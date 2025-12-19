Укр
Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский

Анастасия Заремба
19 декабря 2025, 09:00
205
В Одессе сохраняется тяжелая ситуация с энергоснабжением, некоторые жилые комплексы с субботы отключены от сети, рассказал Главреду депутат.
Одесса, блэкаут, Славский
Одесса восстанавливается после блэкаута / Коллаж Главред

После обстрела Одессы 13 декабря, когда российские оккупанты почти сутки непрерывно наносили удары всеми возможными средствами по объектам критической инфраструктуры, город почти на пять дней погрузился в блэкаут. Энергетики региона уже шестой день восстанавливают оборудование до работоспособного состояния. Тем временем Одесса превратилась в сплошной пункт несокрушимости - люди помогают друг другу зарядить гаджеты, приглашают в дома соседей и друзей, чтобы помыться или разогреть еду.

В интервью Главреду депутат Одесского городского совета, ветеран, предприниматель Александр Славский рассказал, как живет город после российских обстрелов и чего ожидать одесситам в случае больших морозов.

Одесская областная военная администрация объявила в Одессе и Одесской области чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Что это означает на практике?

видео дня

Честно говоря, я не до конца понимаю, какие именно правовые последствия это имеет. Вероятно, это может иметь последствия в виде признания этих обстоятельств форс-мажором, например, или других подобных решений. Но точно я этого не знаю. В целом у нас кое-где уже почти неделю проблемы с электроснабжением. В то же время с теплоснабжением и газоснабжением ситуация несколько стабилизировалась, но со светом все еще не так хорошо, как хотелось бы.

Есть ли у вас информация, сколько людей сейчас остаются без электроэнергии? Насколько отличается ситуация непосредственно в Одессе и в целом по региону?

Насколько я понимаю, пострадала больше всего не сама Одесса - более серьезные проблемы наблюдаются в районах вокруг города, в Одесском районе. При этом, например, на севере Одесской области, насколько мне известно, отключения либо вообще не применялись, либо были значительно менее масштабными. В Одессе же сейчас есть целые жилые районы без света с субботы. Для многих современных жилых комплексов это означает не только отсутствие электроэнергии, но и проблемы с тепло- и водоснабжением, поскольку водоподача там полностью зависит от электричества и альтернативных источников нет. Не все светофоры работают, что создает определенные проблемы для организации дорожного движения. Но электроэнергию постепенно восстанавливают.

Где сейчас сохраняется худшая ситуация?

Из того, что я знаю, в частности, в большом спальном районе, в части Киевского района, а также в большинстве центра Одессы ситуация нестабильная: свет включали, потом снова выключали, и непонятно, насколько надолго его подали. При этом сложно говорить о ситуации в пределах административных районов, поскольку схемы электроснабжения не совпадают с административным делением города.

Как вы в целом оцениваете возможные сценарии развития событий в ближайшее время? Какой "запас прочности" у одесситов?

Что касается электроснабжения, то запаса прочности, очевидно, уже нет - в некоторых районах свет отсутствует несколько дней подряд. Если говорить о настроениях одесситов в целом, мне сложно отвечать за всех, но в моем "пузыре" я вижу, что люди стараются поддерживать друг друга.

В социальных сетях люди приглашают друг друга принять душ, постирать вещи или подзарядить гаджеты. Развернутые пункты несокрушимости работают по-разному: где-то лучше, где-то хуже, и иногда люди жалуются на работу конкретных пунктов.

блэкаут, Одесса
В Одессе круглосуточно работают коммунальные службы / t.me/odesaMVA

В то же время очень много бизнесов - кафе, магазины - продолжают работать и часто, или почти всегда, дают возможность местным жителям подзарядиться. Например, в районе, где я живу, есть продуктовый магазин, где я каждый раз вижу молодежь и пожилых людей, которые сидят и заряжают свои гаджеты. Конечно, это существенно усложняет работу бизнеса, ведь генераторы - дорогое удовольствие. Например, у меня в центре есть небольшое предприятие, и работа генератора обходится мне в несколько сотен гривен каждый час из-за расходов на бензин. Тем не менее, я часто слышу такие истории: спрашиваю знакомых, где они заряжаются, а они отвечают: "В соседней кофейне, мы просто купили им бензин". То есть люди пытаются самоорганизовываться и поддерживать друг друга.

