Россияне пытаются прорваться к логистическим коридорам ВСУ: что известно

- ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении и готовятся к зимней обороне
- В ноябре ликвидировано более 1200 оккупантов, уничтожена техника и тысячи БпЛА
- Логистика остается сложной, но ВСУ держат контроль и обеспечивают ротацию
В 7-м корпусе ДШВ рассказали о ситуации на Покровском направлении, где фиксируются единичные случаи появления врага у логистических коридоров. Впрочем, несмотря на сложную обстановку, ВСУ продолжают сдерживать врага.
Кроме того, Силы обороны уже готовятся оборонять город зимой - укрепляют и должным образом обустраивают позиции. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Зато оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях.
В ноябре 2025 года защитники ликвидировали 1221 российского оккупанта в Покровской агломерации, еще 545 военных РФ были ранены. Также армия РФ понесла значительные потери в технике:
- 140 единиц авто- и мототранспорта;
- семь боевых бронированных машин;
- три танка;
- 3200 БпЛА различных видов.
Отмечается, что только в Покровске за прошлый месяц украинские бойцы уничтожили 519 оккупантов, еще 131 - ранили. Такое количество потерь соизмеримо с численностью целого батальона.
По сообщению десантников, обеспечение и маневрирование украинских подразделений затруднено из-за уязвимости логистических путей к ударам РФ.
"Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров. Однако украинские военные обнаруживают и поражают противника для обеспечения логистики. Поэтому подобные перемещения врага - не признак окружения", - говорится в сообщении.
В Мирнограде логистика остается осложненной. Впрочем, украинские подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации. На днях в Мирнограде провели замену личного состава.
Какие дальнейшие планы РФ - мнение эксперта
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.
"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, в ноябре 2025 года армия страны-агрессора России оккупировала 505 кв. км украинской территории, что почти вдвое больше, чем в сентябре. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState. Отмечается, что больше всего продвижений россияне имели в районе Гуляйполя.
Кроме того, с Новоазовского направления в сторону населенных пунктов Пологи и Гуляйполезафиксировано перемещение значительной колонны грузовиков с живой силой и боекомплектом. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в целом идентифицировано более 20 автотранспортных средств. При этом набор техники указывает на принадлежность к одному подразделению.
Напомним, Силы обороны Украины остановили оккупационные войска страны-агрессора России вдоль железной дороги на севере города Покровск, что в Донецкой области. Украинским военным удалось занять правильную полосу обороны.
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
