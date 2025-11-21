США поставили Киеву ультиматум по мирному соглашению: когда истекает срок - FT

Вашингтон установил жесткие временные рамки для переговорного процесса.

Зеленскому предоставили неделю, чтобы согласиться на мирный план Трампа / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

Администрация Трампа требует, чтобы Зеленский согласился на условия мирного соглашения до Дня благодарения

После согласия Киева Вашингтон планирует передать документ России

В ЕС инициативу Белого дома встретили скептически

Администрация Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения, то есть до 27 ноября.

В частности, Трамп требует от Украины отказаться от подконтрольных ей территорий на востоке Донбасса, сократить численность ВСУ вдвое и отказаться от жизненно важных категорий вооружений, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

После того, как Владимир Зеленский, по замыслу Белого дома, согласится на условия США, документ планируют передать РФ, а весь процесс хотят завершить до начала декабря.

"Администрация Трампа установила "агрессивные" сроки, чтобы успеть представить соглашение Москве до конца ноября и завершить процесс в начале декабря", — говорится в статье.

В то же время украинские чиновники отмечают, что ряд положений документа неприемлемы, и сейчас ведется работа над встречными предложениями.

Один из высокопоставленных украинских чиновников сравнил нынешнее давление с тем, которое оказывалось при заключении соглашения о полезных ископаемых.

Журналисты также подчеркнули, что в ЕС на мирные предложения Белого дома отреагировали скептически. В частности, верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что Брюссель "не слышал ни о каких уступках с российской стороны", что ставит под сомнение сбалансированность инициативы.

Пока непонятно, уложится ли Киев в указанные сроки, отмечает Financial Times.

Мирный план США - что о нем известно

Как писал Главред, новый мирный план США создан по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе.

По данным американских СМИ, мирный план включает в себя гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО. США и европейские союзники должны будут рассматривать нападение на Украину как нападение на всё "трансатлантическое сообщество". Гарантии будут действовать 10 лет и могут быть продлены.

Текст мирного плана обнародовал и украинский нардеп Алексей Гончаренко. Детальнее читайте в материале: США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст.

Секретарь СНБО Рустем Умеров одобрил "большую часть плана" США о мирном урегулировании войны России и Украины. При этом Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта документа. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, правка Киева касается международной помощи.

Будет ли РФ соблюдать мирные соглашения: мнение эксперта

Блогер Александр Невзоров считает, что не существует в природе ни одного международного договора, который был бы соблюден Россией.

"Стиль России - "дебил с огромными кулаками", который диктует "очкарикам" (...) "Мирный план" Уиткоффа-Дмитриева - стандартный продукт Кремлевской "дипломатии": наглый, лживый и бессмысленный. Евросоюз это мгновенно раскусил и забраковал "план". В формулировках пока нет нужного категоризма, но в ближайшее время появится и он", - заявил он.

