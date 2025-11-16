Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - Минэнерго

Что известно:
- РФ атаковала дронами Одесскую область
- Под ударом оказались объекты энергетики
- В результате атаки есть перебои со светом
Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Под атакой были объекты энергетики в Одесской области. Об этом сообщает Минэнерго.
Из-за вражеских ударов в области есть серьезные перебои со светом.
"Спасатели ГСЧС и энергетики уже приступили к восстановительным работам. По информации Одесской ОГА, в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание", - говорится в сообщении.
Главред со ссылкой на главу Одесской ОГА отметил, что в результате атаки были повреждены объекты энергетики, среди которых и солнечная электростанция.
"Возникшие пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв. В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание", - говорится в сообщении.
Российские атаки на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что 14 ноября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Ранения получили десятки людей, среди которых были дети и беременная женщина.
Ранее стало известно, что в больнице скончался 16-летний подросток, который пострадал в результате атаки российского дрона по гражданскому авто в селе Рубежное Волчанской общины Харьковской области.
Накануне, 13 ноября, российская армия атаковала Николаев ударным беспилотником типа "Шахед". Под атакой в городе была промышленная инфраструктура.
Другие новости:
- Часов со светом станет больше: новые графики ограничений на 15 ноября
- Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках
- Без света останется большинство украинцев: новые графики отключений на 16 ноября
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред