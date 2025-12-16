Враг пытается прорваться к двум ключевым городам: в ДШВ раскрыли ситуацию на фронте

Армия РФ пытается прорваться на северо-запад от Покровска и усиливает давление на юго-восточные районы Мирнограда.

Ситуация на фронте 16 декабря - Враг усиливает давление на Мирноград и Покровск / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Укринформ

Кратко:

Враг пытается прорваться на западных окраинах Покровска - в направлении Гришино

В Мирнограде россияне давят на юго-восточные районы города

Россияне потеряли 446 военных за неделю, что на 30% больше, чем за предыдущий период

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Покровск в Донецкой области. Наибольшую активность враг проявляет на западных окраинах города, пытаясь прорваться в направлении Гришино.

Россияне также усиливают давление на юго-восточные районы Мирнограда. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что в течение прошлой недели общие потери личного состава противника составили 446 человек, что на 30% больше, чем за предыдущий период.

Рост потерь у врага связан с полноценным привлечением оперативного резерва в виде трех полков 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Какова ситуация в Покровске

"О ситуации в Покровске. Наибольшую активность противник проявляет на западных окраинах города. Силами подразделений 76-й ДШД враг пытается прорваться в направлении Гришино, что на северо-запад от Покровска. Для этого намерен двигаться сразу по нескольким направлениям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ ВСУ перерезают вероятные маршруты продвижения врага артиллерией и FPV-дронами.

Ситуация в Мирнограде

По данным военных, в Мирнограде противник усиливает давление на юго-восточные районы города. Фиксируются единичные попытки инфильтрации противника на подступах к так называемому "верхнему" Мирнограду, однако украинские защитники, в частности бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты, своевременно обнаруживают и ликвидируют врага.

ВСУ продолжают мероприятия по стабилизации и расширению логистического коридора к Мирнограду. В районах Светлого и Ровно фиксируются единичные появления вражеских групп, которые оперативно уничтожаются, говорят десантники.

Сколько еще может воевать Россия - оценка эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак сказал, что Россия проигрывает войну экономически, а не в военном смысле.

По его словам, сейчас российский ВПК не способен обеспечить даже приоритетное для РФ направление на фронте.

"С экономической точки зрения, войну нынешней интенсивности Россия выдержит еще не более двух-трех кварталов. Именно по этой причине - стремительного следования российской экономики к краху, а России к развалу - и происходят эти игры с переговорами", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Главной задачей украинских бойцов остается удержание флангов, чтобы не допустить окружения.

Напомним, командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков сообщил, что ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону.

Кроме того, стало известно, что военные российской оккупационной армии 10 декабря пытались колонной прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска. Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути - украинские дронари и артиллерия начали методично его ликвидировать.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

