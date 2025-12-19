Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

Вы узнаете:
В холодное время важно тепло одеваться. Но не всегда шапка подходит под отдельные образы. В таком случае ее можно легко заменить шарфом, если знать, как правильно его завязать.
Главред узнал, как с помощью одного простого лайфхака покрыть голову шарфом так, чтобы это выглядело стильно. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.
Как лучше завязывать шарф на голову
Берем шарф в руки и определяем, где его середина. Ее прикладываем к шее спереди и обматываем кончики шарфа по одному разу каждый. Далее перекидываем кончики шарфа внутрь возле шеи.
Следующим шагом сзади накрываем голову шарфом и фиксируем его так, чтобы даже из-за сильного ветра он не сполз. После этого можно надевать куртку и выходить из дома.
Смотрите видео, как стильно обмотать шарф:
@sizovasofiaa Сохраняй классный способ как носить шарф ✨? #лайфхак#полезно#шарф♬ boy - Кажанна
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
