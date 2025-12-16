Укр
Удастся ли закончить войну в Украине до Рождества - политолог раскрыл два варианта

Руслана Заклинская
16 декабря 2025, 17:34
88
Основная цель Трампа - формально объявить завершение войны для собственного пиара, а последствия его не интересуют.
Удастся ли закончить войну в Украине до Рождества - политолог раскрыл два варианта
Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы политолога:

  • Переговоры стоят на месте из-за неприемлемых для Украины требований РФ
  • США стремятся к быстрому результату
  • Формальное согласование плана вряд ли завершит войну

Несмотря на заявления спецпредставителя США Стивена Уиткоффа о "серьезном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине, реальный процесс фактически стоит на месте. Причиной является то, что Вашингтон продвигает российские требования, которые категорически неприемлемы для Киева. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог Петр Олещук.

"Делают США это потому, что россияне четко дали понять, что не поддержат никакие изменения, внесенные Украиной и Европой в "мирный план" США. Другими словами, Москва требует или выполнить все ее требования, или никаких договоренностей не будет. Хотя не факт, что что-то получится, даже если условия РФ начнут выполняться", - пояснил он.

Олещук отметил, что США спешат объявить хоть о каком-то результате, часто игнорируя интересы Украины и Европы. По мнению политолога, в нынешних обстоятельствах переговоры могут двигаться только двумя путями.

"Первый - Украина и европейские партнеры согласовывают какие-то более-менее приемлемые наработки. Далее Виткофф с Кушнером едут в Москву. Россияне им говорят: "Все это хорошо, но мы от своих требований не отступим". Поэтому Уиткофф и Кушнер возвращаются ни с чем. И снова начинается все по кругу. Второй - американцы объявляют, что переговоры не приносят результата, Трамп всеми разочарован и поэтому прекращает участие в переговорах", - предположил Олещук.

По его словам, несмотря на уменьшение первоначальных 28 пунктов до нового варианта из 20 пунктов, суть плана осталась близкой к позиции Кремля. Американцы, очевидно, считают, что следование российской логике - самый быстрый путь к подписанию соглашения. В результате ключевые опасные для Украины моменты остались без изменений.

Даже после встречи в Берлине, эксперт не видит индикаторов изменения ситуации. Встреча, по мнению Олещука, имела целью заставить Украину принять требования РФ, но Киев очертил свои "красные линии". Основные противоречия остаются, компромиссов нет, поэтому прогноз относительно быстрого подписания мирного соглашения скептический.

"Не вижу оснований для оптимизма, который выразили определенные западные издания о том, что мирное соглашение может появиться уже к Рождеству. Да и вообще, России сейчас не нужен мир. Она рассчитывает за эту зиму нанести Украине максимальное поражение. Москва просто манипулирует темой мира, чтобы Украина не получала адекватной поддержки со стороны США. Что будет весной, трудно спрогнозировать. Впрочем, не исключено, что Россия станет более сговорчивой", - добавил Олещук.

Политолог предупредил, что формальное согласование "20 пунктов" Трампа вряд ли завершит войну. Он подчеркнул, что Россия получает преимущества на тактическом уровне, а гарантии США в случае возобновления боевых действий остаются сомнительными.

"Сейчас Трампу просто нужна формальная бумажка, чтобы сказать, что он сумел закончить войну, которой никто не мог положить конец. И за это ему должны установить золотой памятник. А что будет потом - его не интересует", - подчеркнул Олещук.

Почему США давят на Украину в вопросе мира - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил, что в новой стратегии нацбезопасности США война в Украине подается сквозь призму собственных интересов Вашингтона по восстановлению отношений с Россией, а не украинского суверенитета. Он отметил, что Украина почти не упоминается как государство - только термин "украинский кризис", что фактически отражает позицию России.

По его словам, стратегия предусматривает, что Украину стремятся заставить принять требования России под видом "мирного урегулирования", тогда как к РФ никаких требований не выдвигают.

"Таким образом, Украину в принципе не видят как субъекта мировой политики. Документ фактически предусматривает, что Украину следует как можно скорее и любой ценой заставить принять требования россиян, назвать это "мирным урегулированием", но фактически - капитуляцией. При этом к России не выдвигаются никакие требования", - отметил он в интервью Главреду.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный план должен быть справедливым для Украины и предотвращать повторную агрессию со стороны России. По его словам, Украина не ведет прямого диалога с Москвой, а обсуждает позиции РФ через США. Сейчас Вашингтон еще не предоставил официального ответа на обновленные украинские предложения.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что ключевым вопросом переговоров по американскому плану завершения войны является отказ Украины от вступления в НАТО и его юридическое закрепление. Пресс-секретарь Песков отметил, что Москва ожидает итоговые сигналы после завершения встреч США, ЕС и Украины.

Кроме этого, США предлагают Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО, но с ультиматумом. У Трампа утверждают, что предложение нужно принять сейчас, иначе следующее будет менее выгодным.

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.






