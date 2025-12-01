Переходит к активной фазе: РФ стягивает в горячие точки много живой силы

Перемещение военной техники с боеприпасами и личным составом РФ зафиксировали на временно оккупированных территориях.

Оккупанты готовятся к перегруппировке на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщил Андрющенко:

На ВОТ фиксируют военные перемещения оккупантов

Враг усиливает свои группировки в Запорожской и Донецкой областях

Противник переходит к активной фазе перегруппировки

С Новоазовского направления в сторону населенных пунктов Пологи и Гуляйполе зафиксировано перемещение значительной колонны грузовиков с живой силой и боекомплектом.

Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram, всего идентифицировано более 20 автотранспортных средств. При этом набор техники указывает на принадлежность к одному подразделению.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Где еще зафиксировано перемещение оккупантов

Страна-агрессор Россия параллельно с усилением своей группировки на Запорожском направлении увеличивает движение на других участках. В частности перемещение фиксируют с Бердянского направления и Мариуполя через Новоазовск на север Донецкой области.

"После заметного замедления на прошлой неделе декабрь начинается с роста интенсивности движения. Такая же динамика наблюдалась в начале предыдущего месяца, что указывает на системность в графиках подготовки и формирования новых подразделений, а также их ротационное передвижение со стороны россиян", - отметил Андрющенко.

Иными словами, как отметил руководитель Центра изучения оккупации, российские силы снова переходят от режима "тишины" к активной фазе перегруппировки.

Куда враг перевозит личный состав и технику в последнее время

Главред писал, что буквально две недели назад на временно оккупированных территориях Украины зафиксировали перемещение военной техники и живой силы противника.

Российские захватчики тогда активно стягивали резервы к линии фронта, пытаясь усилить давление на Пологовском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские оборонцы за последние дни достигли локального успеха на Новопавловском направлении. Согласно анализу ISW, подразделения Сил обороны смогли отправиться вперед на участке, расположенном севернее села Филия в Днепропетровской области.

Ранее также сообщалось, что Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Ивановка Межевской поселковой общины в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Накануне командующий Десантно-штурмовых войск сообщил, что Покровск продолжает обороняться, и украинские силы до сих пор удерживают свои позиции в городе и контролируют часть его районов.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

