "упорядочении границы".

"Они говорят о том, чтобы... попытаться очистить границу. Вы знаете, вы не проводить границу через дом. Вы не можете проводить границу посередине шоссе. Поэтому они пытаются что-то придумать. Это сложный процесс и не такой быстрый", - сказал президент США.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении войны будет окончательным. С целью окончательного согласования мирного плана лидер США поручил своему спецпосланнику Стиву Виткоффу провести встречу с Путиным в Москве.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

Как быстро Путин может остановить войну: мнение эксперта

Глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что глава Кремля Путин способен остановить обстрелы и наступление в Украине в течение одного дня, если будет достигнута соответствующая договорённость. Однако локальные нарушения перемирия могут продолжаться ещё длительное время.

В интервью Главреду Клочок заявил, что формальное состояние войны в Украине может сохраняться, но интенсивность боевых действий при устойчивом перемирии будет снижаться. Это, по его мнению, может открыть путь к обсуждению отмены военного положения и проведению выборов.

Такой период неопределённости, по его оценке, может длиться два-три месяца. После этого возможны два сценария: возобновление активных боевых действий или установление длительного перемирия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп новости Украины война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Поощрение России к агрессии: почему США хотят уйти из руководства силами НАТО в ЕС

Поощрение России к агрессии: почему США хотят уйти из руководства силами НАТО в ЕС

08:10Мнения
Трамп сделал важные заявления о мирных переговорах с Украиной и РФ: что сказал

Трамп сделал важные заявления о мирных переговорах с Украиной и РФ: что сказал

07:06Мир
Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

01:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Китайский гороскоп на сегодня 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

Последние новости

08:10

Поощрение России к агрессии: почему США хотят уйти из руководства силами НАТО в ЕС

07:47

Трамп о слитом разговоре Уиткоффа: "Он должен продать Украину России"Видео

07:06

Трамп сделал важные заявления о мирных переговорах с Украиной и РФ: что сказал

06:10

Разговор Трампа и Си про Украину: что надо знатьмнение

06:00

"Сперва кричала, потом плакала": дочь путиниста Киркорова вызверилась на него

"План" Трампа предлагает Украине "мир", как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий«План» Трампа предлагает Украине «мир», как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий
05:30

Перемены уже на пороге: пять знаков зодиака скоро встретят настоящую любовь

05:03

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзалВидео

04:41

Всего 7 минут с утра: тренер раскрыл простой комплекс упражнений для плоского живота

04:13

Украинцы смогут получить 2 млн грн на жилье: кто и как может принять участие в программе

Реклама
04:10

Алла Пугачева не сдержала эмоций от появления внучки в белом платье — деталиВидео

03:30

Как охладить шампанское: назван самый быстрый способ

02:30

Ледник Судного дня на грани стремительного разрушения: мрачный прогноз ученых

01:55

Кто этой зимой залечит разбитое сердце: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

01:16

Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

00:45

Выстоит ли город до конца года: в Генштабе сделали важное заявление по Покровску

25 ноября, вторник
23:06

Мороз против электромобиля: эксперты объяснили, как избежать лишних потерь заряда

22:53

Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известноФотоВидео

22:31

Украина и США не договорились по трем пунктам мирного плана - в CNN назвали их

22:15

Неожиданные враги интеллекта: что снижает работу мозга

22:07

Трамп сделал заявление о совместных переговорах с Зеленским и Путиным: раскрыты детали

Реклама
21:42

Титул IBF на кону: Усик может встретиться с неожиданным соперником

21:38

Как уберечь авто зимой без гаража: что делать, чтобы мороз не "убил" машину

21:17

Пять поворотных периодов - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга

21:07

Почему в детстве это был праздник, а во взрослой жизни - просто дата: ответ психологов

20:59

Российский "Шахед" убил одного из создателей "Шоу Долгоносиков"

20:58

"Мы очень близки к заключению мирного соглашения по Украине", - Трамп

20:54

Как согреться во время отключений: самые эффективные методы сохранения тепла

20:43

"Опасный сценарий": чем обернется для Украины отказ от мирного плана США

20:38

Как сохранить овощи и избежать гнили в погребе: эксперт раскрыл эффективные методыВидео

20:23

Когда рождаются те, кто умеет любить без условий: астрологи назвали три месяца

20:17

Их любили миллионы, но не спасли: драматические судьбы актеров, проигравших зависимости

19:55

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках

19:40

Нужно только два пункта: эксперт рассказал, что заставит Кремль пойти на уступки

19:40

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

19:37

"Нужно согласовать несколько деликатных деталей": Белый дом сделал заявление о переговорах

19:28

Когда состоятся переговоры Зеленского и Трампа - названа главная тема встречи

19:12

Украинские суды повально отменяют штрафы за парковку: что происходит

19:10

Битва за Покровск: что происходит на фронтемнение

19:01

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

19:00

По вкусу напоминает "Шубу": рецепт бомбической закуски на новогодний столВидео

Реклама
18:44

"Был там, где попала ракета": в семье известного фотографа Либерова произошло горе

18:26

Ношеная одежда и риски для здоровья: какие болезни могут передаваться через секонд-хенд

18:06

Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата

17:51

Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный, - Стармер

17:34

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60Видео

17:20

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

16:59

"Начинаю с самого начала": Лобода сделала заявление, что с ней происходит сейчас

16:52

Родинки на разных частях тела и их значение: что говорят метки на коже

16:45

Доллар и евро могут еще удивить: банкир предупредил, чего ждать до конца ноября

16:40

Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз": в чем их опасность

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять