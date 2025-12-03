'Трудно удерживать позиции': в ВСУ заявили о проблемах на одном направлении

Трегубов отметил, что районы города Волчанск просто разрушены до основания.

Какая ситуация в Волчанске

Главное:

Заявления врага о том, что под его контролем Волчанск - ложь

ВСУ присутствуют в части районов Волчанска

Единственная проблема, которая сейчас есть на фронте - погода

Украинские защитники присутствуют в части районов Волчанска, но оккупанты продолжают лезть по руинам, в которых трудно удерживать позиции. Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Еспресо.

По его словам, в части Южно-Слобожанского направления - Волчанском, реальные проблемы, связанные с тем печальным фактом, что за годы боев город уничтожен так, что даже с горы в некоторых моментах невозможно увидеть сетку улиц.

"Россияне там пытаются наступать просто по руинам, в которых трудно удерживать позиции. Заявления врага о том, что под его контролем весь город, - не является правдой. В части районов Волчанска украинцы также присутствуют, но ситуация в том, что другие районы просто разрушены до основания, и противник по ним лезет", - подчеркнул он.

Трегубов отметил, что единственная проблема, которая сейчас есть на фронте - погода, которая россиянам немного помогает, а ВСУ мешает.

"В этот период большие туманы, особенно утром, что не позволяет активно применять крылья, коптеры. И в этих условиях вражеские малые группы относительно эффективно применяются для инфильтрации, потому что их трудно увидеть и уничтожить в kill-зоне. Даже в отдельных случаях россияне сейчас применяют технику, потому что могут, но пока это очень ограниченно", - добавил он.

Волчанск / Инфографика: Главред

Успехи ВСУ на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский говорил, что Силам обороны Украины удалось улучшить тактическое положение в Купянске.

Он отметил, что сейчас продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов.

"ВСУ работают над тем, чтобы полностью выбить врага с плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов", - говорит Сырский.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что заявления российских пропагандистов о якобы полном контроле оккупантов над Покровском не соответствуют действительности.

Украинский военный с позывным "Мучной" заявил, что украинские защитники полностью выбили оккупантов из Ивановки на Днепропетровщине.

Аналитики DeepState сообщали, что российские захватчики продолжают попытки захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области. Ситуация в регионе остается критической, но украинские силы активно обороняют территорию.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

