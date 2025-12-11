Боятся попасть под Покровск: в Атеш сказали, как военные РФ избегают боев

Российские военнослужащие все чаще заявляют, что не хотят идти на передовую.

Россияне массово "болеют" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Российские солдаты массово пытаются избежать боевых действий

Они целыми группами отправляются в госпиталь

Случаев стало больше на фоне слухов о переброске на Покровское направление

Военнослужащие страны-агрессора России массово госпитализируются, чтобы избежать боевых действий. Таких случаев стало больше на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление. Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.

Агенты движения в рядах 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая находится на Херсонском направлении, говорят, что резко возрастает количество солдат, которые массово "болеют" и ложатся в госпитали, чтобы избежать боевых действий.

"Особенно активизировались случаи заболеваний на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление", - говорится в сообщении.

По их словам, солдаты целыми группами отправляются в госпиталь, используя старые травмы, сомнительные диагнозы и любые поводы, чтобы "откосить" от ротации.

"Военнослужащие все чаще заявляют, что не хотят идти на передовую и ищут любые способы уклониться", - подытожили в Атеш.

Что известно о партизанском движении "Атэш" / Инфографика: Главред

Потери россиян в Покровске

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что в Покровске Россия использует и тактику "мясных штурмов".

По его словам, российскими пабликами распространяется обращение матерей бойцов 76-й мотострелковой бригады, где отмечается, что российское командование применяет тактику стачивания штурмовых групп.

"Например, мать одного из российских военнослужащих сообщила, что из штурмовой группы численностью 14 человек остался живым только ее сын, который вышел к пунктам временной дислокации своих подразделений, преодолев пешком 12 км, но... получил приказ командования вернуться в Покровск", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, главный сержант батальона беспилотных систем 5 ОШБр Юрий Сиротюк с позывным "Мамай" сказал, что российские оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на Александровском направлении, пытаясь обойти Гуляйполе.

В оперативном командовании "Восток" заявили, что российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области. Однако, заявления россиян не соответствуют действительности, в городе продолжаются активные бои.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на определенном этапе обороны в Покровске украинских войск действительно не было. Однако, в середине ноября Силы обороны смогли вернуть контроль над частью города и зачистить территории, которые находятся западнее Покровска.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