Возникают и конфликтные ситуации - кто-то злится, кто-то чувствует себя некомфортно в пунктах несокрушимости, где-то не очень хорошо работают другие сервисы. Но в целом я вижу больше взаимной поддержки, чем злости или паники.

Хотя раздражение, безусловно, присутствует у многих одесситов. Например, я, как и многие другие люди, постоянно переношу батарею из одного места в другое: в одном месте ее заряжаю, в другом - она обеспечивает мне работу холодильника и интернета, хотя батарея весит около 20 килограммов. Есть злость и усталость, но даже несмотря на это люди пытаются держаться вместе. Я вижу это и в социальных сетях, и в кругу друзей, знакомых, общественных активистов.

Это не первый случай так называемого блэкаута в городе за последнее время. Как бы вы оценили реакцию городских властей на последствия обстрелов?

Объективно оценивать это сложно. С одной стороны, это не первый обстрел - за прошлую неделю и даже на этой неделе обстрелы уже были. Более того, субботний удар стал одним из самых масштабных обстрелов Одессы: летело все, что могло лететь - и "Кинжалы", и "Калибры", и "Ониксы".

Информация о том, какая именно инфраструктура была повреждена, является закрытой, поэтому пока невозможно дать полностью объективную оценку. Думаю, этим должна заниматься специальная комиссия, которая впоследствии разберется в ситуации. Именно она должна проанализировать причины таких тяжелых последствий, выяснить, можно ли было их предотвратить и можно ли было лучше защитить критическую инфраструктуру.

Тем не менее, ремонтные бригады работают круглосуточно, их развернули довольно оперативно. Пункты несокрушимости функционируют и обеспечены генераторами, так же генераторами обеспечены больницы и другая социально важная инфраструктура, работают бюветы.

В целом выглядит так, что определенная работа ведется, хотя и в чрезвычайно сложных условиях. Ремонтные бригады работают непрерывно, а патрули полиции дежурят на многих перекрестках города. Городской совет, например, закупал и оборудовал отдельные перекрестки батареями, которые позволяют светофорам работать в темное время суток даже при отсутствии электроснабжения. И патрули полиции, и коммунальные службы буквально заряжают эти батареи. То есть видно, что определенные процессы происходят.

  • Атака на Одесскую область 13 декабря
    Атака на Одесскую область 13 декабря фото: ГСЧС
  • Атака на Одесскую область 13 декабря
    Атака на Одесскую область 13 декабря фото: ГСЧС
  • Атака на Одесскую область 13 декабря
    Атака на Одесскую область 13 декабря фото: ГСЧС
  • Атака на Одесскую область 13 декабря
    Атака на Одесскую область 13 декабря фото: ГСЧС
  • Атака на Одесскую область 13 декабря
    Атака на Одесскую область 13 декабря фото: ГСЧС

Впереди более холодная погода, и, соответственно, по аналогии с другими регионами, отключения электроэнергии будут усиливаться. Насколько город готов к такому сценарию - с учетом последних обстрелов и в целом с точки зрения подготовки к зиме?

Если говорить откровенно и объективно, город к этому не готов. Мы и сейчас видим, что многие районы остаются без света. До этого у нас были графики отключений, а теперь система работает в аварийном режиме. Поэтому, с одной стороны, я не уверен, что все необходимые работы уже выполнены для полноценного и надежного запуска всей сети.

С другой стороны, учитывая то, насколько прицельно враг бьет по трансформаторам и объектам энергетической инфраструктуры, такие ситуации могут повторяться. Очевидно, что их цель - лишить Одессу электроэнергии. Поэтому говорить о том, что жизнь будет обеспечена так же комфортно, как до обстрелов, пока невозможно.

