Тина Кароль перепела свой легендарный хит на украинском языке

"Шиншилла" Тины Кароль зазвучала по новому на украинском языке.

Тина Кароль представила римейк "Шиншиллы"/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Кратко:

Как теперь звучит "Шиншилла" на украинском

Что говорит сама Тина Кароль

Известная украинская певица Тина Кароль представила долгожданную премьеру.

Певица опубликовала клип и ссылку на свой популярный хит, который она ранее исполняла на русском языке - "Шиншилла". Тина показала, что вечнозеленый трек может звучать так же замечательно и на украинском языке.

Тина Кароль спела "Шиншиллу" по-новому / Фото Instagram/tina_karol

На своей странице в Instagram, Кароль показала фрагменты со съемок клипа на римейк песни, и даже уже представила новый клип.

Тина Кароль спела "Шиншиллу" по-новому / Фото Instagram/tina_karol

"Не пропусти! Слушай украинский ремейк песни "Шиншилла" на всех стриминговых платформах. Он стал первым синглом из юбилейного альбома хитов "Любовь. Слезы. Манифест", собранные за 20 лет карьеры", - пишет Тина.

Раньше песня звучала так:

"Белая вьюга зима, снегом запорошила,

Я пришила тебя к себе. Я так решила, шиншилла";

В украинском же варианте текста, трек теперь звучит так:

Ця завірюха зима, снігом запорошила

Я пришила тебе сама, приворожила, шиншила"

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

