Как понять, что кот счастлив - названы десять неочевидных признаков

Зооэксперты назвали десять неочевидных признаков поведения, по которым можно понять, что ваш кот действительно счастлив.

Как понять, что кот счастлив - как определить настроение кота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Коты не демонстрируют эмоции так открыто, как собаки, однако их повседневное поведение может многое рассказать о внутреннем состоянии. Зооэксперты проекта The Purring Journal в видео на YouTube назвали десять неочевидных признаков, которые указывают, что кот живет счастливой и сбалансированной жизнью.

Главред выяснил, как понять, что коту хорошо.

1. Кот активно пользуется лакомствами и игрушками

Один из ключевых показателей счастья - вовлеченность кота в окружающую среду.

"Один из лучших способов определить, действительно ли счастлива ваша кошка, - это то, взаимодействует ли она с окружением", - отмечают эксперты The Purring Journal.

Специалисты объясняют, что счастливая кошка активна как физически, так и умственно, а лакомства помогают поддерживать эту активность.

"Лучшие лакомства для кошек обеспечат вашему коту место для игр, прятки и наблюдения за окружением", - отмечают зооэксперты.

Смотрите видео о том, как понять, что домашняя кошка счастлива:

2. Кот хорошо знает ваше расписание

Коты - существа привычки, которые чувствуют себя комфортнее в предсказуемом ритме жизни.

"Они предпочитают предсказуемый образ жизни, чтобы знать, что будет дальше и когда", - объясняют эксперты.

По их словам, коты не имеют часов, но хорошо считывают сигналы окружающей среды.

"Ваша кошка прекрасно распознает закономерности, улавливая сигналы окружающей среды", - отмечают специалисты.

3. Кот играет в воображаемые игры

Воображаемые игры или "охота на призраков" является положительным признаком психологического благополучия.

"Воображаемые игры являются отличным знаком того, что ваша кошка, которая живет в помещении, счастлива и здорова", - говорят эксперты The Purring Journal.

Они объясняют, что такое поведение стимулирует мозг и поддерживает активность ума кота.

4. Кот долго смотрит в окно

Длительное наблюдение за улицей не является признаком скуки.

"Это не признак того, что ваша кошка скучает по улице, а наоборот - хороший знак того, что она чувствует себя довольной в своем пространстве", - объясняют зооэксперты.

По их словам, окно обеспечивает умственную стимуляцию и предотвращает скуку.

5. Кот проводит время рядом с вами

Несмотря на репутацию независимых животных, коты являются социальными существами.

"Если ваша кошка проводит время с вами, это означает, что ей нравится ваша компания", - отмечают эксперты.

Специалисты добавляют, что следование за хозяином по дому является четким сигналом удовлетворенности жизнью.

6. Кот спит на открытом пространстве

Место для сна многое говорит об уровне доверия.

"Кошки не будут спать где угодно, если не будут абсолютно уверены, что они в безопасности", - отмечают эксперты.

Если кот засыпает рядом с вами, это, по их словам, означает полное доверие.

"Это означает, что она верит, что вы защитите ее, когда она спит", - объясняют специалисты.

7. Кот активно с вами "разговаривает"

Громкая коммуникация часто свидетельствует о положительном эмоциональном состоянии.

"Коты часто очень громко общаются со своими опекунами, особенно когда они счастливы", - отмечают эксперты The Purring Journal.

Они подчеркивают, что мяуканье, мурлыканье и щебетание - это способы передать эмоции.

8. Кот оставляет игрушки по всему дому

Разбросанные игрушки - это не беспорядок, а показатель безопасности.

"Они будут оставлять их только в местах, которые они определили как безопасные", - объясняют специалисты.

Такое поведение означает, что кот воспринимает весь дом как надежную территорию.

9. Кот часто и неторопливо ухаживает за собой

Груминг является важной частью жизни котов.

"Если ваша кошка часто и неторопливо ухаживает за собой, это хороший знак, что она чувствует себя расслабленной и довольной", - отмечают эксперты.

Это указывает на отсутствие стресса и внутреннее равновесие.

10. У кота здоровый аппетит

Пищевое поведение является базовым, но показательным маркером.

"Счастливая кошка - это хорошо уравновешенная кошка, и она должна иметь здоровый аппетит", - отмечают специалисты The Purring Journal.

По их словам, регулярное и спокойное питание свидетельствует об уверенности и чувстве безопасности.

Об источнике: The Purring Journal The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодняшний день канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.

