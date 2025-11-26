Трамп сделал важные заявления о мирных переговорах с Украиной и РФ: что сказал

Переговоры сложные и медленные, но стороны начинают видеть выгоду в договоренности, заявил президент США.

Трамп заявил об отсутствии сроков для договоренностей между РФ и Украиной / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

У "мирного соглашения" РФ и Украины нет жесткого дедлайна

Уиткофф поедет в Москву на следующей неделе для встречи с Путиным

Трамп оправдал территориальные уступки Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

"У меня нет дедлайна. Для меня срок заканчивается тогда, когда все закончится (война – ред.). И я думаю, что на данный момент все устали от боевых действий. Они теряют слишком много людей", - сказал Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force 1.

Отметим, что издание Financial Times писало со ссылкой на источники, что администрация Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения, то есть до 27 ноября.

Когда состоится встреча Уиткоффа с Путиным

Глава Белого дома добавил, что переговоры продолжаются, и на следующей неделе его специальный посланник Стив Уиткофф посетит Москву для встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным.

"Стив Уиткофф едет туда (в Россию – ред.). Возможно, с Джаредом (Кушнером – ред.). Я не уверен, поедет ли Джаред. Но он участвует в процессе (урегулирования войны в Украине – ред.). Умный парень. И они встретятся с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве", - заявил Трамп.

О сдаче территорий России

Трамп также оправдал необходимость территориальных уступок со стороны Киева, ссылаясь на успешные продвижения российских войск и желание сохранить жизни.

"Смотрите, как все идет: если взглянуть, все движется в одном направлении (речь идет о линии фронта – ред.). Так что в итоге эта земля в ближайшие несколько месяцев может и так быть захвачена Россией. Так хотите ли вы воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?", - заявил президент США.

О мирном плане

Президент США сообщил, что в переговорах по мирному плану для Украины и России остались "несколько нерешенных пунктов". Первоначальный план состоял из 28 пунктов, однако сейчас он сократился до 22, большинство из которых уже согласовано.

По его словам, процесс согласования мирного соглашения является сложным, но стороны "начинают понимать", что договоренность может быть выгодной для всех.

Трамп добавил, что ведутся дискуссии о линии разграничения и "упорядочении границы".

"Они говорят о том, чтобы... попытаться очистить границу. Вы знаете, вы не проводить границу через дом. Вы не можете проводить границу посередине шоссе. Поэтому они пытаются что-то придумать. Это сложный процесс и не такой быстрый", - сказал президент США.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении войны будет окончательным. С целью окончательного согласования мирного плана лидер США поручил своему спецпосланнику Стиву Виткоффу провести встречу с Путиным в Москве.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

Как быстро Путин может остановить войну: мнение эксперта

Глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что глава Кремля Путин способен остановить обстрелы и наступление в Украине в течение одного дня, если будет достигнута соответствующая договорённость. Однако локальные нарушения перемирия могут продолжаться ещё длительное время.

В интервью Главреду Клочок заявил, что формальное состояние войны в Украине может сохраняться, но интенсивность боевых действий при устойчивом перемирии будет снижаться. Это, по его мнению, может открыть путь к обсуждению отмены военного положения и проведению выборов.

Такой период неопределённости, по его оценке, может длиться два-три месяца. После этого возможны два сценария: возобновление активных боевых действий или установление длительного перемирия.

