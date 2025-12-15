Ситуация может измениться: в Раде рассказали о событиях возле Покровска

На передовой продолжаются активные действия, где решение командования и действия бойцов могут изменить ход событий в любой момент.

Ситуация на фронте остается напряженной / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

Ситуация на Покровском направлении остается сложной

Главная задача ВСУ - удержать фланги и не допустить окружения

Противник не прорвался так глубоко, как планировал

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Главной задачей украинских бойцов остается удержание флангов, чтобы не допустить окружения.

"В то же время противник не прорвался настолько глубоко, как бы хотел. Важным является и поддержка ВСУ со стороны командования", - отметил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в комментарии 24 Каналу. видео дня

Риски окружения и критическаяситуация

Костенко подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент: "Все будет зависеть от прочности флангов украинского войска - если один из флангов удержать не удастся, то можно будет говорить об окружении (хотя оно тоже бывает разным - есть случаи, когда его удается пробить)".

По его словам, критическая ситуация еще не означает катастрофы. "Катастрофическая - это когда фронт провалился и противник вышел на оперативное пространство", - подчеркнул депутат.

Действия командования и поддержка военных

Костенко выразил надежду, что украинское командование понимает дальнейшие действия.

"Все зависит от него и украинских военных на этом направлении. Каждый защитник делает свой вклад. Например, на это направление прибыло спецподразделение ГУР, которое блокировало прорыв противника. Также туда приезжал Александр Сырский, который активизировал все системы управления, которые там есть", - отметил он.

"Это мотивирует военных. Когда на направлении есть главнокомандующий - это совсем другая ответственность. Возможно, командиры не любят, когда им указывают. Однако присутствие Сырского - это важно", - подчеркнул Костенко.

Покровск / Инфографика: Главред

Потери россиян в Покровске

Военно-политический аналитик и соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отмечает, что в Покровске Россия применяет тактику "мясных штурмов".

По его словам, российское командование фактически "стачивает" штурмовые группы, что подтверждается сообщениями российских пабликов.

Например, матери бойцов 76-й мотострелковой бригады сообщают, что после штурма группы численностью 14 человек выжил только один военнослужащий. Он преодолел 12 км пешком до пунктов временной дислокации своего подразделения, но получил приказ вернуться в Покровск.

Снегирев подчеркивает: "Эта практика свидетельствует о безжалостности командования и стремлении удержать территорию любой ценой, даже ценой значительных потерь личного состава".

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков заявил, что ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону.

Кроме того, украинские военные очень осторожно освобождают Купянск, чтобы минимизировать потери. В городе заблокировано около 200 российских солдат. Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

Напомним, что военные российской оккупационной армии 10 декабря пытались колонной прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска. Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути - украинские дронари и артиллерия начали методично его ликвидировать.

О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

