Проблема не в генерации: эксперт назвал причину сложных графиков отключений

Специалист рассказал, почему восстановление ресурсов в регионах проходит значительно медленнее, чем ожидалось.

https://glavred.info/energy/problema-ne-v-generacii-ekspert-nazval-prichinu-slozhnyh-grafikov-otklyucheniy-10724660.html Ссылка скопирована

Города на юге и востоке Украины получают электроэнергию по сложным схемам / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вкратце:

Россия продолжает удары по энергетической инфраструктуре Украины

Одесса и Днепр живут по графикам отключений электроэнергии

Блэкауты случаются из-за обстрелов и аварийного состояния подстанций

Страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.

В интервью Главреду ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Станислав Игнатьев объяснил, почему Одессе трудно восстанавливать электроснабжение и какие меры помогают стабилизировать ситуацию.

видео дня

Ситуация в Одессе

"В Одессе действуют довольно жесткие графики. Это связано с тем, что враг бьет преимущественно по подстанциям облэнерго. Город обеспечивается только тремя крупными подстанциями. Фактически энергосистема Одессы является тупиковой, поскольку упирается в Черное море", - отметил эксперт.

За последнее время город уже пять раз погружался в блэкаут: четыре раза из-за обстрелов и один раз из-за аварийной ситуации.

"Несмотря на качественный ремонт и восстановление трех подстанций, они были перегружены и перешли в аварийный режим. Но "Укрэнерго" в целом выполнило "домашнее задание", которое оккупанты фактически поставили своими ударами, - подстанции "Укрэнерго" сейчас хорошо укреплены и имеют высокий уровень защиты", - пояснил Игнатьев.

В то же время на подстанциях частных облэнерго не везде проведены соответствующие работы, поэтому они остаются основной мишенью врага.

"Электроэнергию физически можно доставить в Одесскую область, но самой генерации в регионе нет: только ветровые и солнечные станции, которых особенно зимой и в пасмурную погоду категорически недостаточно", - добавил эксперт.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Ситуация в Днепре

Ситуация в Днепре похожа: "Враг также наносит удары по подстанциям облэнерго. Город пока не имеет собственной генерации. Поскольку вся левобережная часть Украины сейчас запитана преимущественно от Хмельницкой и Ровенской АЭС, проблема заключается в том, что распределить эту электроэнергию очень сложно - из-за поражения подстанций облэнерго", - пояснил Игнатьев.

По его словам, именно поражение подстанций облэнерго формирует сложную ситуацию в Одессе и Днепре, ограничивая возможности для стабильного электроснабжения.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, украинская энергосистема окажется на грани возможностей, если страну накроет недельный мороз ниже -10°C. Об этом предупредил глава "Укрэнерго" Владимир Зайченко, подчеркнув: в таких условиях потребление прыгнет настолько, что ни импорт, ни внутренняя генерация не смогут полностью покрыть потребности населения.

Кроме того, Киев и Левобережная часть Украины до завершения зимнего периода в среднем будут иметь две-четыре очереди отключений электроэнергии, что эквивалентно 8-16 часам без света в сутки.

Напомним, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Читайте также:

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред