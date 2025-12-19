Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

Анна Косик
19 декабря 2025, 03:46
56
Зимой можно одеваться стильно и тепло, если знать одну хитрость.
Шарф
Крутой способ завязать шарф на голове / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Вы узнаете:

  • Как закрутить шарф на голову
  • Как закрепить шарфик так, чтобы он не сползал

В холодное время важно тепло одеваться. Но не всегда шапка подходит под отдельные образы. В таком случае ее можно легко заменить шарфом, если знать, как правильно его завязать.

Главред узнал, как с помощью одного простого лайфхака покрыть голову шарфом так, чтобы это выглядело стильно. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

видео дня

Как лучше завязывать шарф на голову

Берем шарф в руки и определяем, где его середина. Ее прикладываем к шее спереди и обматываем кончики шарфа по одному разу каждый. Далее перекидываем кончики шарфа внутрь возле шеи.

Следующим шагом сзади накрываем голову шарфом и фиксируем его так, чтобы даже из-за сильного ветра он не сполз. После этого можно надевать куртку и выходить из дома.

Смотрите видео, как стильно обмотать шарф:

@sizovasofiaa Сохраняй классный способ как носить шарф ✨? #лайфхак#полезно#шарф♬ boy - Кажанна

Больше новостей:

О персоне: София Сизова

София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шарф лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 году

Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 году

08:10Мнения
Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

07:45Мир
Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

07:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Быкам - покой, Петухам - приключения

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Быкам - покой, Петухам - приключения

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Последние новости

08:10

Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 году

07:45

Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

07:02

Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

06:12

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

06:10

У оккупантов новая тактика: что задумал Путинмнение

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
04:30

Судьба подарит настоящее рождественское чудо: двум знакам зодиака повезет 25 декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

03:46

Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

03:03

Дезодорант или антиперспирант: что останавливает запах и пот и какая между ними разницаВидео

Реклама
02:50

Четыре знака зодиака схватят удачу за хвост - названы счастливчики 2026-го года

02:23

Как почистить сваренные яйца за 5 секунд: очень простой, но действенный метод

01:55

"НАТО не обязательно": Кулеба назвал, какие гарантии реально защитят Украину

00:18

Топ-8 для "Шахтера" и прощальный аккорд киевлян: итоги матчей украинских команд

00:01

"Фантастических условий не будет": Арахамия резко оценил шансы мирного соглашения с РФ

18 декабря, четверг
23:52

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

23:08

Маму убили на глазах у детей: "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей

22:40

Полдня в темноте: ДТЭК опубликовал новые графики для Днепропетровщины на 19 декабряФото

21:58

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл деталиВидео

21:47

7 идей новогоднего маникюра 2026, которые поразят всех

21:44

"Россия меняет мнение": Трамп выступил с предупреждением для УкраиныВидео

Реклама
21:21

Как понять, что кот счастлив - названы десять неочевидных признаковВидео

20:44

Союзники собираются разместить войска в Украине: Bloomberg раскрыла планы

20:40

Как изменится курс валют перед праздниками: на рынке назревает неожиданный поворот

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 19 декабряФото

20:19

Мирный план Трампа не прекратит войну - какую ловушку готовят для Украины

20:15

Водителей призвали поставить тарелку с водой на пассажирском сиденье - для чего

19:51

Вводятся новые графики на 19 декабря: что будет со светом в пятницу

19:30

Почему в отелях нет 13 этажа: объяснение удивит многих

19:27

"Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси: за сколько ракета долетит до Украины

19:11

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

19:10

Трамп и его транзакционный подход во всей красемнение

19:06

Ракеты не удалось запустить - в ГУР назвали особенность последних массированных атак РФ

18:56

Одно действие, которое защитит сад: что стоит сделать перед морозамиВидео

18:40

Как быстро избавиться от липких следов от скотча: действенные способы за копейки

18:34

На одной улице продают сразу 11 домов по цене одного: в чем причина

18:20

Мощный взрыв прямо на мосту, есть погибшая, ранены дети: россияне атаковали Одесскую областьВидео

17:52

Зеленский лишил стипендий именитых чемпионов-предателей: кто попал под удар

17:43

"Украинка" рядом с Китаем - почему российская стратегическая авиабаза так называетсяВидео

17:42

До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

17:41

В США анонсировали новые санкции против России - когда их введут

Реклама
17:17

Обязательно ли освящать дом или квартиру: священник удивил ответом

16:58

"Переломный момент": в ЕС поставили точку в вопросе замороженных активов России

16:44

Весь экипаж погиб: разбился украинский Ми-24

16:42

Чтобы не потерять счастье и удачу: какие вещи нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом

16:41

Боксер-Минни Маус: Усик умилил танцем на утреннике 1,5-летней дочериВидео

16:23

Евро "рухнуло" после рекордного роста: свежий курс валют на 19 декабря

16:16

В Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского, который доставил нарушителя

16:06

Зеленский сделал откровенное заявление о Трампе - что он сказал

16:04

Кремль перешел к гастродипломатии: Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из РФ

15:59

Французская прокуратура и НАПК проверят состояние депутата Валентина Запорощука, - "Движение территориальных общин"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять