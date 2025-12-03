Укр
Россияне создали зону контроля между Волчанском и Купянском: Трегубов раскрыл детали

Инна Ковенько
3 декабря 2025, 17:29
Россияне регулярно пытаются прорываться через границу на Великобурлукском направлении, расположенном между Волчанском и Купянском.
Ситуация на фронте 3 декабря - на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу
Ситуация на фронте 3 декабря - на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу / Коллаж: Главред, фото: Генштаб

Кратко:

  • Россияне активизировали продвижение через границу на Великобурлукском направлении
  • Враг создал небольшую зону контроля между Волчанском и Купянском
  • На Северо-Слобожанском направлении существенной активности не зафиксировано

На Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск Харьковской области.

Об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Великобурлукское направление - это как раз посередине между Волчанском и Купянском. На него обычно не обращают внимание, а там россияне лезут через границу как только можно и даже создали там небольшую зону контроля вблизи границы, если говорить о восточной части Южно-Слобожанского направления", - рассказал Трегубов.

Он также сообщил, что на Северо-Слобожанском направлении существенной активности оккупантов пока не зафиксировано.

Дальнейшие планы РФ - мнение эксперта

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на попытках захватить Донецкую область и левобережную часть Запорожской. По его словам, пока оккупанты не достигнут этих целей, они будут продолжать наращивать силы и ресурсы для активизации боевых действий.

Свитан отметил, что Россия может временно отказаться от провокационных действий на Херсонском направлении и даже уменьшить активность на Харьковщине, перебрасывая войска на восточный фронт. В то же время, подчеркнул он, стратегические планы Кремля остаются неизменными.

"Они пока могут отказаться от провоцирующих операций на Херсонском направлении, на правом берегу. Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма", - подчеркнул Свитан.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также враг продвинулся в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Напомним, украинские подразделения продолжают удерживать позиции в отдельных частях Волчанска, хотя российские силы и дальше продвигаются среди руин, где оборона является чрезвычайно сложной. Об этом сообщил руководитель управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским войскам удалось улучшить тактическую ситуацию в районе Купянска. Сейчас продолжается зачистка города от российских подразделений, которые, по его словам, могут похвастаться лишь пропагандистскими "успехами".

Волчанск Инфографика
Волчанск Инфографика / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

