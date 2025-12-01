Россияне пытаются прорваться к логистическим коридорам ВСУ: что известно

Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров, однако окружения группировки нет.

Ситуация на Покровском направлении 1 декабря / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Главное:

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении и готовятся к зимней обороне

В ноябре ликвидировано более 1200 оккупантов, уничтожена техника и тысячи БпЛА

Логистика остается сложной, но ВСУ держат контроль и обеспечивают ротацию

В 7-м корпусе ДШВ рассказали о ситуации на Покровском направлении, где фиксируются единичные случаи появления врага у логистических коридоров. Впрочем, несмотря на сложную обстановку, ВСУ продолжают сдерживать врага.

Кроме того, Силы обороны уже готовятся оборонять город зимой - укрепляют и должным образом обустраивают позиции. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Зато оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях.

В ноябре 2025 года защитники ликвидировали 1221 российского оккупанта в Покровской агломерации, еще 545 военных РФ были ранены. Также армия РФ понесла значительные потери в технике:

140 единиц авто- и мототранспорта;

семь боевых бронированных машин;

три танка;

3200 БпЛА различных видов.

Отмечается, что только в Покровске за прошлый месяц украинские бойцы уничтожили 519 оккупантов, еще 131 - ранили. Такое количество потерь соизмеримо с численностью целого батальона.

По сообщению десантников, обеспечение и маневрирование украинских подразделений затруднено из-за уязвимости логистических путей к ударам РФ.

"Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров. Однако украинские военные обнаруживают и поражают противника для обеспечения логистики. Поэтому подобные перемещения врага - не признак окружения", - говорится в сообщении.

В Мирнограде логистика остается осложненной. Впрочем, украинские подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации. На днях в Мирнограде провели замену личного состава.

Работа 425-го отдельного штурмового полка "Скала" со смежными подразделениями, действующими в Покровске к югу от железнодорожного полотна / Фото: Скриншот

Какие дальнейшие планы РФ - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.

"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в ноябре 2025 года армия страны-агрессора России оккупировала 505 кв. км украинской территории, что почти вдвое больше, чем в сентябре. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState. Отмечается, что больше всего продвижений россияне имели в районе Гуляйполя.

Кроме того, с Новоазовского направления в сторону населенных пунктов Пологи и Гуляйполезафиксировано перемещение значительной колонны грузовиков с живой силой и боекомплектом. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в целом идентифицировано более 20 автотранспортных средств. При этом набор техники указывает на принадлежность к одному подразделению.

Напомним, Силы обороны Украины остановили оккупационные войска страны-агрессора России вдоль железной дороги на севере города Покровск, что в Донецкой области. Украинским военным удалось занять правильную полосу обороны.

Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

