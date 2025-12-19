Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

Зимой можно одеваться стильно и тепло, если знать одну хитрость.

Крутой способ завязать шарф на голове / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Вы узнаете:

Как закрутить шарф на голову

Как закрепить шарфик так, чтобы он не сползал

В холодное время важно тепло одеваться. Но не всегда шапка подходит под отдельные образы. В таком случае ее можно легко заменить шарфом, если знать, как правильно его завязать.

Главред узнал, как с помощью одного простого лайфхака покрыть голову шарфом так, чтобы это выглядело стильно. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

Как лучше завязывать шарф на голову

Берем шарф в руки и определяем, где его середина. Ее прикладываем к шее спереди и обматываем кончики шарфа по одному разу каждый. Далее перекидываем кончики шарфа внутрь возле шеи.

Следующим шагом сзади накрываем голову шарфом и фиксируем его так, чтобы даже из-за сильного ветра он не сполз. После этого можно надевать куртку и выходить из дома.

Смотрите видео, как стильно обмотать шарф:

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

