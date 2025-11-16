Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - Минэнерго

В результате атаки была повреждена солнечная электростанция.

РФ атаковала Одесскую область дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Одесская ОГА

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Под атакой были объекты энергетики в Одесской области. Об этом сообщает Минэнерго.

Из-за вражеских ударов в области есть серьезные перебои со светом.

"Спасатели ГСЧС и энергетики уже приступили к восстановительным работам. По информации Одесской ОГА, в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание", - говорится в сообщении.

Главред со ссылкой на главу Одесской ОГА отметил, что в результате атаки были повреждены объекты энергетики, среди которых и солнечная электростанция.

"Возникшие пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв. В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание", - говорится в сообщении.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 14 ноября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Ранения получили десятки людей, среди которых были дети и беременная женщина.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 16-летний подросток, который пострадал в результате атаки российского дрона по гражданскому авто в селе Рубежное Волчанской общины Харьковской области.

Накануне, 13 ноября, российская армия атаковала Николаев ударным беспилотником типа "Шахед". Под атакой в городе была промышленная инфраструктура.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