В то же время я вижу, что отдельные объекты критической инфраструктуры работают: функционируют бюветы, пункты несокрушимости, отопление и водоснабжение удалось восстановить относительно быстро, хотя, насколько я понимаю, проблемы все же были. Например, отсутствие водоснабжения, вероятно, свидетельствует о недостатке генераторов на насосных станциях централизованного водоснабжения. Возможно, часть этих проблем сохраняется до сих пор.

Если посмотреть на географию российских ударов в последнее время, то видно, что они сосредотачиваются именно на юге и востоке страны. Именно эти регионы сейчас больше всего страдают от атак по инфраструктуре. Почему, по вашему мнению, россияне так активно взялись именно за Одессу и за удары по инфраструктуре в целом?

С одной стороны, юг географически ближе к временно оккупированным территориям, к Крыму, и достигать целей здесь им проще - с моря, с самолетов, ракетами и КАБами, которые долетают до Одесской области.

С другой стороны, возможно, они рассчитывают на социальное напряжение или определенные внутренние возмущения. Хотя, по моему мнению, это так не работает. Даже без света люди прекрасно понимают, кто является источником этих проблем, и кто виноват в том, что происходит. И для большинства одесситов это совершенно очевидно - это русские.

Которые, возможно, таким образом мстят за Купянск там, где могут, и где у них накоплены средства поражения.

Если, к сожалению, эта ситуация с обстрелами будет сохраняться и будут продолжаться долговременные отключения электроэнергии, что бы вы посоветовали одесситам? Как, скажем так, максимально обезопасить себя в таких условиях и обеспечить хотя бы базовый комфорт?

Очевидно, сейчас нужно думать прежде всего о себе и о близких: позаботиться о теплой одежде и других базовых вещах. Стоит заранее знать, где расположены ближайшие пункты несокрушимости и бюветы, чтобы в случае непредвиденных ситуаций иметь возможность ими воспользоваться.

Мне кажется, что сейчас время объединяться и сплачиваться. Если у вас есть свет и возможность, например, принять душ - пригласите друзей или знакомых и предложите им эту помощь. Если же света нет, спросите в сообществе или среди друзей - возможно, кто-то имеет возможность принять вас у себя.

В то же время все не так плохо, как может звучать. Магазины работают, кафе работают, машины ездят, общественный транспорт также курсирует. То есть по городу можно передвигаться и вообще жить.

Я, например, встречался с бизнесом, и они рассказывают, что некоторые сотрудники приходят на работу, чтобы просто помыться, почистить зубы и зарядить гаджеты. Это тоже хорошая и важная практика.

Лично я запомнил всех, кто работал в это сложное время, и стараюсь поддерживать их: захожу, что-то покупаю, потому что эти люди поддержали меня в тяжелых условиях. Кажется, именно так это и должно работать. Одной из кофеен рядом я даже предложил бензин для генератора, чтобы они точно могли работать, а я мог дольше заходить к ним на кофе.

В общем, жизнь продолжается. Для меня это иногда выглядит даже странно, но, например, мои друзья в субботу ходили в театр на премьеру. Мне это кажется парадоксальным, потому что я без света и воды, а у них - спектакли. То есть сказать, что ситуация для всех выглядит сугубо трагической, нельзя.

Тяжелее всего, безусловно, людям в сложных жизненных обстоятельствах, которые не могут позволить себе дополнительные средства. Я общаюсь с благотворительными фондами и общественными организациями и спрашиваю, как мы можем помочь. Мы стараемся реагировать и быть ближе к тем, кто в этом нуждается.

Городская военная администрация вместе с департаментами городского совета разработали программу поддержки бизнеса, который фактически выполняет роль "центров несокрушимости". Речь идет о компенсации расходов на бензин и закупку генераторов. Поэтому, мне кажется, мы все вместе переживем эти времена, и точно переживем Путина.

О персоне: Александр Славский

Александр Владимирович Славский - украинский политик, общественный деятель и депутат Одесского городского совета VIII созыва. Председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства в горсовете.

До избрания депутатом Славский работал начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях (2021-2023), где курировал процессы приватизации, аренды и управления государственной собственностью.

В условиях полномасштабной войны России против Украины Славский также присоединился к 122-й отдельной бригаде теробороны Одессы и активно комментирует вопросы безопасности города.

