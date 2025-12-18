Полдня в темноте: ДТЭК опубликовал новые графики для Днепропетровщины на 19 декабря

Отключения электроэнергии будут происходить несколько раз в день в разных группах

Графики отключения света 19 декабря / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

В Днепре и области в пятницу, 19 декабря, снова будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии. По информации компании ДТЭК, почти все группы населения столкнутся с тремя отключениями света в течение суток, включая ночное время.

Для большинства групп предусмотрены трехкратные отключения, тогда как для группы 1.2 электроснабжение будет прерываться лишь дважды. Самая сложная ситуация ожидает жителей группы 5.2, где свет будут выключать четыре раза в день.

Графики для каждой очереди и подочереди:

1.1 очередь

00:00 - 02:30

06:00 - 13:00

16:30 - 20:00

1.2 очередь

06:00 - 13:00

16:30 - 20:00

2.1 очередь

00:00 - 02:30

06:00 - 13:00

16:30 - 22:00

2.2 очередь

00:00 - 02:30

06:00 - 09:30

16:30 - 23:30

3.1 очередь

00:00 - 04:00

09:30 - 16:30

20:00 - 23:30

3.2 очередь

00:00 - 04:00

09:30 - 16:30

20:00 - 23:30

4.1 очередь

00:00 - 02:30

10:00 - 16:30

20:00 - 24:00

4.2 очередь

00:00 - 06:00

09:30 - 13:00

20:00 - 23:30

5.1 очередь

02:30 - 09:30

13:00 - 18:00

23:30 - 24:00

5.2 очередь

02:30 - 06:00

07:00 - 09:30

13:00 - 16:30

23:30 - 24:00

6.1 очередь

02:30 - 06:00

13:00 - 20:00

23:30 - 24:00

6.2 очередь

02:30 - 06:00

13:00 - 20:00

23:30 - 24:00

"В случае изменений в графиках отключений компания своевременно будет информировать об этом через свой Telegram-канал", - отметили в ДТЭК.

График отключений в Днепре можно проверить на сайте компании - достаточно указать свой адрес в соответствующем окошке.

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Энергетический коллапс влияет на регионы Украины по-разному. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", отмечает, что утверждение о 12-часовых отключениях везде является некорректным.

"Центральные области страны обычно более уязвимы к перебоям в поставках электроэнергии", - объясняет эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно испытывают дефицит электроэнергии.

"Если выходит из строя подстанция, через которую поступает электричество с АЭС, возникают ситуации, похожие на те, что мы уже видели в 2022 и 2024 годах", - добавляет Гончар.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 19 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Напомним, что страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

