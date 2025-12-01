Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Переходит к активной фазе: РФ стягивает в горячие точки много живой силы

Анна Косик
1 декабря 2025, 09:37
2883
Перемещение военной техники с боеприпасами и личным составом РФ зафиксировали на временно оккупированных территориях.
Запорожское направление, техника РФ
Оккупанты готовятся к перегруппировке на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщил Андрющенко:

  • На ВОТ фиксируют военные перемещения оккупантов
  • Враг усиливает свои группировки в Запорожской и Донецкой областях
  • Противник переходит к активной фазе перегруппировки

С Новоазовского направления в сторону населенных пунктов Пологи и Гуляйполе зафиксировано перемещение значительной колонны грузовиков с живой силой и боекомплектом.

Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram, всего идентифицировано более 20 автотранспортных средств. При этом набор техники указывает на принадлежность к одному подразделению.

видео дня
Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Где еще зафиксировано перемещение оккупантов

Страна-агрессор Россия параллельно с усилением своей группировки на Запорожском направлении увеличивает движение на других участках. В частности перемещение фиксируют с Бердянского направления и Мариуполя через Новоазовск на север Донецкой области.

"После заметного замедления на прошлой неделе декабрь начинается с роста интенсивности движения. Такая же динамика наблюдалась в начале предыдущего месяца, что указывает на системность в графиках подготовки и формирования новых подразделений, а также их ротационное передвижение со стороны россиян", - отметил Андрющенко.

Иными словами, как отметил руководитель Центра изучения оккупации, российские силы снова переходят от режима "тишины" к активной фазе перегруппировки.

Куда враг перевозит личный состав и технику в последнее время

Главред писал, что буквально две недели назад на временно оккупированных территориях Украины зафиксировали перемещение военной техники и живой силы противника.

Российские захватчики тогда активно стягивали резервы к линии фронта, пытаясь усилить давление на Пологовском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские оборонцы за последние дни достигли локального успеха на Новопавловском направлении. Согласно анализу ISW, подразделения Сил обороны смогли отправиться вперед на участке, расположенном севернее села Филия в Днепропетровской области.

Ранее также сообщалось, что Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Ивановка Межевской поселковой общины в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Накануне командующий Десантно-штурмовых войск сообщил, что Покровск продолжает обороняться, и украинские силы до сих пор удерживают свои позиции в городе и контролируют часть его районов.

Читайте также:

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские войска Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила баллистикой по Днепру, есть раненые: что известно

РФ ударила баллистикой по Днепру, есть раненые: что известно

10:56Украина
О чем договорились Украина и США перед визитом к Путину: названы самые спорные вопросы

О чем договорились Украина и США перед визитом к Путину: названы самые спорные вопросы

09:24Мир
ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

08:20Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Китайский гороскоп на сегодня 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:56

РФ ударила баллистикой по Днепру, есть раненые: что известно

10:41

Как сварить овощи на Оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком

10:39

Цены обвалились более чем на 50%: любимый продукт украинцев резко подешевел

10:19

"Горько": Александр Терен заинтриговал романом с экс-участницей "Холостяка-14"

10:13

За границей их не найдешь: колоритные и старинные фамилии украинцев

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
09:54

"Ставим точку в отношениях": Тарас Тополя объявил о важном решении

09:43

Ничего не докажешь: 6 самых упрямых знаков зодиака

09:37

Переходит к активной фазе: РФ стягивает в горячие точки много живой силы

09:31

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

Реклама
09:24

О чем договорились Украина и США перед визитом к Путину: названы самые спорные вопросы

08:59

В небе облако дыма: дроны атаковали Дагестан, под прицелом сверхважный объект

08:45

Отключение света в Украине — графики на 1 декабря (обновляется)

08:32

Трамп кончается, его рейтинг катится в пропастьмнение

08:23

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

07:51

Финального текста мирного соглашения пока нет: СМИ узнали новые детали переговоров

06:56

Сегодня Уиткофф поедет в Москву на переговоры с Путиным: что известноВидео

06:29

Пора объявить Ларисе Долиной официальную благодарность от ВСУмнение

05:36

Гороскоп на завтра 2 декабря: Стрельцам - серьезные перемены, Рыбам - тревога

04:30

Выпадет редкий шанс: судьба готовит обогащение для четырех знаков зодиака

Реклама
03:55

Легендарный атаман Иван Сирко: действительно ли он владел колдовством и был непобедимым

03:03

Как отучить кота есть вазоны - раскрыт малоизвестный секретВидео

02:20

Как избавиться от моли навсегда за пару минут: что точно сработает в шкафу

02:11

"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

01:30

Ольга Сумская пожаловалась на известного народного артиста

00:58

РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность

00:45

Ведущая 1+1 оказалась под капельницей - детали

00:27

Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год

00:06

Уиткофф везет "мирный план" в Москву: как отреагирует Кремль - аналитик

30 ноября, воскресенье
23:39

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

23:29

Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

23:27

"Под окнами - стекло, обломки": звезда "Женского доктора" рассказала о прилете в ее дом

23:08

Не для переключения передач: зачем на самом деле красные полоски на спидометре автоВидео

22:32

Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

22:26

Кто будет новым главой ОП и почему глобально это не имеет значениямнение

22:25

Цены вырастут уже в декабре: украинцам назвали причины подорожания продуктов

22:04

ВСУ тестируют новое оружие против КАБов: Генштаб сообщил о первых успехах

21:41

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

21:27

Аутсайдер среди "японцев": авто какого бренда эксперты советуют обходить стороной

21:03

Динамо провело радикальные изменения: кто вошел в штаб Костюка и кто покинул клуб

Реклама
20:32

Трамп может помочь РФ с продвижением на фронте: раскрыт тревожный сценарий

20:27

Две ложки этого средства - и кастрюля будет блестеть: простой народный трюк против нагара

20:11

"Детки" орхидей без стимуляторов: какие условия стимулируют естественное размножениеВидео

19:32

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитазаВидео

19:32

В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

18:45

РФ накопила ударный арсенал: украинцев предупредили об угрозе массовой атаки

18:42

До 12 часов без света: появились графики отключений на 1 декабря

18:28

США форсировали мирный трек из-за важного перевеса РФ: в WSJ назвали причину

18:26

Украинцев предупредили о резком скачке цен: какие продукты станут "золотыми"

17:56

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять