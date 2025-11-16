РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

Андрющенко сообщил, что зафиксировано перемещение колонн живой силы и инженерной техники россиян.

Гуляйполе и Пологовское направление Запорожской области

Россияне активизировались на Запорожском направлении

Враг туда активно перебрасывает технику и живую силу

Российские захватчики активно стягивают технику и личный состав к линии фронта, пытаясь усилить давление на Пологовском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, эти два направления в Запорожской области стали приоритетом с середины недели.

"Зафиксировано перемещение организованных колонн живой силы и инженерной техники. Среднее количество единиц техники в колонне - от 35 до 50. Преимущественно новые транспортные средства без маркировки. Точечно - подразделения морской пехоты из остатков, которые размещены в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Он добавил, что на севере Донецкой области, в частности речь идет о Покровском направлении, из Мариупольско-Бердянской агломерации перебросили "новоконтрактников" после завершения учений.

"Переброска также происходила колоннами в сопровождении военной полиции. Все - маркированные V. Отдельно стоит отметить, что основной артерией насыщения Покровского направления остается маршрут: Ростовская область - пункт пропуска Успеновка - Донецк. Также активно задействованы железнодорожные узлы Иловайска и Волновахи. В итоге можно утверждать, что россияне прилагают максимальные оперативные усилия, чтобы обеспечить уровень давления достаточным количеством живой силы. Достаточно активно", - резюмировал он.

Наступление РФ на Запорожье

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - считает эксперт.

Как писал Главред, российские оккупационные войска постепенно теряют контроль над городом Купянск в Харьковской области, несмотря на бравурные заявления российского диктатора и военного преступника Путина об окружении украинских подразделений.

Между тем военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко сообщил, что оккупационная армия страны-агрессора России на Гуляйпольском направлении создала напряженную ситуацию. Но украинские военные знают о планах врага и пытаются их сорвать.

Кроме этого, украинские войска оставили село Нововасильевское в Запорожской области и отошли на более выгодные позиции. Это решение приняли для сохранения жизни военнослужащих, сообщили в Силах обороны Юга.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

