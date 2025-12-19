Тина Кароль перепела свой легендарный хит на украинском языке

Кратко:
- Как теперь звучит "Шиншилла" на украинском
- Что говорит сама Тина Кароль
Известная украинская певица Тина Кароль представила долгожданную премьеру.
Певица опубликовала клип и ссылку на свой популярный хит, который она ранее исполняла на русском языке - "Шиншилла". Тина показала, что вечнозеленый трек может звучать так же замечательно и на украинском языке.
На своей странице в Instagram, Кароль показала фрагменты со съемок клипа на римейк песни, и даже уже представила новый клип.
"Не пропусти! Слушай украинский ремейк песни "Шиншилла" на всех стриминговых платформах. Он стал первым синглом из юбилейного альбома хитов "Любовь. Слезы. Манифест", собранные за 20 лет карьеры", - пишет Тина.
Раньше песня звучала так:
"Белая вьюга зима, снегом запорошила,
Я пришила тебя к себе. Я так решила, шиншилла";
В украинском же варианте текста, трек теперь звучит так:
Ця завірюха зима, снігом запорошила
Я пришила тебе сама, приворожила, шиншила"
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
